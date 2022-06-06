https://sputnik-georgia.ru/20220606/v-gruzii-poyavitsya-pervyy-imennoy-zapovednik-267190377.html

В Грузии появится первый именной заповедник

В Грузии появится первый именной заповедник

Первая именная охраняемая территория в Грузии будет носить имя грузинского ученого, известного защитника окружающей среды и поэта Нугзара Зазанашвили 06.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-06T18:39+0400

2022-06-06T18:39+0400

2022-06-06T18:43+0400

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БИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. Между охраняемыми территориями Вашловани и азербайджано-грузинской госграницей будет создана первая именная охраняемая территория многоцелевого использования – Самухи, об этом стало известно на сегодняшнем заседании правительства Грузии.Правительство Грузии одобрило законопроект, подготовленный министерством охраны окружающей среды и сельского хозяйства, "О создании и управлении территории многоцелевого использования имени Нугзара Зазанашвили Самухи".Первая именная охраняемая территория в Грузии будет носить имя грузинского ученого, известного защитника окружающей среды и поэта Нугзара Зазанашвили.Грузия расширяет площадь охраняемых территорий >>Именно благодаря непосредственной включенности Зазанашвили, в стране создано множество охраняемых территорий. В 2013 году на поле Самухи (Кахети) начался проект восстановления джейрана, за этим процессом следил Зазанашвили, который скончался в прошлом году.В 1990 годах джейран в Грузии полностью вымер. С 2013 года, по инициативе правительства Грузии при поддержке организаций-доноров начался проект восстановления этого вида животных.На сегодняшний день на полях Самухи и прилегающей территории проживают 200 джейранов. В этом году родилось восьмое поколение джейранов. Возвращение этого вида животных из Азербайджана считается в Грузии одним из самых успешных проектов.В Грузии растет популяция джейранов >>Создание охраняемых территорий Грузии будет способствовать спасению джейранов, защите биомногообразия, развитию экотуризма и использованию территории в качестве пастбищ.Территория многоцелевого пользования создается для осуществления хозяйственной деятельности, организованной с учетом требований охраны окружающей среды и ориентированной на использование природных ресурсов.

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грузия, новости, общество, охраняемые территории грузии, экология в грузии