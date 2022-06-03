https://sputnik-georgia.ru/20220603/kak-vyvozit-zerno-iz-ukrainy---putin-prokommentiroval-vopros-267123144.html

Как вывозить зерно из Украины - Путин прокомментировал вопрос

Как вывозить зерно из Украины - Путин прокомментировал вопрос

Самый простой способ вывезти зерно из Украины - через Беларусь, но для этого надо снять санкции с Минска, заявил глава России 03.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-03T22:32+0400

2022-06-03T22:32+0400

2022-06-03T22:55+0400

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ТБИЛИСИ, 3 июн - Sputnik. Россия готова обеспечить беспрепятственный вывоз украинского зерна через подконтрольные ей порты, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин назвал блефом заявления о том, что Москва "не дает" вывозить украинское зерно, и подчеркнул, что Россия не будет выдвигать "никаких условий".Российский лидер обратил внимание на тот факт, что "очень много судов застряло в украинских портах". По его оценке, их десятки."Их просто держат там взаперти, и, кстати, экипажи держат там в качестве заложников до сих пор", - заметил он.Президент Беларуси предложил Киеву помочь с вывозом зерна >>Путин также заявил, что существует несколько способов вывоза этого зерна: через подконтрольные Украине порты после разминирования, через Бердянск и Мариуполь, через Дунай и Румынию, через Венгрию и Польшу, а самое простое - через Беларусь, но для этого надо снять санкции с Минска.Президент РФ напомнил, что ситуация на мировом рынке продовольствия стала ухудшаться еще задолго до спецоперации на Украине, во время пандемии.Путин подчеркнул, что Россия не будет предпринимать никаких атак с моря при разминировании портов Украиной."Не мы же заминировали подход к порту. Украина заминировала. Уже много раз говорил всем нашим коллегам: пусть они разминируют, и, пожалуйста, пускай корабли с зерном выходят из портов", - сказал Путин.Он также сообщил, что Россия готова поднять экспорт пшеницы до 50 миллионов тонн. В текущем сельскохозяйственном году - 2021-2022 год - РФ экспортирует на 37 миллионов.Мировые цены на продовольствие снижаются второй месяц – FAO >>"В мире производится в год примерно 800 млн тонн пшеницы. Нам говорят, что Украина готова экспортировать 20 млн тонн. Это всего 2,5%! Но в общем объеме продовольствия в мире пшеница – всего 20%, значит, эта украинская пшеница – всего 0,5%. Ни о чем!" - сказал Путин.Страны Евросоюза ввели пять пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. В рамках готовящегося шестого пакета ЕС рассматривает возможность отказаться от российской нефти. Некоторые страны союза, в частности Венгрия, блокируют его принятие из-за опасения негативного влияния данного шага на собственную экономику.

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в мире, новости, россия, политика, обострение ситуации вокруг украины 2022