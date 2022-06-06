https://sputnik-georgia.ru/20220606/sbornaya-gruzii-po-futbolu-krupno-pobedila-vo-vtorom-matche---na-etot-raz-bolgariyu-267160630.html
Сборная Грузии по футболу крупно победила во втором матче - на этот раз Болгарию
Сборная Грузии по футболу крупно победила во втором матче - на этот раз Болгарию
Следующую игру сборная Грузии проведет в гостях 9 июня с командой Северной Македонии 06.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-06T01:21+0400
2022-06-06T01:21+0400
2022-06-06T01:41+0400
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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Сборная Грузии крупно победила во втором матче Лиги наций 2022-23 против команды Болгарии со счетом 5:2.Грузинские футболисты активно начали игру, которая проходила в Болгарском разграде, и уже на четвертой минуте открыли счет - гол с подачи Хвичи Кварацхелия забил Зурико Давиташвили.Грузинские футболисты продолжали играть активно и на 31-й минуте после прострела Ираклия Азарова мяч в свои ворота переправил болгарский игрок.Первый тайм завершился со счетом 2:0 в пользу сборной Грузии.Сборная Грузии по футболу разгромила команду Гибралтара >>Второй тайм начался атаки хозяев и форвард сборной Болгарии Илиев ударом головой забил мяч в ворота грузинской команды. Однако уже через две минуты Буду Зивзидадзе восстановил разницу в счете - 3:1.На 58-й минуте Хвича Кварацхелия заработал пенальти и сам реализовал его. Этот гол стал для Кварацхелия седьмым за время выступления в сборной Грузии, за которую он уже провел 14 матчей.На 67-й минуте вместо Кварацхелия на поле вышел Вако Казаишвили, который первым же касанием отправил мяч в сетку ворот соперника.Сборная Грузии в полном составе готовится к матчам Лиги наций >>Хозяева удалось в конце матча отквитать один мяч, однако в добавленное время грузинские футболисты заработали еще один пенальти, которые не смог реализовать Ника Квеквескири, попавший в штангу.Таким образом, после двух матчей сборная Грузии продолжает лидировать в турнирной таблице с двумя победами при разнице мячей 9:2.Следующую игру грузинские футболисты также проведут в гостях, на этот раз против Северной Македонии. Игра состоится 9 июня.
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спорт, грузия, новости, хвича кварацхелия, вако казаишвили, ника квеквескири, болгария, лига наций уефа, футбол, сборная грузии по футболу
Сборная Грузии по футболу крупно победила во втором матче - на этот раз Болгарию
01:21 06.06.2022 (обновлено: 01:41 06.06.2022)
Следующую игру сборная Грузии проведет в гостях 9 июня с командой Северной Македонии
ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Сборная Грузии крупно победила во втором матче Лиги наций 2022-23 против команды Болгарии со счетом 5:2.
Грузинские футболисты активно начали игру, которая проходила в Болгарском разграде, и уже на четвертой минуте открыли счет - гол с подачи Хвичи Кварацхелия забил Зурико Давиташвили.
Грузинские футболисты продолжали играть активно и на 31-й минуте после прострела Ираклия Азарова мяч в свои ворота переправил болгарский игрок.
Первый тайм завершился со счетом 2:0 в пользу сборной Грузии.
Второй тайм начался атаки хозяев и форвард сборной Болгарии Илиев ударом головой забил мяч в ворота грузинской команды. Однако уже через две минуты Буду Зивзидадзе восстановил разницу в счете - 3:1.
На 58-й минуте Хвича Кварацхелия заработал пенальти и сам реализовал его. Этот гол стал для Кварацхелия седьмым за время выступления в сборной Грузии, за которую он уже провел 14 матчей.
На 67-й минуте вместо Кварацхелия на поле вышел Вако Казаишвили, который первым же касанием отправил мяч в сетку ворот соперника.
Хозяева удалось в конце матча отквитать один мяч, однако в добавленное время грузинские футболисты заработали еще один пенальти, которые не смог реализовать Ника Квеквескири, попавший в штангу.
Таким образом, после двух матчей сборная Грузии продолжает лидировать в турнирной таблице с двумя победами при разнице мячей 9:2.
Следующую игру грузинские футболисты также проведут в гостях, на этот раз против Северной Македонии. Игра состоится 9 июня.