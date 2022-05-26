https://sputnik-georgia.ru/20220526/eto-den-osmysleniya---prezident-gruzii-pozdravila-naselenie-s-dnem-nezavisimosti-266908812.html

Это день осмысления – президент Грузии поздравила население с Днем независимости

Это день осмысления – президент Грузии поздравила население с Днем независимости

ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. День независимости Грузии – это не обычный праздник, а это день осмысления того, что нужно стране и все ли мы делаем для нее... 26.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-26T13:34+0400

2022-05-26T13:34+0400

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саломе зурабишвили

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ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. День независимости Грузии – это не обычный праздник, а это день осмысления того, что нужно стране и все ли мы делаем для нее, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили на мероприятии, посвященном 26 Мая.Зурабишвили выступила после церемонии принесения присяги, которая прошла одновременно в Тбилиси, на площади Свободы, и в пяти регионах страны – высоко в горах и у берега моря.Президент Грузии поздравила всех жителей страны с Днем независимости, особенно военнослужащих."Особенно поздравляю вас, кто приносит присягу перед родиной. Военнослужащим Грузии характерна боеспособность, ответственность, самоотверженность и преданность клятве. Сегодня вы стали частью такой достойной военной истории и достойно продолжите эту традицию", – отметила Зурабишвили.Она подчеркнула, что защита независимости и свободы страны – не легкое дело. Это требует самоотверженности и достоинства.Существенную часть выступления президент посвятила внешнеполитическому курсу Грузии – стремлению в Евросоюз. При этом страна уже подала заявку на получение статуса кандидата в члены Евросоюза.Зурабишвили назвала четыре основные ценности и принципа, которые открывают европейское будущее – это справедливый суд, многообразие и снисходительность, уважение и защита прав человека, а также равновесие между ветвями власти."Писающий мальчик" в чохе и многое другое – как в мире отмечают День независимости Грузии>>По словам Зурабишвили, на пути к Европе впервые появилась историческая возможность и в этом главная заслуга Украины. Президент подчеркнула, что нужно не только разделять боль украинского народа, но и быть тотально солидарными с ним.Празднование Дня независимости 26 мая приурочено к дате провозглашения в 1918 году независимости Грузии Первым демократическим правительством во главе с Ноэ Жордания. Первая Демократическая Республика просуществовала два с половиной года.Грузия отмечает День независимости>>Грузия восстановила независимость в 1991 году. Соответствующий акт, на основании результатов всенародного референдума, 9 апреля принял Верховный Совет республики.

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