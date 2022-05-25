https://sputnik-georgia.ru/20220525/gruziya-poluchit-testy-dlya-diagnostiki-ospy-obezyan-266873510.html
Грузия получит тесты для диагностики оспы обезьян
Грузия получит тесты для диагностики оспы обезьян
ПЦР-тесты, которые получит Грузия, позволят устанавливать наличие заболевания в течение 2-3 часов 25.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-25T07:01+0400
2022-05-25T07:01+0400
2022-05-25T08:01+0400
грузия
общество
новости
центр по контролю заболеваний и общественного здоровья
амиран гамкрелидзе
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ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Грузия получит специальные тесты для выявления "оспы обезьян", заявил глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.Не успел мир прийти в себя после пандемии коронавируса, как ВОЗ объявила о новой вспышке, на этот раз оспы обезьян. Вирус, в отличие от COVID-19, не новый, первый его случай был выявлен еще в 1970 году в Конго.По его словам, ПЦР тест позволит устанавливать наличие заболевания в течение 2-3 часов.Специалистов тревожит тот факт, что если раньше инфекция встречалась только в Африке, на этот раз она пробралась на территорию США, Канады, стран Европы, Израиля. Единичные случаи вне Африки встречались и раньше, но все они либо были связаны с путешествием на родину инфекции, либо с импортом животных.Оспа обезьян преимущественно передается человеку от грызунов и приматов. Между людьми инфекция распространяется респираторным путем, также через инфицированные предметы или путем контакта с зараженными биологическими жидкостями (слизь, кровь, пот, слюна – ред.).Оспа обезьян и Грузия: что заявляют в Центре по контролю заболеваний? >>Есть случаи инфицирования во время приема недостаточно обработанного мяса или мясопродуктов.По данным на 22 мая 2022 года, в мире идентифицировано 92 подтвержденных и 28 возможных случаев оспы обезьян (в основном в Европе). Ни один случай не связан с путешествием в Африку.Как отмечают в Центре по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии, в прошлом году эта инфекция была зафиксирована в 15 странах четырех континентов. Большая часть случаев была зафиксирована в эндемических странах оспы обезьян – это Нигерия, Центральная Африка, Камерун и Конго.Симптомы оспы обезьяны очень схожи с симптомами обычной оспы, однако протекает болезнь гораздо легче. Вначале появляются симптомы, похожие на грипп – лихорадка, озноб, головная и мышечная боль, увеличение лимфатических узлов.ВОЗ: летальные исходы заражения оспой обезьян среди людей не зафиксированы >>В течение 1-3 дней развивается сыпь, которая начинается с лица и распространяется по телу, в том числе, на ладонях и пятках. Сыпь вначале является узловатой, затем превращается в волдыри с мутной жидкостью внутри. Через несколько дней сыпь начинает высыхать и отпадать.Инкубационный период длится от 5 до 21 дня. В основном, 7-14 дней. Диагностика оспы обезьян происходит с помощью ПЦР-тестирования.
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грузия, общество, новости, центр по контролю заболеваний и общественного здоровья, амиран гамкрелидзе
Грузия получит тесты для диагностики оспы обезьян
07:01 25.05.2022 (обновлено: 08:01 25.05.2022)
ПЦР-тесты, которые получит Грузия, позволят устанавливать наличие заболевания в течение 2-3 часов
ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Грузия получит специальные тесты для выявления "оспы обезьян", заявил глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.
Не успел мир прийти в себя после пандемии коронавируса, как ВОЗ объявила о новой вспышке, на этот раз оспы обезьян. Вирус, в отличие от COVID-19, не новый, первый его случай был выявлен еще в 1970 году в Конго.
"Мы находимся в режиме готовности. Мы должны вести наблюдения за заболеваниями, сопровождающимися сыпью, у нас должны быть средства поставить диагноз. У нас есть возможность установить вирус путем секвенирования генома, идентифицировать "оспу обезьян". Скоро у нас будет специальный ПЦР-тест для этого", – сказал Гамкрелидзе в эфире Первого канала.
По его словам, ПЦР тест позволит устанавливать наличие заболевания в течение 2-3 часов.
Специалистов тревожит тот факт, что если раньше инфекция встречалась только в Африке, на этот раз она пробралась на территорию США, Канады, стран Европы, Израиля. Единичные случаи вне Африки встречались и раньше, но все они либо были связаны с путешествием на родину инфекции, либо с импортом животных.
Оспа обезьян преимущественно передается человеку от грызунов и приматов. Между людьми инфекция распространяется респираторным путем, также через инфицированные предметы или путем контакта с зараженными биологическими жидкостями (слизь, кровь, пот, слюна – ред.).
Есть случаи инфицирования во время приема недостаточно обработанного мяса или мясопродуктов.
По данным на 22 мая 2022 года, в мире идентифицировано 92 подтвержденных и 28 возможных случаев оспы обезьян (в основном в Европе). Ни один случай не связан с путешествием в Африку.
Как отмечают в Центре по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии, в прошлом году эта инфекция была зафиксирована в 15 странах четырех континентов. Большая часть случаев была зафиксирована в эндемических странах оспы обезьян – это Нигерия, Центральная Африка, Камерун и Конго.
Симптомы оспы обезьяны очень схожи с симптомами обычной оспы, однако протекает болезнь гораздо легче. Вначале появляются симптомы, похожие на грипп – лихорадка, озноб, головная и мышечная боль, увеличение лимфатических узлов.
В течение 1-3 дней развивается сыпь, которая начинается с лица и распространяется по телу, в том числе, на ладонях и пятках. Сыпь вначале является узловатой, затем превращается в волдыри с мутной жидкостью внутри. Через несколько дней сыпь начинает высыхать и отпадать.
Инкубационный период длится от 5 до 21 дня. В основном, 7-14 дней. Диагностика оспы обезьян происходит с помощью ПЦР-тестирования.