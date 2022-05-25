https://sputnik-georgia.ru/20220525/vnutrennie-raznoglasiya--ugroza-vneshnepoliticheskomu-kursu-gruzii-266883675.html

Внутренние разногласия – угроза внешнеполитическому курсу Грузии?

Внутренние разногласия – угроза внешнеполитическому курсу Грузии?

В правящей партии утверждают, что у властей Грузии есть ответы на все острые вопросы 25.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-25T14:20+0400

2022-05-25T14:20+0400

2022-05-25T14:20+0400

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ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Вопрос присвоения Грузии статуса страны-кандидата на членство в Евросоюз не связан с внутриполитическими вопросами, заявил председатель парламентского комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе в эфире Первого канала.Часть оппозиции обвиняет нынешние власти в отклонении от внешнеполитического курса страны и утверждает, что это станет препятствием для получения статуса страны-кандидата на членство в Евросоюзе. В свою очередь правящая партия "Грузинская мечта" говорит, что оппозиция ведет антигосударственную политику в стране и за рубежом.Ранее вице-премьер Грузии Тея Цулукиани заявила, что грузинская оппозиция пытается создать максимальные сложности властям на пути интеграции в Евросоюз.На прошлой неделе часть оппозиции провела встречи в Брюсселе, Берлине и Таллине. Представители оппозиции утверждали, что работали на благо страны. Но в результате ряд европарламентариев сделали резкие заявления в адрес властей.По информации Самхарадзе, парламентская команда и министерство иностранных дел планируют посетить европейские города в июне и ответить на все существующие вопросы касательно судебной реформы, ареста экс-президента Михаила Саакашвили, по поводу соглашения между властями и оппозицией при посредничестве президента Евросовета Шарля Мишеля от 19 апреля 2021 года и так далее.Лидер лейбористов Грузии призывает оппозицию покинуть парламент>>"У нас есть ответы на все эти вопросы", – сказал Самхарадзе.При этом он отметил, что окончательное решение за исполнительными властями 27 стран Евросоюза.В том, что Грузия получит статус кандидата, не сомневается председатель парламента Шалва Папуашвили."2 669 вопросов, 3 600 страниц, 30 дней – заслуги Грузии в течение нескольких десятков лет, труд и борьба за заслуженное место в Европе. Ответ может быть только один – "да" на пути Грузии в Евросоюз", – написал Папуашвили в Тwitter.Если у Грузии когда-либо был шанс получить статус кандидата и, следовательно, еще больше открыть дверь в ЕС, то это шанс сейчас, заявил в свою очередь депутат от оппозиционной партии "Граждане" Алеко Элисашвили.Премьера Грузии ждут в парламенте в пятницу>>Между тем оппозиционный телеканал Formula TV накануне сообщил, что у них есть копия документа, переданного премьер-министру Ираклию Гарибашвили в Брюсселе. Документ состоит из 20 пунктов и в нем якобы перечислены проблемы, которые, по мнению ЕС, могут стать препятствием на пути евроинтеграции.Среди них: выход из соглашения Шарля Мишеля, нарушения во время первого и второго тура местных выборов, возможные нарушения в процессе назначения судей, возможное нарушение прав заключенного экс-президента Михаила Саакашвили, политически мотивированное преследование гендиректора оппозиционного канала "Мтавари архи" Ники Гварамия и т. д.

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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, тея цулукиани, шалва папуашвили, брюссель, грузинская мечта, евросоюз