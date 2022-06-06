https://sputnik-georgia.ru/20220606/scheta-kompanii-ids-borjomi-georgia-zamorozheny-267179431.html
Счета компании IDS Borjomi Georgia заморожены
Счета компании IDS Borjomi Georgia заморожены
В настоящее время заводы по разливу Боржоми работают с минимальной нагрузкой 06.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-06T13:59+0400
2022-06-06T13:59+0400
2022-06-06T14:48+0400
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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Задержка зарплат сотрудникам IDS Borjomi Georgia связана с тем, что счета компании заморожены, говорится в заявлении пресс-службы.В понедельник бастующие сотрудники компании в знак протеста пикетируют здания обоих заводов по разливу минеральной воды. Протестующие, помимо прочего, обвинили руководство в том, что оно планирует нанять новых людей из регионов Грузии, а также из России и Украины, и платить им больше.В пресс-службе подчеркнули, что компания не нанимала ни одного нового сотрудника.О финансовых проблемах IDS Borjomi Georgia стало известно в конце апреля. Как пояснили в компании, это связано с антироссийскими санкциями из-за событий на Украине.С 2013 года 60% контрольного пакета акций IDS Borjomi принадлежит российской Alfa Group Consortium, основатель которой Михаил Фридман был включен в список российских предпринимателей, попавших под международные санкции.В компании заявили, что ей пришлось приостановить производственный процесс и предложить сотрудникам новые условия на период кризиса. Часть с новыми условиями не согласилась и начала акции протеста, в результате чего были уволены 50 человек.Сотрудники "Боржоми" пикетируют заводы>>"Как мы заявили, на данном этапе заводы по разливу Боржоми №1 и 2 работают с минимальной нагрузкой и только для грузинского рынка. Как известно, ситуация на большинстве экспортных рынков (80%) неясная", – отмечают в компании.Вскоре после возникновения проблем у компании, она высказала готовность безвозмездно передать часть доли правительству Грузии. Было отмечено, что в том случае, если правительство согласится на предложение, производство минеральной воды на заводах возобновится.Власти Грузии выразили готовность принять часть акций. Как сказал министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили, на данном этапе решаются юридические вопросы, которые необходимо пройти с регуляторами западных стран, которые ввели санкции.Как антироссийские санкции ударили по грузинскому "Боржоми" - видео>>Международная компания IDS Borjomi International является одним из трех крупнейших игроков на рынке минеральных вод СНГ и Балтии, лидером в категории природных бутилированных вод. На сегодняшний день в IDS Borjomi International входят: IDS Borjomi Georgia (Грузия), IDS Group Ukraine (Украина), IDS Borjomi Russia (Россия), IDS Borjomi Azerbaijan (Азербайджан), IDS Borjomi Belarus (Беларусь) и IDS Borjomi Europe (Литва).Компания производит такие бренды минеральных вод, как "Боржоми", "Ликани", "Миргородская", "Моршинская", "Трускавецкая Аква-Эко", "Трускавецкая Кристальная", "Святой источник", "Эдельвейс" и другие.
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новости, грузия, общество, украина, боржоми, снг
Счета компании IDS Borjomi Georgia заморожены
13:59 06.06.2022 (обновлено: 14:48 06.06.2022)
В настоящее время заводы по разливу Боржоми работают с минимальной нагрузкой
ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Задержка зарплат сотрудникам IDS Borjomi Georgia связана с тем, что счета компании заморожены, говорится в заявлении пресс-службы.
В понедельник бастующие сотрудники компании в знак протеста пикетируют здания обоих заводов по разливу минеральной воды. Протестующие, помимо прочего, обвинили руководство в том, что оно планирует нанять новых людей из регионов Грузии, а также из России и Украины, и платить им больше.
В пресс-службе подчеркнули, что компания не нанимала ни одного нового сотрудника.
"Что касается информации о задержке зарплаты, как вам известно, счета компании заморожены, из-за чего наш финансовый ресурс ограничен, поэтому в первую очередь начисляются зарплаты тем сотрудникам, которые на данном этапе включены в процесс производства", – говорится в заявлении.
О финансовых проблемах IDS Borjomi Georgia стало известно в конце апреля. Как пояснили в компании, это связано с антироссийскими санкциями из-за событий на Украине.
С 2013 года 60% контрольного пакета акций IDS Borjomi принадлежит российской Alfa Group Consortium, основатель которой Михаил Фридман был включен в список российских предпринимателей, попавших под международные санкции.
В компании заявили, что ей пришлось приостановить производственный процесс и предложить сотрудникам новые условия на период кризиса. Часть с новыми условиями не согласилась и начала акции протеста, в результате чего были уволены 50 человек.
"Как мы заявили, на данном этапе заводы по разливу Боржоми №1 и 2 работают с минимальной нагрузкой и только для грузинского рынка. Как известно, ситуация на большинстве экспортных рынков (80%) неясная", – отмечают в компании.
Вскоре после возникновения проблем у компании, она высказала готовность безвозмездно передать часть доли правительству Грузии. Было отмечено, что в том случае, если правительство согласится на предложение, производство минеральной воды на заводах возобновится.
Власти Грузии выразили готовность принять часть акций. Как сказал министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили, на данном этапе решаются юридические вопросы, которые необходимо пройти с регуляторами западных стран, которые ввели санкции.
Международная компания IDS Borjomi International является одним из трех крупнейших игроков на рынке минеральных вод СНГ и Балтии, лидером в категории природных бутилированных вод. На сегодняшний день в IDS Borjomi International входят: IDS Borjomi Georgia (Грузия), IDS Group Ukraine (Украина), IDS Borjomi Russia (Россия), IDS Borjomi Azerbaijan (Азербайджан), IDS Borjomi Belarus (Беларусь) и IDS Borjomi Europe (Литва).
Компания производит такие бренды минеральных вод, как "Боржоми", "Ликани", "Миргородская", "Моршинская", "Трускавецкая Аква-Эко", "Трускавецкая Кристальная", "Святой источник", "Эдельвейс" и другие.