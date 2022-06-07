https://sputnik-georgia.ru/20220607/eks-ministr-ekonomiki-gruzii-naznachena-v-sovet-natsbanka-267229604.html

Экс-министр экономики Грузии назначена в Совет Нацбанка

Экс-министр экономики Грузии назначена в Совет Нацбанка

Члены Совет Национального банка избираются парламентом по представлению президента Грузии сроком на 7 лет 07.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-07T19:29+0400

2022-06-07T19:29+0400

2022-06-07T19:29+0400

грузия

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натия турнава

национальный банк грузии

парламент грузии

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ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Парламент Грузии 80 голосами против 9 утвердил бывшего министра экономики Натию Турнава на пост члена Совета Национального банка Грузии.Турнава занимала пост главы Минэкономики с 18 апреля 2019 года по 9 февраля 2022 года. О своей отставке она заявила на брифинге в Администрации правительства, сказав, что хочет сменить сферу деятельности и попробовать свои силы на другом поприще.Члены Совет Национального банка избираются парламентом по представлению президента Грузии сроком на 7 лет.Карьера Натии ТурнаваНатия Турнава родилась 19 октября 1968 года.В 1990 году окончила факультет экономики Тбилисского государственного Университета имени И. Джавахишвили, а в 1994 году получила степень кандидата экономических наук.В 2005-2006 годах прошла разные учебные курсы в Школе управления им. Джона Кеннеди Гарвардского Университета. А в 2014 году окончила Камбрийский Университет в Великобритании, получила степень магистра бизнес администрирования.Обещанное возвращение? Турнава представили на пост члена Совета Нацбанка >>В 1994-1996 годах Турнава работала в Институте политологии Грузии на позиции ведущего научного сотрудника, а также читала лекции в разных дисциплинах экономики в Высшей школе Грузии.В 1997-2000 годах была государственным советником в правительстве Грузии, заместителем начальника отдела финансово-бюджетной политики экономической службы, заместителем начальника экономической службы, исполняющим обязанности парламентского секретаря президента.В 1998-2000 годах была членом сакребуло Тбилиси (горсовета), заместителем председателя финансово-бюджетной комиссии.В 2000-2005 годах Турнава занимала пост первого заместителя министра экономики Грузии.В мае 2005 года была назначена заместителем секретаря Совета безопасности при президенте Грузии.Взлеты и падения экономики Грузии - чем запомнилась Турнава >>С сентября 2005 по ноябрь 2006 занимала должность первого заместителя министра экономики Грузии.В 2006-2013 годах была членом совета директоров ООО "Индустриальная группа Грузии", генеральным директором ООО "Международная энергетическая корпорация Грузии", председателем Совета директоров.С августа 2013 по сентябрь 2018 года Турнава была заместителем исполняющего директора государственного "Партнерского фонда Грузии".С сентября 2018 по апрель 2019 год занимала пост заместителя министра экономики и устойчивого развития Грузии.

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