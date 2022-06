https://sputnik-georgia.ru/20220603/gruziya-nanyala-inostrannye-kompanii-dlya-razvitiya-trastovykh-finansovykh-instrumentov-267092149.html

Грузия наняла иностранные компании для развития трастовых финансовых инструментов

Грузия наняла иностранные компании для развития трастовых финансовых инструментов

Компании уже подготовили промежуточную и стратегическую повестку дня и с ними ведутся дальнейшие консультации

ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Власти Грузии наняли две иностранные компании – Rothschild & Co и Kaiser Partners – для внедрения трастовых инструментов и развития финансовой зоны, говорится в отчете правительства Грузии.Согласно документу, компании должны будут определить сегменты финансового рынка, у которых есть потенциал развития регионального хаба в Грузии.На данный момент компании уже подготовили промежуточную и стратегическую повестку дня, и с ними ведутся дальнейшие консультации.Кроме того, в рамках развития финансовых центров создана рабочая группа.Rothschild & Co – финансово-холдинговая компания, которая контролируется французской и английской ветвями семьи Ротшильдов. Rothschild & Co является флагманом банковской группы Ротшильдов, эта компания контролирует Rothscild Group, в том числе N. M. Rothschild & Sons и Rothschild & Cie Banque.Банковский бизнес Банковской группы Ротшильдов охватывает такие области, как инвестиционно-банковские услуги, корпоративные банковские услуги, частные инвестиции, управление активами, частное банковское обслуживание и так далее. Кроме того, Rothschild & Co имеет свой собственный инвестиционный счет для частных капиталовложений.Kaiser Partner – консультант по вопросам благосостояния, работающий в Лихтенштейне и Швейцарии.

