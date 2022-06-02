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"Они вовлечены в политическую борьбу" - вице-спикер о врачах Саакашвили
"Они вовлечены в политическую борьбу" - вице-спикер о врачах Саакашвили
Лечение Саакашвили за границей можно рассматривать как уловку для его освобождения от наказания, заявил вице-спикер 02.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-02T20:31+0400
2022-06-02T20:31+0400
2022-06-02T20:31+0400
грузия
политика
новости
михаил саакашвили
георгий вольский
возвращение и арест саакашвили
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ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Эксперты Международного центра реабилитации жертв пыток "Эмпатия" делают политически ангажированные заявления по поводу состояния здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, заявил вице-спикер парламента Грузии Георгия Вольский.Руководитель центра "Эмпатия" Мариам Джишкариани ранее заявила, что лечение, которое получает экс-президент Грузии в клинике "Вивамеди", не соответствует его диагнозу, поэтому результат нулевой. Она считает, что, Саакашвили необходимо как можно скорее отправить за границу в многопрофильный центр, где он пройдет нутриционную реабилитацию (лечебное питание).По его словам, акцент в основном делается на том, что Саакашвили как заключенный не выносит ту среду, в которой он не привык находиться, и это главный фактор, который плохо действует на его здоровье."Думаю, что все это спекуляции… Они вовлечены в политическую борьбу, и одним из элементов этой борьбы является постоянно требовать допуска дополнительного медперсонала для обсуждения какого-то вопроса, который касается необходимости его перевода за границу", - отметил Вольский.По его словам, Саакашвили обслуживают высококвалифицированные врачи. Нет никакого основания не доверять квалификации персонала того госпиталя, который является довольно авторитетным, подчеркнул он.Врач раскритиковала методы лечения Саакашвили в клинике "Вивамеди" >>"Лечение Саакашвили за границей мы можем рассматривать как уловку для его освобождения от наказания", - отметил Вольский.В свою очередь, глава Минюста Рати Брегадзе заявил, что его ведомство без правовых оснований не освободит ни одного заключенного, отбывающего наказание, в том числе и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Помимо дела о незаконном пересечении границы, за которое Саакашвили грозит от 3 до 5 лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате госсредств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года."Исключено" - Кобахидзе о возможном лечении Саакашвили за рубежом >>В настоящее время он отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.
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грузия, политика, новости, михаил саакашвили, георгий вольский, возвращение и арест саакашвили
"Они вовлечены в политическую борьбу" - вице-спикер о врачах Саакашвили
Лечение Саакашвили за границей можно рассматривать как уловку для его освобождения от наказания, заявил вице-спикер
ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Эксперты Международного центра реабилитации жертв пыток "Эмпатия" делают политически ангажированные заявления по поводу состояния здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, заявил вице-спикер парламента Грузии Георгия Вольский.
Руководитель центра "Эмпатия" Мариам Джишкариани ранее заявила, что лечение, которое получает экс-президент Грузии в клинике "Вивамеди", не соответствует его диагнозу, поэтому результат нулевой. Она считает, что, Саакашвили необходимо как можно скорее отправить за границу в многопрофильный центр, где он пройдет нутриционную реабилитацию (лечебное питание).
"Часто делаются политические заявления, в том числе со стороны большинства. Но реально они больше должны звучать от экспертов здравоохранения, которые не так политически ангажированы, как представители "Эмпатии", - заявил Вольский журналистам.
По его словам, акцент в основном делается на том, что Саакашвили как заключенный не выносит ту среду, в которой он не привык находиться, и это главный фактор, который плохо действует на его здоровье.
"Думаю, что все это спекуляции… Они вовлечены в политическую борьбу, и одним из элементов этой борьбы является постоянно требовать допуска дополнительного медперсонала для обсуждения какого-то вопроса, который касается необходимости его перевода за границу", - отметил Вольский.
По его словам, Саакашвили обслуживают высококвалифицированные врачи. Нет никакого основания не доверять квалификации персонала того госпиталя, который является довольно авторитетным, подчеркнул он.
"Лечение Саакашвили за границей мы можем рассматривать как уловку для его освобождения от наказания", - отметил Вольский.
В свою очередь, глава Минюста Рати Брегадзе заявил, что его ведомство без правовых оснований не освободит ни одного заключенного, отбывающего наказание, в том числе и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Помимо дела о незаконном пересечении границы, за которое Саакашвили грозит от 3 до 5 лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате госсредств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.
В настоящее время он отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.