https://sputnik-georgia.ru/20220607/evrodeputaty-agressivno-vmeshivayutsya-vo-vnutrennie-dela-gruzii--vitse-premer-267231837.html

Евродепутаты агрессивно вмешиваются во внутренние дела Грузии – вице-премьер

Евродепутаты агрессивно вмешиваются во внутренние дела Грузии – вице-премьер

Представители правящей партии назвали евродепутатов лоббистами оппозиционной партии "Национальное движение" 07.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-07T20:38+0400

2022-06-07T20:38+0400

2022-06-07T20:48+0400

грузия

новости

политика

ираклий кобахидзе

грузинская мечта

европарламент

тея цулукиани

единое нацдвижение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/06/249636601_0:0:3199:1799_1920x0_80_0_0_a0acbb03f317f6190a7480e7874b291d.jpg

ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Вице-премьер Грузии Тея Цулукиани оценила заявление депутатов Европарламента Андрюса Кубилюса и Расы Юкнявичене как прямое нападение на избранное народом правительство и вмешательство во внутренние дела страны.Европарламентарии опубликовали открытое письмо, в котором речь идет о предоставлении Грузии статуса страны-кандидата на членство в Евросоюз. Как отмечают авторы письма, долгое время Грузия занимала ведущие ряды на пути интеграции в ЕС, однако за последние годы ситуация ухудшилась.В своем письме европарламентарии отмечают, что нынешние власти страны не проделали должную работу для того, чтобы Грузия была на первом плане интеграции в ЕС. А если вызовы слишком огромные для власти, то существуют демократические пути ее передачи другим.Они также призвали политические силы и грузинский народ не разочароваться, если решение по поводу предоставления статуса кандидата завершится "менее оптимистичным" итогом, и предпринять совместные усилия для членства в ЕС.Заявления Кубилюса и Расы не имеют никакого значения ни для нас, ни для грузинского общества, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.Жителям Грузии второй фронт не нужен - эксперты >>"Они являются лоббистами "Национального движения", друзьями Саакашвили, друзьями "Нацдвижения", и, естественно, друг "Нацдвижения" не может быть другом Грузии", - заявил Кобахидзе.Часть оппозиции, в том числе основанная экс-президентом Грузии "Единое национальное движение" обвиняет нынешние власти в отклонении от внешнеполитического курса страны и утверждает, что это станет препятствием для получения статуса страны-кандидата на членство в ЕС. В свою очередь, правящая партия "Грузинская мечта" говорит, что оппозиция ведет антигосударственную политику в стране и за рубежом."Грузинская мечта" раскритиковала заявление Европейской народной партии >>Грузия подала заявку на присвоение статуса страны-кандидата на членство в Евросоюзе 3 марта. Опросник страна получила в ускоренном порядке и заполнила его также в сжатые сроки - первая часть была передана Евросоюзу 2 мая, а вторая - 10 мая.Заключение Еврокомиссии по заявке Грузии будет готово, предположительно, на этой неделе.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, грузинская мечта, европарламент, тея цулукиани, единое нацдвижение