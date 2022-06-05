https://sputnik-georgia.ru/20220605/istoricheskiy-rezultat---sbornaya-gruzii-zavoevala-14-medaley-na-turnire-v-tbilisi-267158241.html

Исторический результат - сборная Грузии завоевала 14 медалей на турнире в Тбилиси

Исторический результат - сборная Грузии завоевала 14 медалей на турнире в Тбилиси

Сборная Грузии по дзюдо была представлена на турнире Большого шлема в Тбилиси 37 спортсменами 05.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-05T19:32+0400

2022-06-05T19:32+0400

2022-06-05T19:55+0400

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бека гвиниашвили

гела заалишвили

онисе санеблидзе

гран-при тбилиси по дзюдо

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ТБИЛИСИ, 5 июн — Sputnik. Сборная Грузии по дзюдо добилась исторического результата и завоевала 14 медалей на турнире Большого шлема в Тбилиси - пять золотых, четыре серебряных и пять бронзовых медалей.В одном из финальных блоков в заключительный день турнира встретились сразу два грузина - Георгий Бериашвили и Онисе Санеблидзе ( 100 кг). Санеблидзе одолел соперника за 21 секунду и принес команде четвертую золотую медаль.Еще по одной золотой медали сборной принесли Бека Гвиниашвили ( 90 кг) и Гела Заалишвили (+100). Заалишвили одолел узбека Алишера Юсупова, а Гвиниашвили ипоном венгра Кристиана Тота.Бронзовую медаль сборной принес Леван Матиашвили, который одолел на татами земляка Онисе Бугадзе.Команда Грузии по дзюдо завоевала еще три медали на турнире в Тбилиси >>Грузинская дзюдоитска София Сомхишвили (+78 кг) завоевала заслуженную бронзовую медаль.По количеству завоеванных медалей сборная Грузии ощутимо оторвалась от ближайшего преследователея. У команды Франции по итогам турнира два золота и четыре бронзы.В первые два дня турнира у сборной Грузии было восемь медалей – две золотые, три серебряные и три бронзовые. Темур Нозадзе (60 кг) и Лаша Шавдатуашвили (73 кг) стали победителями турнира, Георгий Сардалашвили (60 кг), Георгий Туташвили (66 кг) и Тато Григалашвили (81 кг) завоевали серебряные медали, а Этер Липартелиани (57 кг) , Важа Маргвелашвили (66 кг) и Георгий Терашвили (73 кг) принесли в копилку сборной бронзу.Грузинские дзюдоисты завоевали пять медалей в первый день турнира в Тбилиси >>Сборная Грузии по дзюдо была представлена на соревнованиях 37 спортсменами.Тбилисский турнир "Большого шлем" должен был состояться 25-27 марта, но по решению Международной федерации дзюдо был перенесен на лето - 3-5 июня.

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грузия, новости, спорт, бека гвиниашвили, гела заалишвили, онисе санеблидзе, гран-при тбилиси по дзюдо