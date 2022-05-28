https://sputnik-georgia.ru/20220528/ivanishvili-prodolzhaet-obvinyat-shveytsarskiy-bank-credit-suisse-266949804.html

Иванишвили продолжает обвинять швейцарский банк Credit Suisse

Иванишвили продолжает обвинять швейцарский банк Credit Suisse

Банк следует процедуре, чтобы помешать усилиям вкладчиков раскрыть правду и вернуть незаконно присвоенные средства, заявляют представители экс-премьера 28.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-28T10:32+0400

2022-05-28T10:32+0400

2022-05-28T10:32+0400

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бидзина иванишвили

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ТБИЛИСИ, 28 мая — Sputnik. Представители основателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" миллиардера Бидзины Иванишвили продолжают критиковать швейцарский банку Credit Suisse за невозвращение денег пострадавшим вкладчикам.Еще 4 марта 2022 года бенефициары запросили выплату, которую трастовый фонд Green Vals Trust, учрежденный швейцарским банком Credit, санкционировал только 4 апреля 2022 года, и 11 апреля бенефициары должны были получить выплаты, пишет издание Bankers News.По данным представителя Иванишвили, еще 14 апреля его клиент предоставил всю необходимую информацию по возвращению своих вкладов из трастового фонда, однако 19 мая процесс снова остановился, так как представители банка снова потребовали те же документы.Иванишвили и его представители продолжают критиковать Credit Suisse >>"Банк следует процедуре, чтобы помешать усилиям вкладчиков раскрыть правду и вернуть незаконно присвоенные средства. Эта процедура нарушает все установленные стандарты банковского дела", – заявил представитель Иванишвили.По словам представителя, это только одна из двух проблем грузинского миллиардера в отношении Credit Suisse.По второму вопросу, Бермудский суд уже решил один вопрос в пользу Иванишвили и его сторона ожидает аналогичного решения по подобному делу, рассматриваемому в Сингапурском суде.Выигранное делоБидзина Иванишвили подал в суд на Credit Suisse пять лет назад. После продажи своих активов в России (в два этапа в 2005 и 2011 годах) Иванишвили разместил полученные средства в банке. Речь идет о депозите в размере 755 миллионов долларов. В 2015 году Иванишвили обнаружил, что 400 миллионов долларов исчезли с его страховой схемы из-за мошеннических операций.Иванишвили может попасть под санкции Запада? Мнение эксперта >>Иванишвили обвинял швейцарский банк в том, что он не смог пресечь мошенничество и не оправдал высокого доверия клиента, а также в течение нескольких лет вводил миллиардера в заблуждение. Согласно информации адвоката Иванишвили, в 2018 году швейцарский суд постановил, что в деле выявлен беспрецедентный масштаб нарушений со стороны Credit Suisse.

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грузия, новости, экономика, бидзина иванишвили