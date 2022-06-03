https://sputnik-georgia.ru/20220603/nepravilnogo-vremeni-dlya-prigovora-byt-ne-mozhet---predstavitel-mechty-o-gvaramiya-267099160.html

Неправильного времени для приговора быть не может – представитель "Мечты" о Гварамия

Неправильного времени для приговора быть не может – представитель "Мечты" о Гварамия

Мдинарадзе подчеркнул, что в стране постоянно то выборы, то вызовы, связанные с Евросоюзом 03.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-03T12:07+0400

2022-06-03T12:07+0400

2022-06-03T12:32+0400

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саломе зурабишвили

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мамука мдинарадзе

грузинская мечта

единое нацдвижение

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ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Внедрение таких понятий, как правильное или неправильное время для вынесения приговора, чревато политическим вмешательством в работу суда, заявил один из лидеров правящей "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе в ответ на комментарий президента.Накануне президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что приговор гендиректору оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Нике Гварамия можно было отложить. Она воздержалась от оценки сути судебного решения, но при этом отметила, что оно было несвоевременным. Грузия ждет решения Евросоюза по заявке на получение статуса кандидата. По его словам, если правительство установит с судом или прокуратурой контакты в стиле "знаешь что, сейчас неправильное время и пока не принимай решение" – это и будет политическим вмешательством. "Грузинская мечта" раскритиковала заявление Европейской народной партии>>"В этой стране всегда будет неправильное время – то выборы, то вызовы, связанные с Евросоюзом", – подчеркнул Мдинарадзе. По его словам, даже сторонники партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" критиковали ее: "зачем сейчас это было нужно?" Мдинарадзе подчеркнул, что так мыслить неправильно. Решение принимает суд, поэтому подобные вопросы не должны задавать правящей партии. "Грузинская мечта": оппозиция получила достойный ответ дипломатов >>Гварамия 16 мая был признан виновным в злоупотреблении полномочиями по делу о нанесении ущерба в 6,8 миллиона лари телеканалу "Рустави 2", гендиректором которого он был до июля 2019 года. Гварамия приговорен к трем годам и шести месяцам лишения свободы.

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политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , ника гварамия, мамука мдинарадзе, грузинская мечта, единое нацдвижение