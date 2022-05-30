https://sputnik-georgia.ru/20220530/isklyucheno---kobakhidze-o-vozmozhnom-lechenii-saakashvili-za-rubezhom-266991387.html

"Исключено" - Кобахидзе о возможном лечении Саакашвили за рубежом

"Исключено" - Кобахидзе о возможном лечении Саакашвили за рубежом

В Грузии есть все средства для надлежащего лечения экс-президента, отметил Кобахидзе 30.05.2022, Sputnik Грузия

2022-05-30T19:11+0400

2022-05-30T19:11+0400

2022-05-30T19:11+0400

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возвращение и арест саакашвили

михаил саакашвили

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ТБИЛИСИ, 30 мая — Sputnik. Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе исключает возможность перевода экс-президента Михаила Саакашвили на лечение за границу.С 12 мая осужденный экс-президент Грузии проходит лечение в клинике "Вивамеди". Состояние его здоровья ухудшилось в результате 50-дневной голодовки, которую он объявил сразу после ареста 1 октября 2021 года. Семья требует отправить Саакашвили на лечение за границу.Он также отметил, что ситуация в пенитенциарной системе с 2012 года радикально изменилась. Тот факт, что показатель смертности в тюрьмах снизился в 12 раз, свидетельствует о том, что медицинские услуги в этих учреждениях на очень высоком уровне, подчеркнул Кобахидзе."Нет никакой причины для перевода за границу. Исходя из этого, без всякой дискриминации к Саакашвили будет точно такое же отношение, как к любому другому заключенному", - заявил Кобахидзе.Самовредительство не спасет Саакашвили от тюрьмы – Кобахидзе>>Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Вернувшись на родину спустя восемь лет, Саакашвили побывал в Батуми и Кутаиси.Помимо дела о незаконном пересечении границы, за которое Саакашвили грозит от трех до пяти лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате госсредств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.В настоящее время он отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.Читайте также:

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грузия, новости, общество, тбилисский городской суд, тбилиси, возвращение и арест саакашвили, михаил саакашвили