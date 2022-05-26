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Грузия ратифицировала соглашение с Всемирным банком
Грузия ратифицировала соглашение с Всемирным банком
Выплаты Грузия получит траншами только на конкретные программы, ориентированные на результат к согласованной дате 26.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-26T20:21+0400
2022-05-26T20:21+0400
2022-05-26T20:21+0400
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ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Парламент Грузии ратифицировал кредитное соглашение Грузии с Международным банком реконструкции и развития (входит в группу Всемирного банка) на общую сумму в размере 358,5 миллионов евро.Согласно документу, кредит Грузия получит для развития человеческого капитала под конкретные программы несколькими траншами при условии выполнения конкретных программ.Благодаря программе будет увеличена эффективность трат в секторах образования, социальной защиты и здравоохранения. А также улучшится качество трат направленных на управление человеческим капиталом.Выплаты Грузия получит траншами только на конкретные программы, ориентированные на результат к согласованной дате.Среди программ создание единой модели финансирования школ к 2025 году, заключение соглашения между поставщиками и фармацевтическими компаниями о разделении рисков к 2023 году, при условии поступления на рынок как минимум половины новых лекарств ежегодно.Грузия в состоянии справиться с кризисом: считает представитель Всемирного банка >>Также среди требований заключение соглашения между государством и банками о ценах на медикаменты, финансируемые государством или по программе государственного страхования до конца 2023 года, полное исследование многодетных семей в Грузии и помощь им.Кроме того Грузия сможет получить деньги на полное отцифрование системы получения помощи от Агентства социального обслуживания.Кредитное соглашение также предполагает выделение денег на авторизацию школ при этом уже к концу 2023 года должно быть авторизировано не менее 600 школ.Также соглашение предполагает переход к 2024 году на новую систему поступления в вузы Грузии, которая будет основана на оценках в школе и требованиях университета.Грузия получит самое большое финансирование от Всемирного банка за 30 лет >>Программа также предполагает финансирование строительства детских садов в высокогорных регионах, программ лечения определенных заболеваний, улучшение условий государственного страхования и обеспечения работой жителей сел и социально незащищенных граждан и развитие электронных систем в сельских амбулаториях и поликлиниках.
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грузия, новости, экономика, всемирный банк
Грузия ратифицировала соглашение с Всемирным банком
Выплаты Грузия получит траншами только на конкретные программы, ориентированные на результат к согласованной дате
ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Парламент Грузии ратифицировал кредитное соглашение Грузии с Международным банком реконструкции и развития (входит в группу Всемирного банка) на общую сумму в размере 358,5 миллионов евро.
Согласно документу, кредит Грузия получит для развития человеческого капитала под конкретные программы несколькими траншами при условии выполнения конкретных программ.
Целью программы является увеличение эффективности и инклюзивности предоставления человеческого капитала в Грузии и она являет частью реформ в сфере образования, здравоохранения и социальной защиты.
Благодаря программе будет увеличена эффективность трат в секторах образования, социальной защиты и здравоохранения. А также улучшится качество трат направленных на управление человеческим капиталом.
Выплаты Грузия получит траншами только на конкретные программы, ориентированные на результат к согласованной дате.
Среди программ создание единой модели финансирования школ к 2025 году, заключение соглашения между поставщиками и фармацевтическими компаниями о разделении рисков к 2023 году, при условии поступления на рынок как минимум половины новых лекарств ежегодно.
Также среди требований заключение соглашения между государством и банками о ценах на медикаменты, финансируемые государством или по программе государственного страхования до конца 2023 года, полное исследование многодетных семей в Грузии и помощь им.
Кроме того Грузия сможет получить деньги на полное отцифрование системы получения помощи от Агентства социального обслуживания.
Кредитное соглашение также предполагает выделение денег на авторизацию школ при этом уже к концу 2023 года должно быть авторизировано не менее 600 школ.
Также соглашение предполагает переход к 2024 году на новую систему поступления в вузы Грузии, которая будет основана на оценках в школе и требованиях университета.
Программа также предполагает финансирование строительства детских садов в высокогорных регионах, программ лечения определенных заболеваний, улучшение условий государственного страхования и обеспечения работой жителей сел и социально незащищенных граждан и развитие электронных систем в сельских амбулаториях и поликлиниках.