https://sputnik-georgia.ru/20220527/vlasti-gruzii-ne-budut-menyat-prognoz-rosta-ekonomiki-v-2022-godu-266944724.html

Власти Грузии не будут менять прогноз роста экономики в 2022 году

Власти Грузии не будут менять прогноз роста экономики в 2022 году

Благодаря высокому экономическому росту Грузия сможет сократить объем государственного долга и дефицит бюджета, считает министр 27.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-27T20:24+0400

2022-05-27T20:24+0400

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грузия

новости

экономика

леван давиташвили

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ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Все текущие показатели указывают на то, что Грузия сможет достичь роста экономики в 6% в 2022 году, заявил министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили.На сегодняшний день все ведущие международные финансовые институты прогнозируют, что рост экономики Грузии замедлится и составит 3 – 3,5% в 2022 году из-за событий в Украине.По его словам, об этом говорит высокий экономический рост в первом квартале, рост экспорта, восстановление доходов от туризма, увеличение объема грузоперевозок и другие факторы.При этом министр отметил, что благодаря высокому экономическому росту Грузия сможет сократить объем государственного долга и дефицит бюджета."Высокий экономический рост даст нам возможность осуществить фискальную консолидацию вместо фискального дефицита и сократить дефицит с 4,4% до 3,5% и соответственно сократить государственный долг. Мы думаем, что объем государственного долга по отношению к ВВП сократится с 50% до 45%", - сказал Давиташвили.Всемирный банк снизил прогноз роста экономики Грузии из-за ситуации на Украине >>По данным статистики, реальный рост ВВП в марте 2022 года составил 10,6% по сравнению с тем же периодом 2021 года, а средний показатель за первый квартал – 14,4%.Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-март 2022 года вырос на 9,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 545,3 миллиона долларов.Рост ВВП в марте наблюдался в секторах электроснабжения, газоснабжения, подачи пара и кондиционированного воздуха, транспорта и складирования, гостиниц и ресторанов, строительства, искусства, отдыха и развлечений, горнодобывающей и обрабатывающей промышленностях.Худшее со времен Второй мировой войны – МВФ оценил состояние мировой экономики >>После спада экономики в 2020 году на 6,8%, с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий.Экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,4%.

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грузия, новости, экономика, леван давиташвили