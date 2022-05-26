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Это день осмысления – президент Грузии поздравила население с Днем независимости
Это день осмысления – президент Грузии поздравила население с Днем независимости
ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. День независимости Грузии – это не обычный праздник, а это день осмысления того, что нужно стране и все ли мы делаем для нее... 26.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-26T13:34+0400
2022-05-26T13:34+0400
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ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. День независимости Грузии – это не обычный праздник, а это день осмысления того, что нужно стране и все ли мы делаем для нее, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили на мероприятии, посвященном 26 Мая.Зурабишвили выступила после церемонии принесения присяги, которая прошла одновременно в Тбилиси, на площади Свободы, и в пяти регионах страны – высоко в горах и у берега моря.Президент Грузии поздравила всех жителей страны с Днем независимости, особенно военнослужащих."Особенно поздравляю вас, кто приносит присягу перед родиной. Военнослужащим Грузии характерна боеспособность, ответственность, самоотверженность и преданность клятве. Сегодня вы стали частью такой достойной военной истории и достойно продолжите эту традицию", – отметила Зурабишвили.Она подчеркнула, что защита независимости и свободы страны – не легкое дело. Это требует самоотверженности и достоинства.Существенную часть выступления президент посвятила внешнеполитическому курсу Грузии – стремлению в Евросоюз. При этом страна уже подала заявку на получение статуса кандидата в члены Евросоюза.Зурабишвили назвала четыре основные ценности и принципа, которые открывают европейское будущее – это справедливый суд, многообразие и снисходительность, уважение и защита прав человека, а также равновесие между ветвями власти."Писающий мальчик" в чохе и многое другое – как в мире отмечают День независимости Грузии>>По словам Зурабишвили, на пути к Европе впервые появилась историческая возможность и в этом главная заслуга Украины. Президент подчеркнула, что нужно не только разделять боль украинского народа, но и быть тотально солидарными с ним.Празднование Дня независимости 26 мая приурочено к дате провозглашения в 1918 году независимости Грузии Первым демократическим правительством во главе с Ноэ Жордания. Первая Демократическая Республика просуществовала два с половиной года.Грузия отмечает День независимости>>Грузия восстановила независимость в 1991 году. Соответствующий акт, на основании результатов всенародного референдума, 9 апреля принял Верховный Совет республики.
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грузия, политика, новости, тбилиси, день независимости грузии, саломе зурабишвили
ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. День независимости Грузии – это не обычный праздник, а это день осмысления того, что нужно стране и все ли мы делаем для нее, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили на мероприятии, посвященном 26 Мая.
Зурабишвили выступила после церемонии принесения присяги, которая прошла одновременно в Тбилиси, на площади Свободы, и в пяти регионах страны – высоко в горах и у берега моря.
"Двадцать шестое мая является не только днем оживления прошлого и это не обычный праздник. Это день, когда мы должны думать и осмысливать. День, когда мы должны думать о своей стране и спрашивать себя: все ли мы делаем, как надо этой стране, ее будущему, благополучию ее населения, ее независимости и свободе?" – заявила Зурабишвили.
Президент Грузии поздравила всех жителей страны с Днем независимости, особенно военнослужащих.
"Особенно поздравляю вас, кто приносит присягу перед родиной. Военнослужащим Грузии характерна боеспособность, ответственность, самоотверженность и преданность клятве. Сегодня вы стали частью такой достойной военной истории и достойно продолжите эту традицию", – отметила Зурабишвили.
Она подчеркнула, что защита независимости и свободы страны – не легкое дело. Это требует самоотверженности и достоинства.
"В наших руках будущее наших детей. Никто не может избежать этой ответственности. Однако, об этом больше должны думать мы – те, кто стоит по эту сторону трибуны", – заявила Зурабишвили.
Существенную часть выступления президент посвятила внешнеполитическому курсу Грузии – стремлению в Евросоюз. При этом страна уже подала заявку на получение статуса кандидата в члены Евросоюза.
Зурабишвили назвала четыре основные ценности и принципа, которые открывают европейское будущее – это справедливый суд, многообразие и снисходительность, уважение и защита прав человека, а также равновесие между ветвями власти.
По словам Зурабишвили, на пути к Европе впервые появилась историческая возможность и в этом главная заслуга Украины. Президент подчеркнула, что нужно не только разделять боль украинского народа, но и быть тотально солидарными с ним.
Празднование Дня независимости 26 мая приурочено к дате провозглашения в 1918 году независимости Грузии Первым демократическим правительством во главе с Ноэ Жордания. Первая Демократическая Республика просуществовала два с половиной года.
Грузия восстановила независимость в 1991 году. Соответствующий акт, на основании результатов всенародного референдума, 9 апреля принял Верховный Совет республики.