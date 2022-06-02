https://sputnik-georgia.ru/20220602/oni-vovlecheny-v-politicheskuyu-borbu---vitse-spiker-o-vrachakh-saakashvili-267085150.html

"Они вовлечены в политическую борьбу" - вице-спикер о врачах Саакашвили

"Они вовлечены в политическую борьбу" - вице-спикер о врачах Саакашвили

Лечение Саакашвили за границей можно рассматривать как уловку для его освобождения от наказания, заявил вице-спикер 02.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-02T20:31+0400

2022-06-02T20:31+0400

2022-06-02T20:31+0400

грузия

политика

новости

михаил саакашвили

георгий вольский

возвращение и арест саакашвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24885/20/248852001_0:47:1280:768_1920x0_80_0_0_c0f34847eb2165a31e678079db6845c9.jpg

ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Эксперты Международного центра реабилитации жертв пыток "Эмпатия" делают политически ангажированные заявления по поводу состояния здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, заявил вице-спикер парламента Грузии Георгия Вольский.Руководитель центра "Эмпатия" Мариам Джишкариани ранее заявила, что лечение, которое получает экс-президент Грузии в клинике "Вивамеди", не соответствует его диагнозу, поэтому результат нулевой. Она считает, что, Саакашвили необходимо как можно скорее отправить за границу в многопрофильный центр, где он пройдет нутриционную реабилитацию (лечебное питание).По его словам, акцент в основном делается на том, что Саакашвили как заключенный не выносит ту среду, в которой он не привык находиться, и это главный фактор, который плохо действует на его здоровье."Думаю, что все это спекуляции… Они вовлечены в политическую борьбу, и одним из элементов этой борьбы является постоянно требовать допуска дополнительного медперсонала для обсуждения какого-то вопроса, который касается необходимости его перевода за границу", - отметил Вольский.По его словам, Саакашвили обслуживают высококвалифицированные врачи. Нет никакого основания не доверять квалификации персонала того госпиталя, который является довольно авторитетным, подчеркнул он.Врач раскритиковала методы лечения Саакашвили в клинике "Вивамеди" >>"Лечение Саакашвили за границей мы можем рассматривать как уловку для его освобождения от наказания", - отметил Вольский.В свою очередь, глава Минюста Рати Брегадзе заявил, что его ведомство без правовых оснований не освободит ни одного заключенного, отбывающего наказание, в том числе и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Помимо дела о незаконном пересечении границы, за которое Саакашвили грозит от 3 до 5 лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате госсредств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года."Исключено" - Кобахидзе о возможном лечении Саакашвили за рубежом >>В настоящее время он отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, политика, новости, михаил саакашвили, георгий вольский, возвращение и арест саакашвили