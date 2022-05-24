https://sputnik-georgia.ru/20220524/eto-lyustratsiya-oppozitsii---vitse-spiker-parlamenta-gruzii-ob-initsiative-grazhdan-266870310.html

Это люстрация оппозиции - вице-спикер парламента Грузии об инициативе "Граждан"

Это люстрация оппозиции - вице-спикер парламента Грузии об инициативе "Граждан"

Депутат от "Граждан" предложил оппозиции направить совместное письмо высшему руководству Евросоюза 24.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-24T22:38+0400

2022-05-24T22:38+0400

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ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Инициатива оппозиционного депутата, вице-спикера парламента Грузии Левана Иоселиани является своего рода люстрацией, попыткой показать, кто дистанцируется от саботажа против собственной страны, заявил депутат от парламентского большинства, вице-спикер Арчил Талаквадзе.Иоселиани предлагает оппозиции направить совместное письмо высшему руководству Евросоюза, в котором они подтвердят готовность сделать все то, что важно для евроинтеграции Грузии и получения статуса страны-кандидата на членство в ЕС. Иоселиани уже составил текст письма и намерен представить его оппозиции в среду.Поэтому, как отметил Талаквадзе, эти политики "пытаются проводить основанную на национальных интересах и нормальную оппозиционную политику"."Подтекст этого заключается в том, что они не те оппозиционеры, которые борются против и оппонируют своей стране. Они говорят: "Мы ваши оппоненты, оппоненты власти, а не страны", - отметил Талавадзе.Вторая часть опросника по членству Грузии в ЕС официально передана Карлу Харцелю>>Ранее вице-премьер Грузии Тея Цулукиани заявила, что грузинская оппозиция пытается создать максимальные сложности нынешнему правительству "Грузинской мечты" на пути интеграции в Евросоюз.Грузия уже заполнила опросник для получения статуса страны-кандидата на членство в ЕС. Теперь Еврокомиссия должна подготовить собственный оценочный отчет, который будет передан в Совет Евросоюза. На этом фоне в правящей команде заявляют, что оппозиция умышленно наносит ущерб интересам страны на международной арене.Оппозиция мешает реализации внешнеполитического курса Грузии – Цулукиани >>На прошлой неделе часть оппозиции провела встречи в Брюсселе, Берлине и Таллине. Представители оппозиции утверждали, что работали на благо страны. Но в результате ряд европарламентариев сделали резкие заявления в адрес властей.

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