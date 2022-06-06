https://sputnik-georgia.ru/20220606/peregovory-po-peredache-gosudarstvu-doli-ids-borjomi-pochti-zavershilis---premer-gruzii-267180357.html

Переговоры по передаче государству доли IDS Borjomi почти завершились – премьер Грузии

Переговоры по передаче государству доли IDS Borjomi почти завершились – премьер Грузии

Вопрос о том, когда правительство Грузии станет совладельцем "Боржоми", окончательно решится на следующей неделе 06.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-06T14:23+0400

2022-06-06T14:23+0400

2022-06-06T14:47+0400

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ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Министерство экономики и устойчивого развития Грузии практически завершило переговоры по передаче государству доли компании IDS Borjomi Georgia, у которой возникли финансовые проблемы из-за антироссийских санкций. О финансовых проблемах IDS Borjomi Georgia стало известно в конце апреля. В компании заявили, что ей пришлось приостановить производственный процесс и предложить сотрудникам новые условия на период кризиса. Вскоре начались акции протеста и забастовка. В понедельник протестующие устроили пикет у заводов по розливу минеральной воды. По данным компании, бастуют не все сотрудники, и на данном этапе заводы по разливу "Боржоми" работают с минимальной нагрузкой – только для грузинского рынка. В свою очередь, председатель отраслевых профсоюзов Георгий Диасамидзе настаивает на том, что бастуют все, кроме административного персонала. Бастующие сотрудники компании требуют прежних условий труда и выплаты задолженности по зарплате. Более того, в понедельник протестующие обвинили руководство IDS Borjomi Georgia в том, что оно планирует нанять новых людей из регионов Грузии, а также из России и Украины, и платить им больше.Счета компании IDS Borjomi Georgia заморожены>>В компании опровергли эту информацию. Что касается зарплаты, в распространенном в понедельник заявлении IDS Borjomi Georgia говорится, что счета компании заморожены, поэтому у нее ограниченные ресурсы. Зарплату на данном этапе получают только те, кто работает. Работники заводов по производству минеральной воды "Боржоми" объявили полномасштабную и бессрочную забастовку 31 мая. Они требуют вернуть уволенных сотрудников (50 человек), выплатить зарплаты и повысить их на 25%, восстановить прежние условия труда, заключить с работниками долгосрочные контракты, не допускать шантажа сотрудников и уволить тех, кто, по мнению протестующих, запугивал персонал.Как антироссийские санкции ударили по грузинскому "Боржоми" - видео>>С 2013 года 60% контрольного пакета акций IDS Borjomi принадлежит российской Alfa Group Consortium, основатель которой Михаил Фридман был включен в список российских предпринимателей, попавших под международные санкции.Инициатива передать долю IDS Borjomi государству принадлежит самой компании. Международная компания IDS Borjomi International является одним из трех крупнейших игроков на рынке минеральных вод СНГ и Балтии, лидером в категории природных бутилированных вод. На сегодняшний день в IDS Borjomi International входят: IDS Borjomi Georgia (Грузия), IDS Group Ukraine (Украина), IDS Borjomi Russia (Россия), IDS Borjomi Azerbaijan (Азербайджан), IDS Borjomi Belarus (Беларусь) и IDS Borjomi Europe (Литва).Компания производит такие бренды минеральных вод, как "Боржоми", "Ликани", "Миргородская", "Моршинская", "Трускавецкая Аква-Эко", "Трускавецкая Кристальная", "Святой источник", "Эдельвейс" и другие.

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экономика, грузия, новости, боржоми, ираклий гарибашвили