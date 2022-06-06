https://sputnik-georgia.ru/20220606/failed-union-ili-pochemu-evrosoyuz-ne-prinimaet-gruziyu-267182757.html

"Failed Union", или Почему Евросоюз не принимает Грузию

"Failed Union", или Почему Евросоюз не принимает Грузию

Очередные пустые обещания, очередные многоточия вместо финального аккорда в судьбе Грузии как кандидата на членство в Евросоюзе. Почему в Брюсселе тянут с... 06.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-06T15:18+0400

2022-06-06T15:18+0400

2022-06-06T15:45+0400

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На эти и другие вопросы отвечает главный редактор агентства "ГРУЗИНФОРМ" Арно ХидирбегишвилиВ 90-х годах прошлого века под термином "Failed States" его авторы – американские политологи Джеральд Хельман и Стивен Раттнер – объединили в "группу государств, чье выживание находится под угрозой", "несостоявшиеся государства" (для примера упоминают Боснию и Герцеговину, Сомали) и "несостоятельные государства" (в качестве которых называют Грузию, Эфиопию, Заир). То есть страны, власти которых так и не обрели "способность управления в главных сферах компетенции" (формулировка немецкого политолога Ульриха Шнеккера) с государствами, власти которых "способность управления" утеряли. Первыми из этих "сфер компетенции" Шнеккер называет "отсутствие контроля над всей территорией" и "отсутствие контроля над внешними границами".Сегодня, 30 лет спустя, как грузинский политолог я хочу предложить компетентной аудитории новый термин – "Failed Union" (FU), и трактовать его относительно Европейского Союза (EU) как "Несостоятельный Союз". Первым индикатором несостоятельности ЕС стал Brexit. Уместно вспомнить, что в 2019 году новоизбранная президент Грузии Саломе Зурабишвили совершенно серьезно заявила, что "выход Великобритании из ЕС освобождает место для Грузии". За это и другие ее тогдашние заявления – что во время своего президентства она вернет Грузии Абхазию и Южную Осетию, а российские инвестиции и туристов заменят европейские туристы и инвестиции; что Грузия граничит с Евросоюзом и в ней живет 5 миллионов европейцев, у которых "Европа – в крови"; что возвращение Грузии в европейскую семью – это путь к успеху; и неожиданно здравое – что будущее Европы до конца еще не ясно, в случае Грузии же – еще больше неопределенности"…ЕС – "Несостоятельный Союз" (FU) еще и потому, что за все годы существования там так и не смогли выработать единую внешнюю политику. Страны т. н. "Старой Европы", лидеры ЕС – Германия и Франция, под давлением "Новой Европы" – Польши и стран Прибалтики, а также США, нехотя трансформировали в проект "АнтиРоссия". Это началось с присоединения к антироссийским санкциям президента Трампа и блокировки "Северного потока - 2", а завершилось сегодня поставкой оружия киевскому режиму. Но если, к примеру, Польша идет на риск и авантюру, имея вполне понятную задачу – аннексию Западной Украины, то лидеры Старой Европы действуют в ущерб своим национальным государственным интересам. Поэтому Евросоюз и является "Failed Union" – "Несостоятельным Союзом", в котором интересы входящих в него стран диаметрально противоположны. Гипотетическая победа Киева в военном конфликте с Россией никаких дивидендов Франции, Германии, Австрии, Бельгии, Италии, Нидерландам, Финляндии, Швеции и другим не принесет, а колоссальные проблемы (дефицит и подорожание углеводородов, продовольствия и др.) уже начались.Разочаровавшись в "Несостоявшемся Союзе", проект "Восточное партнерство" покинула половина – трое из шести – акторов: Беларусь, Армения и Азербайджан, а еще Евросоюз – "Failed Union" потому, что руководство ЕС не контролирует всю территорию EU. Страны "Новой Европы" не спрашивают разрешения Брюсселя относительно открытия военных баз США и НАТО, относительно помощи Украине и приема миллионов эмигрантов, большинство из которых назвать "несчастными беженцами" нельзя и которые оттуда проникают в куда более благополучные страны Старой Европы. Соответственно, налицо отсутствие контроля над внешними границами со стороны руководства ЕС (см. в начале – формулировки Ульриха Шнеккера).Очередным ярким показателем несостоятельности Евросоюза станет отказ предоставить Грузии статус кандидата в члены ЕС на саммите лидеров ЕС 23-24 июня – новая демонстрация непоследовательности и двойных стандартов. Если статус кандидата предоставят Украине, то чем "хуже" Грузия, которая давно ни с кем не воюет, соответственно, необходимости противостояния с Россией не возникнет? Ни для кого не секрет, что уже давно в Евросоюз, как и в НАТО, страны принимают по геополитическим соображениям (проект "АнтиРоссия"), а не на основании соответствия экономики, власти, судебной системы, демократии, СМИ и гражданского сектора западным стандартам. По этой логике, прием Грузии – расширение Евросоюза на Восток, единственный форпост на Южном Кавказе, тем более, что к никаким добавочным обязательствам и финансовым затратам Евросоюз это не обязывает. Наоборот, Евросоюз на десятки лет вперед получит легитимные основания для беспардонного вмешательства во внутренние дела и внешнюю политику страны-кандидата. Грузию обяжут постепенно, step by step, выполнять оставшиеся 51% условий соответствия европейским стандартам, а население не посмеет протестовать, будь то эксклюзивная защита прав ЛГБТ, узаконивание однополых браков или что-то подобное (как протестует сегодня, когда Грузия связана с ЕС только Соглашением об ассоциации и вытекающим из него "безвизом").