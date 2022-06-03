https://sputnik-georgia.ru/20220603/kak-vyvozit-zerno-iz-ukrainy---putin-prokommentiroval-vopros-267123144.html
Как вывозить зерно из Украины - Путин прокомментировал вопрос
Как вывозить зерно из Украины - Путин прокомментировал вопрос
Самый простой способ вывезти зерно из Украины - через Беларусь, но для этого надо снять санкции с Минска, заявил глава России 03.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-03T22:32+0400
2022-06-03T22:32+0400
2022-06-03T22:55+0400
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ТБИЛИСИ, 3 июн - Sputnik. Россия готова обеспечить беспрепятственный вывоз украинского зерна через подконтрольные ей порты, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин назвал блефом заявления о том, что Москва "не дает" вывозить украинское зерно, и подчеркнул, что Россия не будет выдвигать "никаких условий".Российский лидер обратил внимание на тот факт, что "очень много судов застряло в украинских портах". По его оценке, их десятки."Их просто держат там взаперти, и, кстати, экипажи держат там в качестве заложников до сих пор", - заметил он.Президент Беларуси предложил Киеву помочь с вывозом зерна >>Путин также заявил, что существует несколько способов вывоза этого зерна: через подконтрольные Украине порты после разминирования, через Бердянск и Мариуполь, через Дунай и Румынию, через Венгрию и Польшу, а самое простое - через Беларусь, но для этого надо снять санкции с Минска.Президент РФ напомнил, что ситуация на мировом рынке продовольствия стала ухудшаться еще задолго до спецоперации на Украине, во время пандемии.Путин подчеркнул, что Россия не будет предпринимать никаких атак с моря при разминировании портов Украиной."Не мы же заминировали подход к порту. Украина заминировала. Уже много раз говорил всем нашим коллегам: пусть они разминируют, и, пожалуйста, пускай корабли с зерном выходят из портов", - сказал Путин.Он также сообщил, что Россия готова поднять экспорт пшеницы до 50 миллионов тонн. В текущем сельскохозяйственном году - 2021-2022 год - РФ экспортирует на 37 миллионов.Мировые цены на продовольствие снижаются второй месяц – FAO >>"В мире производится в год примерно 800 млн тонн пшеницы. Нам говорят, что Украина готова экспортировать 20 млн тонн. Это всего 2,5%! Но в общем объеме продовольствия в мире пшеница – всего 20%, значит, эта украинская пшеница – всего 0,5%. Ни о чем!" - сказал Путин.Страны Евросоюза ввели пять пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. В рамках готовящегося шестого пакета ЕС рассматривает возможность отказаться от российской нефти. Некоторые страны союза, в частности Венгрия, блокируют его принятие из-за опасения негативного влияния данного шага на собственную экономику.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, новости, россия, политика, обострение ситуации вокруг украины 2022
Как вывозить зерно из Украины - Путин прокомментировал вопрос
22:32 03.06.2022 (обновлено: 22:55 03.06.2022)
Самый простой способ вывезти зерно из Украины - через Беларусь, но для этого надо снять санкции с Минска, заявил глава России
ТБИЛИСИ, 3 июн - Sputnik. Россия готова обеспечить беспрепятственный вывоз украинского зерна через подконтрольные ей порты, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы обеспечим мирный провоз, мы гарантируем безопасность подходов к этим портам, мы обеспечим заход иностранных судов и их движение по Азовскому и Черному морю в любом направлении", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-1"
.
Путин назвал блефом заявления о том, что Москва "не дает" вывозить украинское зерно, и подчеркнул, что Россия не будет выдвигать "никаких условий".
Российский лидер обратил внимание на тот факт, что "очень много судов застряло в украинских портах". По его оценке, их десятки.
"Их просто держат там взаперти, и, кстати, экипажи держат там в качестве заложников до сих пор", - заметил он.
Путин также заявил, что существует несколько способов вывоза этого зерна: через подконтрольные Украине порты после разминирования, через Бердянск и Мариуполь, через Дунай и Румынию, через Венгрию и Польшу, а самое простое - через Беларусь, но для этого надо снять санкции с Минска.
Президент РФ напомнил, что ситуация на мировом рынке продовольствия стала ухудшаться еще задолго до спецоперации на Украине, во время пандемии.
"Мы сейчас видим попытки переложить ответственность за происходящее на мировом рынке продовольствия, складывающиеся проблемы на этом рынке на Россию. Это попытка, как у нас в народе говорят, переложить с больной головы на здоровую эти проблемы", - сказал российский лидер.
Путин подчеркнул, что Россия не будет предпринимать никаких атак с моря при разминировании портов Украиной.
"Не мы же заминировали подход к порту. Украина заминировала. Уже много раз говорил всем нашим коллегам: пусть они разминируют, и, пожалуйста, пускай корабли с зерном выходят из портов", - сказал Путин.
Он также сообщил, что Россия готова поднять экспорт пшеницы до 50 миллионов тонн. В текущем сельскохозяйственном году - 2021-2022 год - РФ экспортирует на 37 миллионов.
"В мире производится в год примерно 800 млн тонн пшеницы. Нам говорят, что Украина готова экспортировать 20 млн тонн. Это всего 2,5%! Но в общем объеме продовольствия в мире пшеница – всего 20%, значит, эта украинская пшеница – всего 0,5%. Ни о чем!" - сказал Путин.
Страны Евросоюза ввели пять пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. В рамках готовящегося шестого пакета ЕС рассматривает возможность отказаться от российской нефти. Некоторые страны союза, в частности Венгрия, блокируют его принятие из-за опасения негативного влияния данного шага на собственную экономику.