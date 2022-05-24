https://sputnik-georgia.ru/20220524/indiyskiy-milliarder-zainteresovalsya-investitsiyami-v-gruziyu-266868828.html

Индийский миллиардер заинтересовался инвестициями в Грузию

Индийский миллиардер заинтересовался инвестициями в Грузию

На встречах в Давосе премьер Грузии знакомит крупные международные компании с благоприятной инвестиционной средой в стране 24.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-24T21:26+0400

2022-05-24T21:26+0400

2022-05-24T21:41+0400

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ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Индийский миллиардер, владелец конгломерата Adanu Group Гаутам Адани заинтересовался инвестициями в транспортную логистику, энергетику и промышленность Грузии, сообщает пресс-служба Администрации правительства Грузии.Премьер-министр Ираклий Гарибашвили в рамках визита в Давосе, куда он направился для участия во Всемирном экономическом форуме, проводит встречи с мировыми лидерами и крупнейшими бизнесменами разных стран, рассказывая им о преимуществах инвестирования в Грузию.Глава правительства рассказал председателю компании о благоприятной деловой среде в Грузии.Было отмечено, что правительство осуществляет большие инвестиции для поддержки позиции Грузии как регионального центра торговли и логистики.Adan Group — многонациональный конгломерат, деятельность которого включает управление портами, производство электроэнергии и возобновляемых источников энергии, добычу полезных ископаемых, эксплуатацию аэропортов и инфраструктуру.Сам владелец конгломерата Гаутам Адани — пятый богатейший человек в мире с состоянием в 123 миллиарда долларов.Премьер-министр пригласил делегацию Adani Group в Грузию для ознакомления с бизнес-средой в стране.Создание финансового хаба в ГрузииПриглашение посетить Грузию получила и делегация Citibank.Благоприятный инвестиционный климат в Грузии и стратегия превращения Грузии в многофункциональный региональный хаб стали основными вопросами, обсуждавшимися на встрече между Гарибашвили и заместителем председателя по банковскому делу, рынкам капитала и советникам Citibank Джеем Коллинзом.Премьер Грузии рассказал, что правительство работает над превращением страны в многофункциональный региональный хаб и уже разработан первичный документ стратегии.Гарибашвили отметил, что индустрия банковских и финансовых услуг является одним из самых передовых секторов в Грузии, а два крупнейших банка страны представлены в Premium Listing на Лондонской фондовой бирже.Компания Ротшильдов подготовила документ по превращению Грузии в финансовый хаб >>По его словам, Грузия постоянно проводит реформы, чтобы обеспечить свою интеграцию в европейские и евроатлантические структуры и предсказуемость своего политического и инвестиционного климата.Citibank — крупнейший банк США с филиалами в 19 странах, включая США, Мексику, Великобританию, Индию, Венгрию, Польшу и Ирландию. В 2021 году выручка банка составила 72 миллиарда долларов.Грузия как транзитная странаПремьер встретился с председателем турецкой компании Limak Group Эбру Оздемир, которую также пригласил в Грузию.В ходе встречи стороны уделили большое внимание роли Грузии как регионального транзитного хаба и обсудили перспективы в этом направлении.Limak Group работает в сферах строительства, туризма, инфраструктуры, авиации, продовольствия и энергетики и вносит большой вклад в рост и продвижение турецкой экономики.Также сегодня премьер Грузии принял участие в традиционном приеме от имени Клауса Шваба.Грузия предоставит Узбекистану скидки на транзит грузов >>В Давосе в рамках Всемирного экономического форума традиционно состоялся прием, в котором приняли участие основатель и генеральный директор форума профессор Клаус Шваб и его супруга Хильда.Гарибашвили поблагодарил их за прием и выразил надежду, что в результате идей и дискуссий мировых и бизнес-лидеров произойдут позитивные и ощутимые изменения для обеспечения мирного и устойчивого будущего.

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грузия, новости, давос, экономика, ираклий гарибашвили