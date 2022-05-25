https://sputnik-georgia.ru/20220525/gruzinskaya-mechta-otvetila-na-kritiku-yana-kelli-i-devida-kramera-266889635.html

"Грузинская мечта" ответила на критику Яна Келли и Дэвида Крамера

"Грузинская мечта" ответила на критику Яна Келли и Дэвида Крамера

Экс-посол США в Грузии и экс-помощник госсекретаря США вступились за осужденного гендиректора оппозиционного телеканала "Мтавари архи" 25.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-25T16:20+0400

2022-05-25T16:20+0400

2022-05-25T16:39+0400

грузия

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ника гварамия

ираклий кобахидзе

тбилисский городской суд

ян келли

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ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Оценка нынешнего курса правительства Грузии, озвученная экс-послом США в Грузии Яном Келли и экс-помощником госсекретаря США Дэвидом Крамером, является абсурдной, заявил вице-спикер грузинского парламента Георгий Вольский.В совместной статье Келли и Крамера говорится, что Грузия развивается в неправильном направлении. По их мнению, последним тревожным шагом "на пути к авторитаризму" стал тюремный приговор для гендиректора оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ники Гварамия на основе "политически мотивированного" обвинения.Мнение, которое Келли и Крамер выразили очень коротко в одном абзаце, является "полным абсурдом, если не глупостью", подчеркнул он.Статью также прокомментировал председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе."Я думаю, что Келли и Крамер вообще не интересны. Прямо выявилось, что они уже давно являются лоббистами", - заявил Кобахидзе.По его словам, в свое время позиция Келли облегчила для Гварамия реализацию плана - обокрасть на несколько миллионов телеканал "Рустави 2" в период, когда он был его гендиректором. Владелец "Рустави 2" подает новый иск в суд и требует возмещения многомиллионного ущерба>>В правящей партии не раз заявляли, что Гварамия начал "выкачивать деньги" из телеканала, когда права на него заявил прежний владелец – Кибар Халваши. "Рустави 2" был возвращен Халваши в 2019 году на основе решений грузинских судов всех трех инстанций и Страсбургского суда."Ян Келли не имеет никакого морального права говорить, тем более об уголовном деле Гварамия, исходя из его персональной ответственности в связи с этой темой", - подчеркнул Кобахидзе.Внутренние разногласия – угроза внешнеполитическому курсу Грузии?>>Что касается приговора Гварамия, в середине мая он был признан виновным в злоупотреблении полномочиями по делу о нанесении телеканалу "Рустави 2" ущерба в 6,8 миллиона лари. Судья отправил его за решетку на три года и шесть месяцев. При правлении "Нацдвижения" Гварамия занимал высокие должности, в том числе был заместителем генпрокурора, министром юстиции и министром образования.

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грузия, политика, новости, ника гварамия, ираклий кобахидзе, тбилисский городской суд, ян келли