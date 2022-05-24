https://sputnik-georgia.ru/20220524/gruzinskaya-mechta--saakashvili-dolzhen-vypolnyat-rekomendatsii-vrachey-266867978.html

"Грузинская мечта" : Саакашвили должен выполнять рекомендации врачей

"Грузинская мечта" : Саакашвили должен выполнять рекомендации врачей

Лидеры правящей партии связывают ухудшение здоровья Саакашвили с нанесением вреда самому себе 24.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-24T20:37+0400

2022-05-24T20:37+0400

2022-05-24T20:38+0400

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ираклий кобахидзе

мамука мдинарадзе

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Заботящиеся о здоровье экс-президента Грузии Михаила Саакашвили должны призвать его соблюдать рекомендации врачей, заявил глава парламентской фракции "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе.Экс-президент Грузии, который в данный момент, находясь в заключении, проходит лечение в одной из гражданских клиник, в письме сообщил, что ему возможно понадобится хирургическое вмешательство из-за травмы позвоночника. Также он заявил об изменениях в мозге на основании магнитно-резонансной томографии.Однако не все верят в грузинских врачей. Директор центра "Эмпатия" Мариам Джишкариани назвала диагностику и лечение Саакашвили неадекватными и отметила необходимость отправить его за границу на лечение. Этого не первый месяц требуют родные, адвокаты и сторонники Саакашвили.В правящей партии, лидеры которой связывают ухудшение здоровья Саакашвили с нанесением вреда самому себе, на это заявление ответили решительным отказом."Никакая симуляция и вред самому себе не станет основанием для перевода Саакашвили", - сказал лидер "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе."Саакашвили не отправят на лечение за границу" – премьер-министр Грузии >>В апреле врачи группы экспертов при Народном защитнике заявили, что у Саакашвили катаболическое состояние. На фоне белкового голодания у экс-президента сокращена мышечная масса, появилась слабость. Причиной, по словам врачей, может быть резистентное посттравматическое расстройство – депрессия и анорексия.Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал любые разговоры о переводе Саакашвили в клинику за границу "полной спекуляцией", а также "неадекватными и безосновательными".Состояние здоровья экс-президента ухудшилось в результате 50-дневной голодовки, которую он объявил сразу после ареста 1 октября 2021 года."Давление на врачей неприемлемо" – депутаты о ситуации вокруг Саакашвили >>Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Вернувшись на родину спустя восемь лет, Саакашвили побывал в Батуми и Кутаиси.Помимо дела о незаконном пересечении границы, за которое Саакашвили грозит от трех до пяти лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате госсредств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.В настоящее время он отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.

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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, мамука мдинарадзе, возвращение и арест саакашвили