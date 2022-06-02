https://sputnik-georgia.ru/20220602/turetskiy-biznesmen-budet-zhdat-prigovora-v-tyurme-267087513.html

Турецкий бизнесмен будет ждать приговора в тюрьме

Турецкий бизнесмен будет ждать приговора в тюрьме

За незаконное приобретение и хранение наркотических средств в особо крупном размере бизнесмену грозит от 8 до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение 02.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-02T21:32+0400

2022-06-02T21:32+0400

2022-06-02T21:37+0400

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батумский городской суд

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ТБИЛИСИ, 2 июн — Sputnik. Батумский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения турецкому бизнесмену Галипу Озтюрку, сообщил прокурор Давид Чарбадзе.Иностранный предприниматель обвиняется в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в особо крупном размере.С позицией не согласны адвокаты обвиняемого, требовавшие отпустить Озтюрка на свободу под залог в размере одного миллиона лари."Позиция прокуратуры, что идет следствие по другим направлением, не означает, что Галип Озтюрк виновен. Неожиданно для нас суд принял сторону прокуратуры", - сказал адвокат бизнесмена Тенгиз Кахидзе.По его словам, сторона защиты подаст апелляцию, чтобы обжаловать меру пресечения.Турецкому бизнесмену Озтюрку грозит бессрочное заключение в Грузии >>"Изъятое наркотическое вещество не принадлежит Озтюрку. Съемка полицией началась позднее, и полицейские свободно ходили по его дому, когда Озтюрк спал", - сказал Кахидзе.Первое заседание по делу Озтюрка пройдет 26 июля.Ордер на обыск квартиры Озтюрка следственная служба Минфина получила в рамках расследования дела об умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, изготовлении и использовании поддельных документов и легализации незаконных доходов. В ходе обыска 31 мая в квартире бизнесмена было обнаружено более 7 граммов кокаина.За незаконное приобретение и хранение наркотических средств в особо крупном размере бизнесмену, согласно статье 260 УК Грузии, грозит от 8 до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение.Кто такой ОзтюркГалип Озтюрк получил гражданство Грузии в 2015 году. На родине он был фигурантом многочисленных судебных процессов в Турции и приговорен к пожизненному заключению заочно.В Грузии бизнесмен работал в направлении туризма, транспорта и строительства. Он основал компанию "Метро холдинг", которая объединила множество компаний в разных сферах.Подробности задержания турецкого бизнесмена в Батуми - что нашли при обыске >>Одним из ее крупнейших активов является гостиница "Эйфория", расположенная в Батуми. По данным на 2020 год, Галип Озтюрк инвестировал в Грузию 500 миллионов долларов.В 2022 году было объявлено, что на инвестиции компании Галипа Озтюрка в Батуми будет построен технопарк, объем инвестиций должен был составить 250 миллионов долларов.

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грузия, новости, происшествия, батумский городской суд