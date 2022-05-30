https://sputnik-georgia.ru/20220530/kak-izmenilis-tseny-na-promyshlennuyu-produktsiyu-v-gruzii-s-nachala-goda-266970354.html

Как изменились цены на промышленную продукцию в Грузии с начала года

Как изменились цены на промышленную продукцию в Грузии с начала года

Цены за январь-апрель в основном выросли на продукцию перерабатывающей промышленности, а также на продовольствие 30.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-30T09:01+0400

2022-05-30T09:01+0400

2022-05-30T09:01+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Индекс цен производителей промышленной продукции в Грузии в апреле 2022 года повысился на 15,4% по сравнению с апрелем 2021 года, сообщает Национальная службы статистики Грузии "Сакстат" (Грузстат).На формирование индекса в основном повлияло повышение цен в перерабатывающей промышленности на 20,5%, в том числе на продовольствие – на 14,6%, а в горнодобывающей цены выросли – на 2,1%.В апреле, по сравнению с мартом, цены на промышленную продукцию снизились на 0,1%, сообщает "Сакстат".Местное производствоЦены на промышленную продукцию, выпущенную для внутреннего рынка Грузии, выросли в апреле на 10,7% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.Уровень инфляции в Грузии растет – новая статистика >>Больше всего цены выросли в горнодобывающей промышленности – на 23%, перерабатывающей промышленности – на 15,6%, в том числе на продукты питания – на 19%.Экспорт и импортИндекс цен производителей промышленной продукции, идущей на экспорт, в апреле вырос на 21,5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.На продукцию горнодобывающей промышленности цены снизились на 6,3%. Цены на экспортируемую продукцию перерабатывающей промышленности выросли на 24,5%, в том числе на химическую продукцию – на 212,3%, а на изделия из металла – на 46,3%.Внешнеторговый оборот Грузии продолжает расти >>Цены на промышленную продукцию, импортированную в Грузию, за отчетный период выросли на 7,8%. При этом импортированная продукция перерабатывающей промышленности подорожала на 6,5%.Потребительские ценыУровень годовой инфляции в Грузии в апреле 2022 года составил 12,8% при целевом показателе 3%. Цены на продовольствие за год выросли на 21,3%. В апреле, по сравнению с мартом, уровень инфляции составил 1,8%.

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грузия, новости, цены, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"