https://sputnik-georgia.ru/20220606/scheta-kompanii-ids-borjomi-georgia-zamorozheny-267179431.html

Счета компании IDS Borjomi Georgia заморожены

Счета компании IDS Borjomi Georgia заморожены

В настоящее время заводы по разливу Боржоми работают с минимальной нагрузкой 06.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-06T13:59+0400

2022-06-06T13:59+0400

2022-06-06T14:48+0400

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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Задержка зарплат сотрудникам IDS Borjomi Georgia связана с тем, что счета компании заморожены, говорится в заявлении пресс-службы.В понедельник бастующие сотрудники компании в знак протеста пикетируют здания обоих заводов по разливу минеральной воды. Протестующие, помимо прочего, обвинили руководство в том, что оно планирует нанять новых людей из регионов Грузии, а также из России и Украины, и платить им больше.В пресс-службе подчеркнули, что компания не нанимала ни одного нового сотрудника.О финансовых проблемах IDS Borjomi Georgia стало известно в конце апреля. Как пояснили в компании, это связано с антироссийскими санкциями из-за событий на Украине.С 2013 года 60% контрольного пакета акций IDS Borjomi принадлежит российской Alfa Group Consortium, основатель которой Михаил Фридман был включен в список российских предпринимателей, попавших под международные санкции.В компании заявили, что ей пришлось приостановить производственный процесс и предложить сотрудникам новые условия на период кризиса. Часть с новыми условиями не согласилась и начала акции протеста, в результате чего были уволены 50 человек.Сотрудники "Боржоми" пикетируют заводы>>"Как мы заявили, на данном этапе заводы по разливу Боржоми №1 и 2 работают с минимальной нагрузкой и только для грузинского рынка. Как известно, ситуация на большинстве экспортных рынков (80%) неясная", – отмечают в компании.Вскоре после возникновения проблем у компании, она высказала готовность безвозмездно передать часть доли правительству Грузии. Было отмечено, что в том случае, если правительство согласится на предложение, производство минеральной воды на заводах возобновится.Власти Грузии выразили готовность принять часть акций. Как сказал министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили, на данном этапе решаются юридические вопросы, которые необходимо пройти с регуляторами западных стран, которые ввели санкции.Как антироссийские санкции ударили по грузинскому "Боржоми" - видео>>Международная компания IDS Borjomi International является одним из трех крупнейших игроков на рынке минеральных вод СНГ и Балтии, лидером в категории природных бутилированных вод. На сегодняшний день в IDS Borjomi International входят: IDS Borjomi Georgia (Грузия), IDS Group Ukraine (Украина), IDS Borjomi Russia (Россия), IDS Borjomi Azerbaijan (Азербайджан), IDS Borjomi Belarus (Беларусь) и IDS Borjomi Europe (Литва).Компания производит такие бренды минеральных вод, как "Боржоми", "Ликани", "Миргородская", "Моршинская", "Трускавецкая Аква-Эко", "Трускавецкая Кристальная", "Святой источник", "Эдельвейс" и другие.

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