https://sputnik-georgia.ru/20220602/lider-gruzinskoy-mechty-rasskazal-o-tselyakh-sabotazha-oppozitsii-267070751.html

Лидер "Грузинской мечты" рассказал о целях саботажа оппозиции

Лидер "Грузинской мечты" рассказал о целях саботажа оппозиции

Представители бывшей правящей партии хотели вернуть власть и завладеть судебной реформой 02.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-02T13:56+0400

2022-06-02T13:56+0400

2022-06-02T13:56+0400

политика

грузия

новости

ираклий кобахидзе

грузинская мечта

единое нацдвижение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0c/0a/250305328_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_0fb5d93d5d1d2b9ea1d10119037185df.jpg

ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Целью саботажа, который устроили представители оппозиции после парламентских выборов 2020 года, была смена власти путем внеочередных выборов и проникновение в судебную систему, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.Оппозиция объявила бойкот парламенту сразу же после парламентских выборов 2020 года, обвинив власти в их фальсификации. Затем, после подписания так называемого "Соглашения Шарля Мишеля", часть оппозиционных партий все же вошла в парламент.По его словам, если бы у "Нацдвижения" было бы шесть-семь судей в Верховном суде или определенное количество судей в Апелляционном суде и судах первой инстанции, это вызвало бы абсолютную катастрофу."Наша задача не в том, чтобы иметь собственных людей в судебной системе. Наша задача, чтобы судей отбирали на основе здоровой процедуры," – подчеркнул он."Грузинская мечта" раскритиковала заявление Европейской народной партии>>Судебная реформа и независимая система правосудия – один из наиболее острых вопросов, по которому ведутся ожесточенные споры в политических кругах. Оппозиция утверждает, что судами в Грузии управляют кланы, в правящей партии эту версию категорически отрицают, утверждая, что судебная система в Грузии полностью независима.Судебная система в Грузии – одна из наиболее критикуемых сфер и со стороны международных организаций, и партнеров. Они не раз призывали власти провести основательные реформы в системе правосудия.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, грузинская мечта, единое нацдвижение