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Иванишвили может попасть под санкции Запада? Мнение эксперта
Иванишвили может попасть под санкции Запада? Мнение эксперта
Иванишвили не является гражданином России, и у него нет бизнеса в России 17.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-17T17:41+0400
2022-05-17T17:41+0400
2022-05-17T17:41+0400
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ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Санкции Запада против России не смогут затронуть миллиардера и основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзину Иванишвили – это лишь желание крупнейшей оппозиционной партии страны "Единое национальное движение", считает эксперт Рамаз Сакварелидзе.Ранее российский политолог Андрей Пионтковский в эфире "Украина 24" призвал украинцев к активности для открытия на территории Грузии второго фронта. По его словам, для этого против миллиардера Бидзины Иванишвили следует ввести санкции. После этого, как уверен Пионтковский, "Иванишвили сбежит и режим рухнет", а Грузия освободится.Что касается судебного спора Иванишвили со швейцарским банком Credit Suisse, то, по словам аналитика, это частный спор, который продолжается многие годы."Если раньше этот спор не давал оснований для политической интерпретации, то почему дает сейчас? Это уже смешно, так как для этого нет никаких оснований", - отметил Сакварелидзе.По словам эксперта, совершенно ясно, что эта тема поднята при поддержке оппозиции, что неудивительно.Иванишвили продолжит судиться со швейцарским банком Credit Suisse >>Главная оппозиционная партия и ее соратники резко критикуют власти за отказ вводить санкции против России из-за событий на Украине. Партия власти открыто называет "Нацдвижение" "партией войны".К открытию второго фронта Грузию одним из первых призвал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.Читайте также:
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новости, политика, грузия, бидзина иванишвили, владимир путин, украина
Иванишвили может попасть под санкции Запада? Мнение эксперта
Иванишвили не является гражданином России, и у него нет бизнеса в России
ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Санкции Запада против России не смогут затронуть миллиардера и основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзину Иванишвили – это лишь желание крупнейшей оппозиционной партии страны "Единое национальное движение", считает эксперт Рамаз Сакварелидзе.
Ранее российский политолог Андрей Пионтковский в эфире "Украина 24" призвал украинцев к активности для открытия на территории Грузии второго фронта. По его словам, для этого против миллиардера Бидзины Иванишвили следует ввести санкции. После этого, как уверен Пионтковский, "Иванишвили сбежит и режим рухнет", а Грузия освободится.
"Адвокаты Иванишвили сказали, что он не является гражданином России и что у него нет бизнеса в России. А санкции вводятся в отношении граждан России, и по какому признаку это может коснуться Иванишвили, кроме того, что этого хочет "Нацдвижение", - заявил Сакварелидзе в интервью газете "Квирис палитра".
Что касается судебного спора Иванишвили со швейцарским банком Credit Suisse, то, по словам аналитика, это частный спор, который продолжается многие годы.
"Если раньше этот спор не давал оснований для политической интерпретации, то почему дает сейчас? Это уже смешно, так как для этого нет никаких оснований", - отметил Сакварелидзе.
По словам эксперта, совершенно ясно, что эта тема поднята при поддержке оппозиции, что неудивительно.
Главная оппозиционная партия и ее соратники резко критикуют власти за отказ вводить санкции против России из-за событий на Украине. Партия власти открыто называет "Нацдвижение" "партией войны".
К открытию второго фронта Грузию одним из первых призвал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
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