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"Грузинская мечта" ответила на критику Яна Келли и Дэвида Крамера
"Грузинская мечта" ответила на критику Яна Келли и Дэвида Крамера
Экс-посол США в Грузии и экс-помощник госсекретаря США вступились за осужденного гендиректора оппозиционного телеканала "Мтавари архи" 25.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-25T16:20+0400
2022-05-25T16:20+0400
2022-05-25T16:39+0400
грузия
политика
новости
ника гварамия
ираклий кобахидзе
тбилисский городской суд
ян келли
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ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Оценка нынешнего курса правительства Грузии, озвученная экс-послом США в Грузии Яном Келли и экс-помощником госсекретаря США Дэвидом Крамером, является абсурдной, заявил вице-спикер грузинского парламента Георгий Вольский.В совместной статье Келли и Крамера говорится, что Грузия развивается в неправильном направлении. По их мнению, последним тревожным шагом "на пути к авторитаризму" стал тюремный приговор для гендиректора оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ники Гварамия на основе "политически мотивированного" обвинения.Мнение, которое Келли и Крамер выразили очень коротко в одном абзаце, является "полным абсурдом, если не глупостью", подчеркнул он.Статью также прокомментировал председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе."Я думаю, что Келли и Крамер вообще не интересны. Прямо выявилось, что они уже давно являются лоббистами", - заявил Кобахидзе.По его словам, в свое время позиция Келли облегчила для Гварамия реализацию плана - обокрасть на несколько миллионов телеканал "Рустави 2" в период, когда он был его гендиректором. Владелец "Рустави 2" подает новый иск в суд и требует возмещения многомиллионного ущерба>>В правящей партии не раз заявляли, что Гварамия начал "выкачивать деньги" из телеканала, когда права на него заявил прежний владелец – Кибар Халваши. "Рустави 2" был возвращен Халваши в 2019 году на основе решений грузинских судов всех трех инстанций и Страсбургского суда."Ян Келли не имеет никакого морального права говорить, тем более об уголовном деле Гварамия, исходя из его персональной ответственности в связи с этой темой", - подчеркнул Кобахидзе.Внутренние разногласия – угроза внешнеполитическому курсу Грузии?>>Что касается приговора Гварамия, в середине мая он был признан виновным в злоупотреблении полномочиями по делу о нанесении телеканалу "Рустави 2" ущерба в 6,8 миллиона лари. Судья отправил его за решетку на три года и шесть месяцев. При правлении "Нацдвижения" Гварамия занимал высокие должности, в том числе был заместителем генпрокурора, министром юстиции и министром образования.
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грузия, политика, новости, ника гварамия, ираклий кобахидзе, тбилисский городской суд, ян келли
"Грузинская мечта" ответила на критику Яна Келли и Дэвида Крамера
16:20 25.05.2022 (обновлено: 16:39 25.05.2022)
Экс-посол США в Грузии и экс-помощник госсекретаря США вступились за осужденного гендиректора оппозиционного телеканала "Мтавари архи"
ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Оценка нынешнего курса правительства Грузии, озвученная экс-послом США в Грузии Яном Келли и экс-помощником госсекретаря США Дэвидом Крамером, является абсурдной, заявил вице-спикер грузинского парламента Георгий Вольский.
В совместной статье Келли и Крамера говорится, что Грузия развивается в неправильном направлении. По их мнению, последним тревожным шагом "на пути к авторитаризму" стал тюремный приговор для гендиректора оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ники Гварамия на основе "политически мотивированного" обвинения.
"Ян Келли, который является одним из тех, кто представляет собой лоббиста "Национального движения" (оппозиционная партия - ред.), утверждает, что осуждение человека за конкретное преступление отдаляет нас от Европы, а пытки и умышленные убийства большой группы людей в тюрьмах, и не только в тюрьмах, сближают", - заявил Вольский.
Мнение, которое Келли и Крамер выразили очень коротко в одном абзаце, является "полным абсурдом, если не глупостью", подчеркнул он.
Статью также прокомментировал председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.
"Я думаю, что Келли и Крамер вообще не интересны. Прямо выявилось, что они уже давно являются лоббистами", - заявил Кобахидзе.
По его словам, в свое время позиция Келли облегчила для Гварамия реализацию плана - обокрасть на несколько миллионов телеканал "Рустави 2" в период, когда он был его гендиректором.
В правящей партии не раз заявляли, что Гварамия начал "выкачивать деньги" из телеканала, когда права на него заявил прежний владелец – Кибар Халваши. "Рустави 2" был возвращен Халваши в 2019 году на основе решений грузинских судов всех трех инстанций и Страсбургского суда.
"Ян Келли не имеет никакого морального права говорить, тем более об уголовном деле Гварамия, исходя из его персональной ответственности в связи с этой темой", - подчеркнул Кобахидзе.
Что касается приговора Гварамия, в середине мая он был признан виновным в злоупотреблении полномочиями по делу о нанесении телеканалу "Рустави 2" ущерба в 6,8 миллиона лари. Судья отправил его за решетку на три года и шесть месяцев.
При правлении "Нацдвижения" Гварамия занимал высокие должности, в том числе был заместителем генпрокурора, министром юстиции и министром образования.