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Почему в Тбилиси нет многоуровневых парковок: ответ специалистов
Почему в Тбилиси нет многоуровневых парковок: ответ специалистов
Проблему парковки в Тбилиси решат не строительство подземных стоянок, а развитие общественного транспорта, заявила глава парламентского комитета 25.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-25T09:56+0400
2022-05-25T09:56+0400
2022-05-25T09:58+0400
грузия
новости
тбилиси
общество
парковка
грузинские дороги, машины и их водители
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ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Строительство многоуровневой парковки в Тбилиси невозможно, заявила глава парламентского комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов Майя Битадзе.Вопрос парковок в Тбилиси является самым актуальным последние несколько лет, когда число машин в городе по прогнозам экспертов почти сравнялось с числом жителей города. Отсутствие парковок создает проблему как автомобилистам, так и пешеходам, между тем власти все более ужесточают закон, регулирующий правила стоянки в Тбилиси.При этом глава парламентского комитета отметила, что те парковки, которые в Грузии были до начала 90-х годов прошлого века, или проданы, или амортизированные.В тоже время Битадзе отметила, что власти все же разрабатывают вопрос устройства подземных стоянок, но проблему в Тбилиси решат не они, а развитие общественного транспорта."В противном случае ни создание новых стоянок, ни расширение дорог проблему не решат", – сказала Битадзе.Система зонально-почасовой парковки заработает еще на нескольких улицах Тбилиси >>Между тем парламент Грузии рассматривает вопрос ужесточение наказания за нарушение правил парковки по всей территории страны и в столице Грузии.Согласно поправкам, штраф за игнорирование знаков "стоянка запрещена" или "остановка запрещена" в Тбилиси будет составлять в пять раз больше, нежели на остальной территории Грузии – 50 лари вместо 10 лари.При этом за движение по линиям, выделенным для общественного транспорта, штраф останется 100 лари, но согласно новшеству, под штрафы не попадут муниципальные такси и транспорт, получивший разрешение от мэрии города.Каладзе объяснил, почему в Тбилиси вводится новый тип оплаты за парковку >>Кроме того, согласно поправкам, муниципалитет будет вправе забрать машину на штрафстоянку, если владельца нет на месте, а машина стоит в месте, где запрещена стоянка или остановка, мешает или может помешать движению, создает или может создать аварийную ситуацию или пробку.В этом случае владелец автомобиля помимо штрафа должен будет выплатить муниципалитету еще и стоимость эвакуации своего автомобиля и пребывания его на штрафстоянке.За просроченную парковку на штрафстоянке в Грузии можно будет лишиться машины >>Законопроект помимо всего прочего предполагает и увеличение штрафа с 10 до 50 лари за неуплату стоимости парковки в Тбилиси.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
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грузия, новости, тбилиси, общество, парковка, грузинские дороги, машины и их водители
Почему в Тбилиси нет многоуровневых парковок: ответ специалистов
09:56 25.05.2022 (обновлено: 09:58 25.05.2022)
Проблему парковки в Тбилиси решат не строительство подземных стоянок, а развитие общественного транспорта, заявила глава парламентского комитета
ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Строительство многоуровневой парковки в Тбилиси невозможно, заявила глава парламентского комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов Майя Битадзе.
Вопрос парковок в Тбилиси является самым актуальным последние несколько лет, когда число машин в городе по прогнозам экспертов почти сравнялось с числом жителей города. Отсутствие парковок создает проблему как автомобилистам, так и пешеходам, между тем власти все более ужесточают закон, регулирующий правила стоянки в Тбилиси.
"Из-за гидрологического состояния столицы, строительство многоэтажных подземных парковок невозможно. У нас было предложение построить наземные многоуровневые парковки, но в этом плане в Тбилиси не хватает территории. Практически в Тбилиси нет территории, где можно построить многоуровневую парковку", – сказала Битадзе журналистам.
При этом глава парламентского комитета отметила, что те парковки, которые в Грузии были до начала 90-х годов прошлого века, или проданы, или амортизированные.
В тоже время Битадзе отметила, что власти все же разрабатывают вопрос устройства подземных стоянок, но проблему в Тбилиси решат не они, а развитие общественного транспорта.
"В противном случае ни создание новых стоянок, ни расширение дорог проблему не решат", – сказала Битадзе.
Между тем парламент Грузии рассматривает вопрос ужесточение наказания за нарушение правил парковки по всей территории страны и в столице Грузии.
Согласно поправкам, штраф за игнорирование знаков "стоянка запрещена" или "остановка запрещена" в Тбилиси будет составлять в пять раз больше, нежели на остальной территории Грузии – 50 лари вместо 10 лари.
При этом за движение по линиям, выделенным для общественного транспорта, штраф останется 100 лари, но согласно новшеству, под штрафы не попадут муниципальные такси и транспорт, получивший разрешение от мэрии города.
Кроме того, согласно поправкам, муниципалитет будет вправе забрать машину на штрафстоянку, если владельца нет на месте, а машина стоит в месте, где запрещена стоянка или остановка, мешает или может помешать движению, создает или может создать аварийную ситуацию или пробку.
В этом случае владелец автомобиля помимо штрафа должен будет выплатить муниципалитету еще и стоимость эвакуации своего автомобиля и пребывания его на штрафстоянке.
Законопроект помимо всего прочего предполагает и увеличение штрафа с 10 до 50 лари за неуплату стоимости парковки в Тбилиси.