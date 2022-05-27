https://sputnik-georgia.ru/20220527/v-gruzii-otkrylas-natsionalnaya-agrarnaya-olimpiada-266929483.html
В Грузии открылась Национальная аграрная олимпиада
В Грузии открылась Национальная аграрная олимпиада
Цель мероприятия – популяризация аграрных профессий и повышение знаний в сельскохозяйственной области среди молодежи 27.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-27T11:48+0400
2022-05-27T11:48+0400
2022-05-27T12:05+0400
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ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Вторая по счету Национальная аграрная олимпиада открылась в Грузии, говорится в сообщении министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства.Главная цель олимпиады – создать механизм оценки профзнаний, популяризация аграрных профессий, повышение знаний в сельскохозяйственной области среди молодежи, а также получение неформальных знаний в аграрной сфере.Мероприятие открыл министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Отар Шамугия. По его словам, агроолимпиада будет содействовать росту интереса к аграрному образованию, большей включенности в сельское хозяйство и развитию этой сферы.Студенты, которые победят в олимпиаде, смогут пройти стажировку в министерстве охраны окружающей среды и сельского хозяйства, и трудоустроиться в системе ведомства.Принять участие в олимпиаде могут специалисты, у которых есть "В первую очередь, олимпиада даст нам возможность представить людей, которые имеют глубокие знания и квалификацию в области сельского хозяйства и поощрить их. А с другой стороны, максимально популяризовать среди молодежи образование с области сельского хозяйства", – отметил представитель FAO в Грузии Мамука Месхи.Олимпиада состоится в три этапа. На первом этапе пройдет регистрация желающих, на втором – тестирование в онлайн-режиме, а на третьем будут выявлены победители.В этом году в олимпиаду внесены изменения, согласно которым конкурсант может принять участие только по одному направлению. Соответственно, это исключит вероятность победы одного человека в двух разных номинациях.Фермеры Грузии получили от государства помощь на землю >>>Также, согласно новшеству, в том случае, если конкурсанты наберут одинаковые баллы по одинаковым темам и отраслям, призовое место займет тот участник, который ответит на большее количество вопросов из сложной категории. Также снижено количество тестов и вместо 90 вопросов в каждом направлении конкурсанты должны будут ответить на 60 вопросов.На олимпиаде выявят трех победителей, которые получат сертификаты и призы. Получить более детальную информацию об олимпиаде можно здесь.
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грузия, новости, общество, fao, сельское хозяйство, министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии, сельское хозяйство грузии
В Грузии открылась Национальная аграрная олимпиада
11:48 27.05.2022 (обновлено: 12:05 27.05.2022)
Цель мероприятия – популяризация аграрных профессий и повышение знаний в сельскохозяйственной области среди молодежи
ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Вторая по счету Национальная аграрная олимпиада открылась в Грузии, говорится в сообщении министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства.
Главная цель олимпиады – создать механизм оценки профзнаний, популяризация аграрных профессий, повышение знаний в сельскохозяйственной области среди молодежи, а также получение неформальных знаний в аграрной сфере.
Мероприятие открыл министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Отар Шамугия. По его словам, агроолимпиада будет содействовать росту интереса к аграрному образованию, большей включенности в сельское хозяйство и развитию этой сферы.
"Участие нового поколения в агроолимпиаде для нас особенно важно. Победа в олимпиаде будет лучшим стимулом сделать еще больше для отрасли, для себя, для продвижения", – заявил Шамугия.
Студенты, которые победят в олимпиаде, смогут пройти стажировку в министерстве охраны окружающей среды и сельского хозяйства, и трудоустроиться в системе ведомства.
Принять участие в олимпиаде могут специалисты, у которых есть
высшее или профобразование в аграрной сфере;
студенты профучилищ или университетов аграрного профиля;
фермеры, которые включены в сельскохозяйственную деятельность;
фермеры, имеющие нужные знания и опыт благодаря своей длительной практике;
школьники частных и госшкол;
ученики специализированных колледжей в возрасте 14-18 лет.
"В первую очередь, олимпиада даст нам возможность представить людей, которые имеют глубокие знания и квалификацию в области сельского хозяйства и поощрить их. А с другой стороны, максимально популяризовать среди молодежи образование с области сельского хозяйства", – отметил представитель FAO в Грузии Мамука Месхи.
Олимпиада состоится в три этапа. На первом этапе пройдет регистрация желающих, на втором – тестирование в онлайн-режиме, а на третьем будут выявлены победители.
В этом году в олимпиаду внесены изменения, согласно которым конкурсант может принять участие только по одному направлению. Соответственно, это исключит вероятность победы одного человека в двух разных номинациях.
Также, согласно новшеству, в том случае, если конкурсанты наберут одинаковые баллы по одинаковым темам и отраслям, призовое место займет тот участник, который ответит на большее количество вопросов из сложной категории. Также снижено количество тестов и вместо 90 вопросов в каждом направлении конкурсанты должны будут ответить на 60 вопросов.
На олимпиаде выявят трех победителей, которые получат сертификаты и призы. Получить более детальную информацию об олимпиаде можно здесь
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