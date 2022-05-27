https://sputnik-georgia.ru/20220527/v-gruzii-otkrylas-natsionalnaya-agrarnaya-olimpiada-266929483.html

В Грузии открылась Национальная аграрная олимпиада

В Грузии открылась Национальная аграрная олимпиада

Цель мероприятия – популяризация аграрных профессий и повышение знаний в сельскохозяйственной области среди молодежи 27.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-27T11:48+0400

2022-05-27T11:48+0400

2022-05-27T12:05+0400

грузия

новости

общество

fao

сельское хозяйство

министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии

сельское хозяйство грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/05/1b/266929406_0:0:2049:1153_1920x0_80_0_0_29e0aa94e0c5f793602124affbf374a3.jpg

ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Вторая по счету Национальная аграрная олимпиада открылась в Грузии, говорится в сообщении министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства.Главная цель олимпиады – создать механизм оценки профзнаний, популяризация аграрных профессий, повышение знаний в сельскохозяйственной области среди молодежи, а также получение неформальных знаний в аграрной сфере.Мероприятие открыл министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Отар Шамугия. По его словам, агроолимпиада будет содействовать росту интереса к аграрному образованию, большей включенности в сельское хозяйство и развитию этой сферы.Студенты, которые победят в олимпиаде, смогут пройти стажировку в министерстве охраны окружающей среды и сельского хозяйства, и трудоустроиться в системе ведомства.Принять участие в олимпиаде могут специалисты, у которых есть "В первую очередь, олимпиада даст нам возможность представить людей, которые имеют глубокие знания и квалификацию в области сельского хозяйства и поощрить их. А с другой стороны, максимально популяризовать среди молодежи образование с области сельского хозяйства", – отметил представитель FAO в Грузии Мамука Месхи.Олимпиада состоится в три этапа. На первом этапе пройдет регистрация желающих, на втором – тестирование в онлайн-режиме, а на третьем будут выявлены победители.В этом году в олимпиаду внесены изменения, согласно которым конкурсант может принять участие только по одному направлению. Соответственно, это исключит вероятность победы одного человека в двух разных номинациях.Фермеры Грузии получили от государства помощь на землю >>>Также, согласно новшеству, в том случае, если конкурсанты наберут одинаковые баллы по одинаковым темам и отраслям, призовое место займет тот участник, который ответит на большее количество вопросов из сложной категории. Также снижено количество тестов и вместо 90 вопросов в каждом направлении конкурсанты должны будут ответить на 60 вопросов.На олимпиаде выявят трех победителей, которые получат сертификаты и призы. Получить более детальную информацию об олимпиаде можно здесь.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, общество, fao, сельское хозяйство, министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии, сельское хозяйство грузии