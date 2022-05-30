https://sputnik-georgia.ru/20220530/isklyucheno---kobakhidze-o-vozmozhnom-lechenii-saakashvili-za-rubezhom-266991387.html
"Исключено" - Кобахидзе о возможном лечении Саакашвили за рубежом
"Исключено" - Кобахидзе о возможном лечении Саакашвили за рубежом
В Грузии есть все средства для надлежащего лечения экс-президента, отметил Кобахидзе 30.05.2022, Sputnik Грузия
2022-05-30T19:11+0400
2022-05-30T19:11+0400
2022-05-30T19:11+0400
грузия
новости
общество
тбилисский городской суд
тбилиси
возвращение и арест саакашвили
михаил саакашвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/07/251390493_241:0:3832:2020_1920x0_80_0_0_38dbf481bb65176fffe71cd97f461d20.jpg
ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе исключает возможность перевода экс-президента Михаила Саакашвили на лечение за границу.С 12 мая осужденный экс-президент Грузии проходит лечение в клинике "Вивамеди". Состояние его здоровья ухудшилось в результате 50-дневной голодовки, которую он объявил сразу после ареста 1 октября 2021 года. Семья требует отправить Саакашвили на лечение за границу.Он также отметил, что ситуация в пенитенциарной системе с 2012 года радикально изменилась. Тот факт, что показатель смертности в тюрьмах снизился в 12 раз, свидетельствует о том, что медицинские услуги в этих учреждениях на очень высоком уровне, подчеркнул Кобахидзе."Нет никакой причины для перевода за границу. Исходя из этого, без всякой дискриминации к Саакашвили будет точно такое же отношение, как к любому другому заключенному", - заявил Кобахидзе.Самовредительство не спасет Саакашвили от тюрьмы – Кобахидзе>>Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Вернувшись на родину спустя восемь лет, Саакашвили побывал в Батуми и Кутаиси.Помимо дела о незаконном пересечении границы, за которое Саакашвили грозит от трех до пяти лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате госсредств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.В настоящее время он отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.Читайте также:
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/07/251390493_690:0:3383:2020_1920x0_80_0_0_6ebd1b8b44c0895283dd4a07b4fab4b0.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, тбилисский городской суд, тбилиси, возвращение и арест саакашвили, михаил саакашвили
"Исключено" - Кобахидзе о возможном лечении Саакашвили за рубежом
В Грузии есть все средства для надлежащего лечения экс-президента, отметил Кобахидзе
ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе исключает возможность перевода экс-президента Михаила Саакашвили на лечение за границу.
С 12 мая осужденный экс-президент Грузии проходит лечение в клинике "Вивамеди". Состояние его здоровья ухудшилось в результате 50-дневной голодовки, которую он объявил сразу после ареста 1 октября 2021 года. Семья требует отправить Саакашвили на лечение за границу.
"Перевод за границу исключен. В Грузии есть все средства для лечения. Никакой особой проблемы не существует", - заявил Кобахидзе на брифинге.
Он также отметил, что ситуация в пенитенциарной системе с 2012 года радикально изменилась. Тот факт, что показатель смертности в тюрьмах снизился в 12 раз, свидетельствует о том, что медицинские услуги в этих учреждениях на очень высоком уровне, подчеркнул Кобахидзе.
"Нет никакой причины для перевода за границу. Исходя из этого, без всякой дискриминации к Саакашвили будет точно такое же отношение, как к любому другому заключенному", - заявил Кобахидзе.
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Вернувшись на родину спустя восемь лет, Саакашвили побывал в Батуми и Кутаиси.
Помимо дела о незаконном пересечении границы, за которое Саакашвили грозит от трех до пяти лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате госсредств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.
В настоящее время он отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.
Парламента Грузии не касается вопрос освобождения Саакашвили
на поруки – депутат
Папуашвили назвал причины проблем Саакашвили
со здоровьем