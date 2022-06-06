https://sputnik-georgia.ru/20220606/sotrudniki-borzhomi-piketiruyut-zavody-267171657.html

Сотрудники "Боржоми" пикетируют заводы

Сотрудники "Боржоми" пикетируют заводы

В компании утверждают, что далеко не все сотрудники поддерживают идею забастовки и рабочий процесс продолжается 06.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-06T12:58+0400

2022-06-06T12:58+0400

2022-06-06T13:17+0400

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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Бастующие работники заводов по розливу минеральной воды "Боржоми" устроили пикет у входов в здания заводов.Работники обоих заводов №1 и №2 по разливу минеральной воды 31 мая объявили о начале бессрочной и всеобщей забастовки до выполнения руководством компании IDS Borjomi Georgia их требований. В компании утверждают, что далеко не все сотрудники поддерживают идею забастовки и рабочий процесс продолжается.Бастующие сотрудники в понедельник распространили заявление, в котором говорится, что администрация IDS Borjomi планирует нанять новых сотрудников из регионов Грузии, а также из России и Украины, и обещает им зарплату в три-четыре раз больше, чем нынешняя.Протестующие говорят, что мирное пикетирование заводов продолжится до выполнения их требований."Это решение IDS Borjomi Georgia служит искусственной эскалации, и мы возлагаем полную ответственность за происходящее как на компанию, так и на правительство Грузии, так как правительство не сделало ничего для деэскалации ситуации", – сказано в заявлении.Протестующие требуют вернуть уволенных сотрудников, выплатить зарплаты и повысить их на 25%, восстановить прежние условия труда, заключить с работниками долгосрочные контракты, не допустить шантаж сотрудников и уволить тех, кто, по словам протестующих, запугивал персонал.В конце апреля компания IDS Borjomi сообщила о временной приостановке производства в Грузии из-за финансовых проблем, вызванных ситуацией на Украине. Работникам предложили новые условия, часть с ними не согласилась и начала акции протеста. В результате были уволены 50 человек.Государство получит акции компании IDS Borjomi Georgia на постоянной основе>>Вскоре после возникновения проблем у компании, она высказала готовность безвозмездно передать часть доли правительству Грузии. Было отмечено, что в том случае, если правительство согласится на предложение, производство минеральной воды на заводах возобновится.Власти Грузии выразили готовность принять часть акций. Как сказал министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили, на данном этапе решаются юридические вопросы, которые необходимо пройти с регуляторами западных стран, которые ввели санкции.С 2013 года 60% контрольного пакета акций IDS Borjomi принадлежит российской Alfa Group Consortium, основатель которой Михаил Фридман был включен в список российских предпринимателей, попавших под международные санкции. Как антироссийские санкции ударили по грузинскому "Боржоми" - видео>>Международная компания IDS Borjomi International является одним из трех крупнейших игроков на рынке минеральных вод СНГ и Балтии, лидером в категории природных бутилированных вод. На сегодняшний день в IDS Borjomi International входят: IDS Borjomi Georgia (Грузия), IDS Group Ukraine (Украина), IDS Borjomi Russia (Россия), IDS Borjomi Azerbaijan (Азербайджан), IDS Borjomi Belarus (Беларусь) и IDS Borjomi Europe (Литва). Компания производит такие бренды минеральных вод, как "Боржоми", "Ликани", "Миргородская", "Моршинская", "Трускавецкая Аква-Эко", "Трускавецкая Кристальная", "Святой источник", "Эдельвейс" и другие.

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грузия, новости, экономика, украина, "боржоми"