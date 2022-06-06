https://sputnik-georgia.ru/20220606/minzdrav-gruzii-pomozhet-rukovodstvu-ids-borjomi-dogovoritsya-s-bastuyuschimi-267184628.html

Минздрав Грузии поможет руководству IDS Borjomi договориться с бастующими

Минздрав Грузии поможет руководству IDS Borjomi договориться с бастующими

Сегодня контрольный пакет акций IDS Borjomi принадлежит российской Alfa Group Consortium, основатель которой попал под санкции 06.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-06T15:59+0400

2022-06-06T15:59+0400

2022-06-06T16:07+0400

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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Минздрав Грузии подключился к процессу урегулирования ситуации в IDS Borjomi Georgia, работники которой объявили бессрочную забастовку и проводят акции протеста.Одним из главных требований протестующих является восстановление прежних условий труда и выплата зарплаты. В свою очередь в IDS Borjomi Georgia говорят, что у компании серьезные финансовые проблемы из-за антироссийских санкций, вплоть до того, что ее счета заморожены.Работники обоих заводов №1 и №2 по разливу минеральной воды 31 мая заявили о начале бессрочной и всеобщей забастовки до выполнения руководством IDS Borjomi Georgia их требований. В компании утверждают, что далеко не все сотрудники поддерживают идею забастовки и работа продолжается, но с минимальной нагрузкой.Протестующие требуют вернуть уволенных сотрудников, выплатить зарплаты и повысить их на 25%, восстановить прежние условия труда, заключить с работниками долгосрочные контракты, не допускать шантажа сотрудников и уволить тех, кто, по словам протестующих, запугивал персоналПереговоры по передаче государству доли IDS Borjomi почти завершились – премьер Грузии>>О финансовых проблемах в IDS Borjomi стало известно в конце апреля. На этом фоне компания объявила о готовности безвозмездно передать часть своей доли правительству Грузии. Было отмечено, что в том случае, если правительство согласится на предложение, производство минеральной воды на заводах возобновится.В понедельник премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что переговоры с компанией практически завершены. Через неделю вопрос будет вынесен на заседание правительства, после чего государство станет совладельцем IDS Borjomi Georgia и тем самым проблема будет решена.С 2013 года контрольный пакет акций (60%) IDS Borjomi принадлежит российской Alfa Group Consortium, основатель которой Михаил Фридман был включен в список российских предпринимателей, попавших под международные санкции.Счета компании IDS Borjomi Georgia заморожены>>Международная компания IDS Borjomi International является одним из трех крупнейших игроков на рынке минеральных вод СНГ и Балтии, лидером в категории природных бутилированных вод.На сегодняшний день в IDS Borjomi International входят: IDS Borjomi Georgia (Грузия), IDS Group Ukraine (Украина), IDS Borjomi Russia (Россия), IDS Borjomi Azerbaijan (Азербайджан), IDS Borjomi Belarus (Беларусь) и IDS Borjomi Europe (Литва). Компания производит такие бренды минеральных вод, как "Боржоми", "Ликани", "Миргородская", "Моршинская", "Трускавецкая Аква-Эко", "Трускавецкая Кристальная", "Святой источник", "Эдельвейс" и другие.

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грузия, новости, общество, ираклий гарибашвили, украина, "боржоми"