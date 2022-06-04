https://sputnik-georgia.ru/20220604/kakoy-budet-reforma-energeticheskogo-rynka-gruzii-plany-minekonomiki-267126953.html

Какой будет реформа энергетического рынка Грузии: планы Минэкономики

Какой будет реформа энергетического рынка Грузии: планы Минэкономики

Переход на часовой баланс и, соответственно, почасовую торговлю является реформой, требующей осторожности, заявил замминистра 04.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-04T13:01+0400

2022-06-04T13:01+0400

2022-06-04T13:01+0400

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ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Реформа электроэнергетического рынка энергетики подразумевает создание абсолютно новой модели рынка как на розничном, так и на оптовом уровне, заявил замглавы Минэкономики Грузии Ромео Микаутадзе.Внедрение свободных, конкурентоспособных и часовых электроэнергетических рынков является частью той реформы, которую Грузия должна осуществить в рамках условий объединения в энергетическом содружестве.По его словам, задачей реформы является создание такой модели рынка, которая даст правильные сигналы о ценах для инвесторов и потребителей.При этом он отметил, что реформа предполагает разделение операторов линий электропередачи и электрораспределительных компаний и внедрение новой системы мониторинга.Еще одним этапом реформы, по словам Микаутадзе, будет торговля почасовой электроэнергией.Новшества энергетики: новые ТЭС и ГЭС в Грузии >>"Переход на часовой баланс и, соответственно, почасовую торговлю является реформой, требующей осторожности. Важно, чтобы позитивные ожидания к этому рынку соответствовали действительности, а для этого должны быть готовы все субъекты рынка", – сказал Микаутадзе.С помощью электроэнергетического рынка станет возможно привлечь больше инвестиции в энергетическую отрасль. Более того, процесс формирования цен на электроэнергию станет более прозрачным, будет внедрена европейская модель, что является важным фактором для энергетической устойчивости Грузии.Сколько потратит Грузия на развитие солнечной, ветряной и гидроэнергетики? >>С 1 сентября 2022 года в Грузии начнет функционировать новая энергетическая биржа с ежедневными торгами. Внедрением ежедневных торгов биржа займется с помощью программного обеспечения консультационной компании Nord Pool Consulting.Первая Энергетическая биржа в Грузии основана в 2019 году. Ею управляют "Государственная электросистема Грузии" и "Коммерческий оператор электроэнергетической системы", которые владеют по 50% долей в организации.

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