Но какими бы гибкими и обтекаемыми ни были формулировки отказа Грузии в предоставлении статуса кандидата в члены ЕС, нынешняя власть трактовать это как "большую победу", в стиле власти Саакашвили, не будет. (Помните? Грузии не предоставляли МАР, но фабрика фейков пиарщика Саакашвили трубила во все трубы, что, оказывается, нам дали "больше чем МАР", или "золотую карту", а то и вовсе обещали принять в НАТО без Плана Действий По Членству!). Премьер Гарибашвили и правящая партия на открытую дезинформацию населения Грузии "не подпишется", и это хорошо известно Брюсселю. Так значит, в результате будут тихо ликовать в России, где и словом против стремления Грузии в ЕС не обмолвилась (в отличие от ее стремления в НАТО), несмотря на неуклонно расширяющиеся экономические и безальтернативные гуманитарные каналы с Тбилиси.Так чем же "не угодила" Европе Грузия, которая скрупулезно выполнила все предусловия, что отражено в заполненных двух вопросниках? Да и выступление премьера Гарибашвили во время панельной дискуссии на Форуме глобальной безопасности в Братиславе (GLOBSEC, 2-4 июня) было живым, не формальным объяснением мотивации стремления Грузии в Евросоюз – на английском языке, но по-грузински красочным и эмоциональным. Грузия – это уникальное исключение по сравнению с другими странами "Ассоциированного трио" – Украиной и Молдовой, потому что Грузия, кроме безальтернативного евроатлантического курса, зафиксировала в Конституции безальтернативное мирное решение проблем своей территориальной целостности. Грузия, как заявил премьер Гарибашвили в прошлую пятницу в Братиславе, "два раза воевала с Россией" после получения независимости. Но Россия по показателям торговли, туризма и денежных переводов в Грузию делит первые места с Турцией и Азербайджаном. А еще в России миллионная грузинская диаспора, поэтому приравнивать Грузию к Украине и даже Молдове нельзя, Грузия среди них де-факто лидер по предпосылкам для приема в Евросоюз, если уж судить по-честному.Тогда почему Грузии откажут? Неужели поверят радикальной оппозиции – миксу из различных партий, которые пользуются темой Саакашвили и менеджера его телекомпании, отбывающих наказание за уголовные преступления – коррупцию и хищения в особо крупных размерах?! Радикальную грузинскую оппозицию, как и Польшу, понять еще можно, если Грузия станет кандидатом в ЕС, им надо собирать чемоданы или искать другую работу, потому что они лишатся последней темы для оппонирования власти, якобы "проводящей в Грузии российские интересы под теневым единоличным управлением российского олигарха". Но как Евросоюз может искренне верить комичным политическим банкротам из грузинской оппозиции?! Тысячи НПО, эмиссаров, резидентов и агентов влияния Запада постоянно находятся в Грузии, сменяют друг друга по принципу ротации, разве им неизвестно, что нынешнее правительство крепко держит власть, как ни одно за последние 30 лет? И причина не в преданности силовых структур, а в избирателе, который, конечно, ворчит, но, видя со стороны власти поддержку и элементарную порядочность, имеет надежду на лучшее будущее и невозвращение палачей Саакашвили. Православное большинство – автохтонная нация – видит единство власти и ГПЦ, за что благодарно премьеру и партии власти "Грузинской мечта". Палачи Саакашвили открыто проходят мимо нас на улице, живут, как и жили по соседству, да еще и угрожают нам реваншем – это ли не высшее проявление "европейской демократии"?! Разве только лишь этого недостаточно для приема Грузии в Евросоюз?!… Саммит начнется 23 июня, а на второй день, 24 июня, Грузии не предоставят статус кандидата – большинство стран Евросоюза проголосуют против и упакуют это в красивую "конфетную обертку" (как случилось и в случае с предоставлением МАР), на которой будет написано – "продолжать работать для удовлетворения евростандартам", "совершенствовать судебную систему", "продолжать институциональные реформы", "защищать права оппозиции и секс-меньшинств", "обеспечить свободу СМИ и достойные условия содержания экс-президента Саакашвили". А самое главное, 24 июня, не предоставив Грузии статус кандидата и, в то же время, предоставив Украине, обанкротившийся "Failed Union" продемонстрирует собственную несостоятельность, потому что не сможет адекватно объяснить реальные причины своего отказа. Если, конечно, Европейский Союз безоговорочно не признает Южный Кавказ зоной национальных интересов Российской Федерации, только заявить об этом открыто "стесняется"! Вот главная причина, по которой Грузии откажут в перспективе вступления в европейскую семью, но чтобы она "не досталась" России, будут продолжать "кормить" ее несбыточными надеждами. Так было и в случае с НАТО, чтобы Грузия воевала в Афганистане, открывала у себя "Центры подготовки" – суть военные базы, проводила учения НАТО и даже не подумывала о вступлении в Евразийский Экономический Союз! Ведь НАТО и Европейский Союз – это как "собаки на сене", к себе Грузию не принимают и другим не дают! Здравая логика подсказывает, что в новых реалиях таким несостоятельным союзам, как НАТО и ЕС, устоять будет очень сложно...Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

https://sputnik-georgia.ru/20220603/reshenie-es-po-gruzii-budet-simvolicheskim--premer-267116916.html

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2022

Арно Хидирбегишвили https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24532/76/245327619_897:-1:2945:2048_100x100_80_0_0_936105695d824366311013ed9ead030c.jpg

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аналитика, политика, грузия, колумнисты, евросоюз