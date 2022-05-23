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"Грузинская мечта" призвала оппозицию сформулировать требования по Украине

"Грузинская мечта" призвала оппозицию сформулировать требования по Украине

Власти Грузии сделали все, кроме того, что не втянули страну в войну, подчеркнул Кобахидзе 23.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-23T14:01+0400

2022-05-23T14:01+0400

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ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе призвал оппозицию составить четкий список того, что, по их мнению, нынешние власти страны не сделали в поддержку Украины.Крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" и ее соратники резко критикуют власти за отказ вводить санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Правящая партия объясняет решение тем, что от санкций пострадает только сама Грузия, и обвиняет этих оппозиционеров в попытке втянуть страну в войну.По словам Кобахидзе, нынешние власти Грузии защитили свой народ."Они (представители оппозиции – ред.) могут быть недовольны тем, что мы не втянули страну в войну. Но не могут говорить об этом открыто. Они этого и хотят, но открыто не могут сказать", – подчеркнул Кобахидзе.Кобахидзе также напомнил, что власти Грузии оказывают Украине гуманитарную и политическую поддержку."Мы помогаем украинскому государству и украинскому народу. Многие шаги были предприняты в связи с этим. Мы выразили политическую поддержку на всех политических платформах во всех формах", – отметил Кобахидзе.Ранее к открытию второго фронта Грузию призвал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Позже этот призыв повторили и другие представители власти Украины.Призывы Киева открыть второй фронт в Грузии неадекватны – депутат>>Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.Власти Грузии отказались вводить двусторонние санкции против России, при этом заявляя, что страна соблюдает международные финансовые санкции. Между тем Грузия поддержала решение о приостановке членства России в Совете Европы, поддержала запуск Московского механизма в ОБСЕ по Украине, поддержала резолюцию ООН, осуждающую действия России, присоединилась к санкциям Евросоюза в отношении Донбасса, а также была в числе тех, кто обратился в Гаагский трибунал для начал расследования предполагаемых военных преступлений на Украине.Читайте также:

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