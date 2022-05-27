https://sputnik-georgia.ru/20220527/gosudarstvo-poluchit-aktsii-kompanii-ids-borjomi-georgia-na-postoyannoy-osnove-266947750.html
Государство получит акции компании IDS Borjomi Georgia на постоянной основе
Государство получит акции компании IDS Borjomi Georgia на постоянной основе
В конце апреля компания IDS Borjomi сообщила о временной приостановке производства в Грузии из-за финансовых проблем 27.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-27T22:27+0400
2022-05-27T22:27+0400
2022-05-27T23:22+0400
грузия
экономика
новости
"боржоми"
леван давиташвили
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ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Передача части акций компании IDS Borjomi Georgia не будет временной и сейчас решаются юридические нюансы, заявил министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили.IDS Borjomi Georgia 19 мая от имени компании, владеющей IDS Borjomi International, опубликовала заявление о готовности безвозмездно передать часть доли правительству Грузии. Было отмечено, что в том случае, если правительство согласится на предложение, производство минеральной воды на заводах возобновится.При этом он подчеркнул, что передача акций не происходит для обхода санкций."Речь не идет о том, чтобы избежать санкций. Мы предоставили информацию всем международным партнерам об этом. Речь идет о том, что государство получает в собственность часть акций IDS Borjomi Georgia, которые дадут возможность компании не быть под контролем подсанкционных лиц", - сказал Давиташвили.У компании "Боржоми" не будет никаких проблем – премьер >>В конце апреля компания IDS Borjomi сообщила о временной приостановке производства в Грузии из-за финансовых проблем, вызванных ситуацией на Украине. Работникам предложили новые условия, часть с ними не согласилась и начала акции протеста. В результате были уволены 49 человек. Встреча с руководством так и не состоялась.С 2013 года 60% контрольного пакета акций IDS Borjomi принадлежит российской Alfa Group Consortium, основатель которой Михаил Фридман был включен в список российских предпринимателей, попавших под международные санкции.Можно ли пить "Боржоми", или Грузинская минералка с привкусом антироссийских санкций >>Международная компания IDS Borjomi International является одним из трех крупнейших игроков на рынке минеральных вод СНГ и Балтии, лидером в категории природных бутилированных вод. На сегодняшний день в IDS Borjomi International входят: IDS Borjomi Georgia (Грузия), IDS Group Ukraine (Украина), IDS Borjomi Russia (Россия), IDS Borjomi Azerbaijan (Азербайджан), IDS Borjomi Belarus (Беларусь) и IDS Borjomi Europe (Литва).Компания производит такие бренды минеральных вод, как "Боржоми", "Ликани", "Миргородская", "Моршинская", "Трускавецкая Аква-Эко", "Трускавецкая Кристальная", "Святой источник", "Эдельвейс" и другие.
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грузия, экономика, новости, "боржоми", леван давиташвили
Государство получит акции компании IDS Borjomi Georgia на постоянной основе
22:27 27.05.2022 (обновлено: 23:22 27.05.2022)
В конце апреля компания IDS Borjomi сообщила о временной приостановке производства в Грузии из-за финансовых проблем
ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Передача части акций компании IDS Borjomi Georgia не будет временной и сейчас решаются юридические нюансы, заявил министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили.
IDS Borjomi Georgia 19 мая от имени компании, владеющей IDS Borjomi International, опубликовала заявление о готовности безвозмездно передать часть доли правительству Грузии. Было отмечено, что в том случае, если правительство согласится на предложение, производство минеральной воды на заводах возобновится.
"Есть много юридических нюансов, которые надо было пройти с юридическими регуляторами, которые ввели санкции. Речь идет о европейских и британских регуляторах. Понадобилось изучение многих юридических процессов, и пока они не завершены. В ближайшее время правительство примет соответствующее решение. Но пока конкретика в том, что мы берем часть акций, и это не временно", - сказал Леван Давиташвили, выступая в парламенте.
При этом он подчеркнул, что передача акций не происходит для обхода санкций.
"Речь не идет о том, чтобы избежать санкций. Мы предоставили информацию всем международным партнерам об этом. Речь идет о том, что государство получает в собственность часть акций IDS Borjomi Georgia, которые дадут возможность компании не быть под контролем подсанкционных лиц", - сказал Давиташвили.
В конце апреля компания IDS Borjomi сообщила о временной приостановке производства в Грузии из-за финансовых проблем, вызванных ситуацией на Украине. Работникам предложили новые условия, часть с ними не согласилась и начала акции протеста. В результате были уволены 49 человек. Встреча с руководством так и не состоялась.
С 2013 года 60% контрольного пакета акций IDS Borjomi принадлежит российской Alfa Group Consortium, основатель которой Михаил Фридман был включен в список российских предпринимателей, попавших под международные санкции.
Международная компания IDS Borjomi International является одним из трех крупнейших игроков на рынке минеральных вод СНГ и Балтии, лидером в категории природных бутилированных вод. На сегодняшний день в IDS Borjomi International входят: IDS Borjomi Georgia (Грузия), IDS Group Ukraine (Украина), IDS Borjomi Russia (Россия), IDS Borjomi Azerbaijan (Азербайджан), IDS Borjomi Belarus (Беларусь) и IDS Borjomi Europe (Литва).
Компания производит такие бренды минеральных вод, как "Боржоми", "Ликани", "Миргородская", "Моршинская", "Трускавецкая Аква-Эко", "Трускавецкая Кристальная", "Святой источник", "Эдельвейс" и другие.