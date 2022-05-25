https://sputnik-georgia.ru/20220525/pochemu-v-tbilisi-net-mnogourovnevykh-parkovok-otvet-spetsialistov-266873323.html

Почему в Тбилиси нет многоуровневых парковок: ответ специалистов

Почему в Тбилиси нет многоуровневых парковок: ответ специалистов

Проблему парковки в Тбилиси решат не строительство подземных стоянок, а развитие общественного транспорта, заявила глава парламентского комитета 25.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-25T09:56+0400

2022-05-25T09:56+0400

2022-05-25T09:58+0400

грузия

новости

тбилиси

общество

парковка

грузинские дороги, машины и их водители

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ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Строительство многоуровневой парковки в Тбилиси невозможно, заявила глава парламентского комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов Майя Битадзе.Вопрос парковок в Тбилиси является самым актуальным последние несколько лет, когда число машин в городе по прогнозам экспертов почти сравнялось с числом жителей города. Отсутствие парковок создает проблему как автомобилистам, так и пешеходам, между тем власти все более ужесточают закон, регулирующий правила стоянки в Тбилиси.При этом глава парламентского комитета отметила, что те парковки, которые в Грузии были до начала 90-х годов прошлого века, или проданы, или амортизированные.В тоже время Битадзе отметила, что власти все же разрабатывают вопрос устройства подземных стоянок, но проблему в Тбилиси решат не они, а развитие общественного транспорта."В противном случае ни создание новых стоянок, ни расширение дорог проблему не решат", – сказала Битадзе.Система зонально-почасовой парковки заработает еще на нескольких улицах Тбилиси >>Между тем парламент Грузии рассматривает вопрос ужесточение наказания за нарушение правил парковки по всей территории страны и в столице Грузии.Согласно поправкам, штраф за игнорирование знаков "стоянка запрещена" или "остановка запрещена" в Тбилиси будет составлять в пять раз больше, нежели на остальной территории Грузии – 50 лари вместо 10 лари.При этом за движение по линиям, выделенным для общественного транспорта, штраф останется 100 лари, но согласно новшеству, под штрафы не попадут муниципальные такси и транспорт, получивший разрешение от мэрии города.Каладзе объяснил, почему в Тбилиси вводится новый тип оплаты за парковку >>Кроме того, согласно поправкам, муниципалитет будет вправе забрать машину на штрафстоянку, если владельца нет на месте, а машина стоит в месте, где запрещена стоянка или остановка, мешает или может помешать движению, создает или может создать аварийную ситуацию или пробку.В этом случае владелец автомобиля помимо штрафа должен будет выплатить муниципалитету еще и стоимость эвакуации своего автомобиля и пребывания его на штрафстоянке.За просроченную парковку на штрафстоянке в Грузии можно будет лишиться машины >>Законопроект помимо всего прочего предполагает и увеличение штрафа с 10 до 50 лари за неуплату стоимости парковки в Тбилиси.

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грузия, новости, тбилиси, общество, парковка, грузинские дороги, машины и их водители