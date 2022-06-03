https://sputnik-georgia.ru/20220603/vse-gruzy-pod-kontrolem-v-minfine-otvetili-na-somneniya-smi-267117563.html
Все грузы под контролем: в Минфине ответили на сомнения СМИ
Все грузы под контролем: в Минфине ответили на сомнения СМИ
Таможенно-пропускные пункты Грузии оснащены новейшими системами проверки, в том числе рентгеном и сканером, заявили ведомстве 03.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-03T19:46+0400
2022-06-03T19:46+0400
2022-06-03T19:53+0400
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ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Грузинским таможенникам, благодаря имеющимся на пропускных пунктах средствам, известно, какие грузы проходят через границу, и все перевозки под контролем, говорится в заявлении Службы доходов Минфина Грузии в ответ на сюжеты, появившиеся в СМИ.Грузинские телекомпании, выразили сомнения по поводу грузов, которые доставляются в Россию из Армении через территорию Грузии, и выразили опасения, что таким образом в Россию могут ввозится санкционные продукты.По данным ведомства, грузинские таможенники проверяют грузовые транспортные средства и грузы, зарегистрированные как в Грузии, так и за рубежом, в соответствии с законодательством Грузии и международными соглашениями."Товар любого типа, как военного, так и двойного назначения, а также вся продукция, которая попала в список санкций стран, участвующих в санкциях, подлежит строгому таможенному контролю со стороны всех структурных единиц таможенного департамента", - отмечается в заявлении.Также Служба доходов указывает, что таможенно-пропускные пункты Грузии оснащены новейшими системами проверки, в том числе рентгеном и сканером.Таможня Грузии перешла на особый режим работы >>"Кроме того в 24-часовом режиме при участии стран-партнеров происходит предварительный обмен электронными данными в рамках международного движения транспортных средств и товаров", - отмечается в заявлении.Помимо всех существующих мер контроля, в Грузии созданы новые профили управления таможенными рисками по всей продукции, попавшей в санкционный список."Для усиления таможенного контроля за грузами на грузино-российской границе на таможенно-пропускном пункте "Казбеги" увеличено число таможенных офицеров и добавлены рентгены-сканеры для детального осмотра грузов", - говорится в сообщении.Служба доходов: товары в Грузии проходят строгий таможенный контроль >>По данным таможни, особому контролю подлежит реэкспорт в Россию и обратно товаров, поступающих из США, Великобритании и других стран, участвующих в санкциях, или товаров с сертификатом происхождения этих стран, чтобы не допустить попадания санкционного товара в Россию.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, политика, россия, таможня, службы доходов минфина грузии, антироссийские санкции
Все грузы под контролем: в Минфине ответили на сомнения СМИ
19:46 03.06.2022 (обновлено: 19:53 03.06.2022)
Таможенно-пропускные пункты Грузии оснащены новейшими системами проверки, в том числе рентгеном и сканером, заявили ведомстве
ТБИЛИСИ, 3 июн — Sputnik. Грузинским таможенникам, благодаря имеющимся на пропускных пунктах средствам, известно, какие грузы проходят через границу, и все перевозки под контролем, говорится в заявлении Службы доходов Минфина Грузии в ответ на сюжеты, появившиеся в СМИ.
Грузинские телекомпании, выразили сомнения по поводу грузов, которые доставляются в Россию из Армении через территорию Грузии, и выразили опасения, что таким образом в Россию могут ввозится санкционные продукты.
"Служба доходов министерства финансов еще раз с полной ответственностью заявляет, что подобная информация является ложью и целенаправленной клеветой", - говорится в заявлении.
По данным ведомства, грузинские таможенники проверяют грузовые транспортные средства и грузы, зарегистрированные как в Грузии, так и за рубежом, в соответствии с законодательством Грузии и международными соглашениями.
"Товар любого типа, как военного, так и двойного назначения, а также вся продукция, которая попала в список санкций стран, участвующих в санкциях, подлежит строгому таможенному контролю со стороны всех структурных единиц таможенного департамента", - отмечается в заявлении.
Также Служба доходов указывает, что таможенно-пропускные пункты Грузии оснащены новейшими системами проверки, в том числе рентгеном и сканером.
"Кроме того в 24-часовом режиме при участии стран-партнеров происходит предварительный обмен электронными данными в рамках международного движения транспортных средств и товаров", - отмечается в заявлении.
Помимо всех существующих мер контроля, в Грузии созданы новые профили управления таможенными рисками по всей продукции, попавшей в санкционный список.
"Для усиления таможенного контроля за грузами на грузино-российской границе на таможенно-пропускном пункте "Казбеги" увеличено число таможенных офицеров и добавлены рентгены-сканеры для детального осмотра грузов", - говорится в сообщении.
По данным таможни, особому контролю подлежит реэкспорт в Россию и обратно товаров, поступающих из США, Великобритании и других стран, участвующих в санкциях, или товаров с сертификатом происхождения этих стран, чтобы не допустить попадания санкционного товара в Россию.