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МВД Грузии обещает обеспечить безопасность на мероприятиях "Недели прайда" в Тбилиси
МВД Грузии обещает обеспечить безопасность на мероприятиях "Недели прайда" в Тбилиси
Неправительственная организация "Тбилиси прайд" сообщила, что не будет проводить в этом году традиционного Марша достоинства 02.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-02T19:12+0400
2022-06-02T19:12+0400
2022-06-02T19:12+0400
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ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. МВД Грузии предотвратит всевозможные акты насилия на мероприятиях в рамках "Недели прайда" в Тбилиси в соответствии с установленными законом правилами, заявил замглавы ведомства Александр Дарахвелидзе.Один из лидеров организации "Альт-инфо" и "Консервативного движения" Константине Моргошия пообещал сорвать предстоящий фестиваль в рамках "Недели прайда", анонсированный НПО "Тбилиси прайд", занимающейся правами ЛГБТК+.Неправительственная организация "Тбилиси прайд" 31 мая сообщила, что не будет проводить в этом году традиционного Марша достоинства. При этом в рамках "Недели Прайда" с 28 июня по 2 июля запланировано три других мероприятия: кинопоказ, региональная конференция и грандиозный фестиваль.Что касается Марша достоинства, то, по словам организаторов, у них в этом году нет подходящего места для проведения мероприятия, а также возможности.Омбудсмен призвала власти лучше защищать представителей ЛГБТ+ сообщества в Грузии >>"Мы остаемся единственной группой, которая фактически лишена права на проведение собраний и манифестаций", - отмечено в заявлении.Все началось 5 июня 2022 года, когда планировалась акция ЛГБТ-сообщества. Акция не состоялась, и противники ЛГБТ-сообщества выместили всю свою злость на представителей СМИ - они жестоко расправлялись с каждым, кого видели с микрофоном или камерой в руках.Грузия проиграла в ЕСПЧ дело об акции ЛГБТ-сообщества >>Не обошлось без инцидентов и 6 июня. В этот день сторонники ЛГБТ-сообщества все же смогли собраться на проспекте Руставели. Полиция выстроила кордон, чтобы участники контракции не добрались до них. Тем не менее стычки все же произошли.
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грузия, новости, общество, лгбт, лгбт-сообщество, беспорядки в тбилиси 5 июля: противники лгбт избили журналистов, мвд грузии
МВД Грузии обещает обеспечить безопасность на мероприятиях "Недели прайда" в Тбилиси
Неправительственная организация "Тбилиси прайд" сообщила, что не будет проводить в этом году традиционного Марша достоинства
ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. МВД Грузии предотвратит всевозможные акты насилия на мероприятиях в рамках "Недели прайда" в Тбилиси в соответствии с установленными законом правилами, заявил замглавы ведомства Александр Дарахвелидзе.
Один из лидеров организации "Альт-инфо" и "Консервативного движения" Константине Моргошия пообещал сорвать предстоящий фестиваль в рамках "Недели прайда", анонсированный НПО "Тбилиси прайд", занимающейся правами ЛГБТК+.
"Мы будем защищать всех лиц, имеющих гарантированное законом право на собрания и самовыражение. Что касается конкретных мероприятий, то у нас есть информация об этом, и МВД предпримет все меры, предусмотренные законом", - сказал Дарахвелидзе журналистам.
Неправительственная организация "Тбилиси прайд" 31 мая сообщила, что не будет проводить в этом году традиционного Марша достоинства. При этом в рамках "Недели Прайда" с 28 июня по 2 июля запланировано три других мероприятия: кинопоказ, региональная конференция и грандиозный фестиваль.
Что касается Марша достоинства, то, по словам организаторов, у них в этом году нет подходящего места для проведения мероприятия, а также возможности.
"Мы остаемся единственной группой, которая фактически лишена права на проведение собраний и манифестаций", - отмечено в заявлении.
Все началось 5 июня 2022 года, когда планировалась акция ЛГБТ-сообщества. Акция не состоялась, и противники ЛГБТ-сообщества выместили всю свою злость на представителей СМИ - они жестоко расправлялись с каждым, кого видели с микрофоном или камерой в руках.
Не обошлось без инцидентов и 6 июня. В этот день сторонники ЛГБТ-сообщества все же смогли собраться на проспекте Руставели. Полиция выстроила кордон, чтобы участники контракции не добрались до них. Тем не менее стычки все же произошли.