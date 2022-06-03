https://sputnik-georgia.ru/20220603/qatar-airways-budet-letat-v-batumi-267091613.html

Авиакомпания Qatar Airways будет летать в Батуми

Авиакомпания Qatar Airways будет летать в Батуми

Рейсы из Дохи в Батуми будут назначены, ориентировочно, в будущем году, заявил посол 03.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-03T07:32+0400

2022-06-03T07:32+0400

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ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Катарская авиакомпания Qatar Airways со следующего года будет летать в Батуми, сообщил посол Грузии в Катаре Николоз Ревазишвили.По словам посла, рейсы будут назначены в следующем году, исходя из интересов авиакомпании."Как вы знаете, в Катаре пройдет чемпионат мира по футболу и все усилия авиакомпании в этом году направлены на страны участников чемпионата, а в будущем году рейсы в Батуми будут назначены", – сказал Ревазишвили.Qatar Airways – национальная авиакомпания Катара со штаб-квартирой в столице страны городе Доха.Батуми и Дубай свяжут прямые авиарейсы >>Qatar Airways входит в список семи авиакомпаний, имеющих высший пятизвездочный рейтинг по версии британского агентства Skytrax.Полеты в Грузию в летний навигационный сезон 2022 года будут осуществляться с частотой 400-450 рейсов в неделю.В 2021 году на авиарынке Грузии работали 40 международных авиакомпаний, которые перевезли около 2,5 миллиона пассажиров регулярными и нерегулярными рейсами. В период до пандемии коронавируса, повлекшей за собой прекращение полетов, в 2019 году на рынке оперировали 46 авиакомпаний, число же перевезенных пассажиров достигало 5,2 миллиона.Авиакомпания Flyadeal начнет летать в Тбилиси и Батуми >>Открытие аэропортов для международных путешественников значительно сказалось на общем числе международных путешественников в Грузии. В 2021 году всего было осуществлено 1,8 миллиона визитов международных путешественников, из которых 51% были осуществлены через грузинские аэропорты.

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