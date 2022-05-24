https://sputnik-georgia.ru/20220524/sostoyanie-saakashvili-za-poslednee-vremya-ne-ukhudshalos--zayavlenie-kliniki-266869395.html

Состояние Саакашвили за последнее время не ухудшалось – заявление клиники

Состояние Саакашвили за последнее время не ухудшалось – заявление клиники

Совершенно недопустимо оказывать давление на врачей клиники, ставить под сомнение их компетентность, говорится в заявлении 24.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-24T21:48+0400

2022-05-24T21:48+0400

2022-05-24T21:48+0400

грузия

новости

политика

возвращение и арест саакашвили

михаил саакашвили

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ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Состоянии пациента Михаил Саакашвили за время пребывания в клинике с 12 мая не ухудшалось, говорится в заявлении руководства многопрофильного медицинского центра "Вивамеди", где под наблюдением врачей находится экс-президент Грузии.Осужденный экс-президент Грузии, который в настоящее время проходит лечение в "Вивамеди", обнародовал письмо, в котором говорится о нынешнем состоянии его здоровья. По его словам, ему возможно понадобится хирургическое вмешательство из-за травмы позвоночника. Также он заявил об изменениях в мозге, которые показала МРТ.Директор центра "Эмпатия" Мариам Джишкариани назвала диагностику и лечение Саакашвили неадекватными и отметила необходимость отправить его за границу на лечение, так как состояние пациента ухудшилось. Этого не первый месяц требуют родные, адвокаты и сторонники Саакашвили.В документе отмечено, что показания, выявляемые на магнитно-резонансной томографии, - старые и не связанны с текущим состоянием больного.Врачи поясняют, что во избежание осложнений, связанных с неполноценным приемом пациентом пищи, за ним продолжают лабораторное наблюдение, его консультируют врачи-специалисты разного профиля."Продолжительность исследований было напрямую связана с процедурными вопросами, которые заключались в получении разрешения от пациента, тем более что лабораторные данные давали такую возможность", - говорится в заявлении."Грузинская мечта": Саакашвили должен выполнять рекомендации врачей >>Кроме того, руководство клиники считает информацию, часто звучащую в СМИ о том, что клиника "Вивамеди" не в состоянии правильно поставить пациенту диагноз и вести пациента, "абсурдной и оскорбительной".В клинике призывают все стороны действовать в интересах пациента, в частности отдельный врачей, которые делают "истеричные, оторванные от реальности заявления" о состоянии Саакашвили.По причине ухудшения здоровья Саакашвили было отменено несколько судебных процессов над экс-президентом.Состояние здоровья экс-президента ухудшилось в результате 50-дневной голодовки, которую он объявил сразу после ареста 1 октября 2021 года."Саакашвили не отправят на лечение за границу" – премьер-министр Грузии >>Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Вернувшись на родину спустя восемь лет, Саакашвили побывал в Батуми и Кутаиси.Помимо дела о незаконном пересечении границы, за которое Саакашвили грозит от трех до пяти лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате госсредств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.В настоящее время он отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.

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грузия, новости, политика, возвращение и арест саакашвили, михаил саакашвили