https://sputnik-georgia.ru/20220604/kakoy-budet-reforma-energeticheskogo-rynka-gruzii-plany-minekonomiki-267126953.html
Какой будет реформа энергетического рынка Грузии: планы Минэкономики
Какой будет реформа энергетического рынка Грузии: планы Минэкономики
Переход на часовой баланс и, соответственно, почасовую торговлю является реформой, требующей осторожности, заявил замминистра 04.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-04T13:01+0400
2022-06-04T13:01+0400
2022-06-04T13:01+0400
грузия
новости
экономика
энергетика грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23416/25/234162577_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_50845eca7d297f327eb9aa21380c7472.jpg
ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Реформа электроэнергетического рынка энергетики подразумевает создание абсолютно новой модели рынка как на розничном, так и на оптовом уровне, заявил замглавы Минэкономики Грузии Ромео Микаутадзе.Внедрение свободных, конкурентоспособных и часовых электроэнергетических рынков является частью той реформы, которую Грузия должна осуществить в рамках условий объединения в энергетическом содружестве.По его словам, задачей реформы является создание такой модели рынка, которая даст правильные сигналы о ценах для инвесторов и потребителей.При этом он отметил, что реформа предполагает разделение операторов линий электропередачи и электрораспределительных компаний и внедрение новой системы мониторинга.Еще одним этапом реформы, по словам Микаутадзе, будет торговля почасовой электроэнергией.Новшества энергетики: новые ТЭС и ГЭС в Грузии >>"Переход на часовой баланс и, соответственно, почасовую торговлю является реформой, требующей осторожности. Важно, чтобы позитивные ожидания к этому рынку соответствовали действительности, а для этого должны быть готовы все субъекты рынка", – сказал Микаутадзе.С помощью электроэнергетического рынка станет возможно привлечь больше инвестиции в энергетическую отрасль. Более того, процесс формирования цен на электроэнергию станет более прозрачным, будет внедрена европейская модель, что является важным фактором для энергетической устойчивости Грузии.Сколько потратит Грузия на развитие солнечной, ветряной и гидроэнергетики? >>С 1 сентября 2022 года в Грузии начнет функционировать новая энергетическая биржа с ежедневными торгами. Внедрением ежедневных торгов биржа займется с помощью программного обеспечения консультационной компании Nord Pool Consulting.Первая Энергетическая биржа в Грузии основана в 2019 году. Ею управляют "Государственная электросистема Грузии" и "Коммерческий оператор электроэнергетической системы", которые владеют по 50% долей в организации.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23416/25/234162577_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_c29eab61bc38ee20821a94e4522c2479.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, экономика, энергетика грузии
Какой будет реформа энергетического рынка Грузии: планы Минэкономики
Переход на часовой баланс и, соответственно, почасовую торговлю является реформой, требующей осторожности, заявил замминистра
ТБИЛИСИ, 4 июн — Sputnik. Реформа электроэнергетического рынка энергетики подразумевает создание абсолютно новой модели рынка как на розничном, так и на оптовом уровне, заявил замглавы Минэкономики Грузии Ромео Микаутадзе.
Внедрение свободных, конкурентоспособных и часовых электроэнергетических рынков является частью той реформы, которую Грузия должна осуществить в рамках условий объединения в энергетическом содружестве.
"В рамках реформы должно произойти развитие конкуренции на энергетическом рынке путем поэтапного открытия рынка", – отметил Микаутадзе на совещании в министерстве.
По его словам, задачей реформы является создание такой модели рынка, которая даст правильные сигналы о ценах для инвесторов и потребителей.
При этом он отметил, что реформа предполагает разделение операторов линий электропередачи и электрораспределительных компаний и внедрение новой системы мониторинга.
Еще одним этапом реформы, по словам Микаутадзе, будет торговля почасовой электроэнергией.
"Переход на часовой баланс и, соответственно, почасовую торговлю является реформой, требующей осторожности. Важно, чтобы позитивные ожидания к этому рынку соответствовали действительности, а для этого должны быть готовы все субъекты рынка", – сказал Микаутадзе.
С помощью электроэнергетического рынка станет возможно привлечь больше инвестиции в энергетическую отрасль. Более того, процесс формирования цен на электроэнергию станет более прозрачным, будет внедрена европейская модель, что является важным фактором для энергетической устойчивости Грузии.
С 1 сентября 2022 года в Грузии начнет функционировать новая энергетическая биржа с ежедневными торгами. Внедрением ежедневных торгов биржа займется с помощью программного обеспечения консультационной компании Nord Pool Consulting.
Первая Энергетическая биржа в Грузии основана в 2019 году. Ею управляют "Государственная электросистема Грузии" и "Коммерческий оператор электроэнергетической системы", которые владеют по 50% долей в организации.