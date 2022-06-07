https://sputnik-georgia.ru/20220607/evrodeputaty-agressivno-vmeshivayutsya-vo-vnutrennie-dela-gruzii--vitse-premer-267231837.html
Евродепутаты агрессивно вмешиваются во внутренние дела Грузии – вице-премьер
Евродепутаты агрессивно вмешиваются во внутренние дела Грузии – вице-премьер
Представители правящей партии назвали евродепутатов лоббистами оппозиционной партии "Национальное движение" 07.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-07T20:38+0400
2022-06-07T20:38+0400
2022-06-07T20:48+0400
грузия
новости
политика
ираклий кобахидзе
грузинская мечта
европарламент
тея цулукиани
единое нацдвижение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/06/249636601_0:0:3199:1799_1920x0_80_0_0_a0acbb03f317f6190a7480e7874b291d.jpg
ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Вице-премьер Грузии Тея Цулукиани оценила заявление депутатов Европарламента Андрюса Кубилюса и Расы Юкнявичене как прямое нападение на избранное народом правительство и вмешательство во внутренние дела страны.Европарламентарии опубликовали открытое письмо, в котором речь идет о предоставлении Грузии статуса страны-кандидата на членство в Евросоюз. Как отмечают авторы письма, долгое время Грузия занимала ведущие ряды на пути интеграции в ЕС, однако за последние годы ситуация ухудшилась.В своем письме европарламентарии отмечают, что нынешние власти страны не проделали должную работу для того, чтобы Грузия была на первом плане интеграции в ЕС. А если вызовы слишком огромные для власти, то существуют демократические пути ее передачи другим.Они также призвали политические силы и грузинский народ не разочароваться, если решение по поводу предоставления статуса кандидата завершится "менее оптимистичным" итогом, и предпринять совместные усилия для членства в ЕС.Заявления Кубилюса и Расы не имеют никакого значения ни для нас, ни для грузинского общества, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.Жителям Грузии второй фронт не нужен - эксперты >>"Они являются лоббистами "Национального движения", друзьями Саакашвили, друзьями "Нацдвижения", и, естественно, друг "Нацдвижения" не может быть другом Грузии", - заявил Кобахидзе.Часть оппозиции, в том числе основанная экс-президентом Грузии "Единое национальное движение" обвиняет нынешние власти в отклонении от внешнеполитического курса страны и утверждает, что это станет препятствием для получения статуса страны-кандидата на членство в ЕС. В свою очередь, правящая партия "Грузинская мечта" говорит, что оппозиция ведет антигосударственную политику в стране и за рубежом."Грузинская мечта" раскритиковала заявление Европейской народной партии >>Грузия подала заявку на присвоение статуса страны-кандидата на членство в Евросоюзе 3 марта. Опросник страна получила в ускоренном порядке и заполнила его также в сжатые сроки - первая часть была передана Евросоюзу 2 мая, а вторая - 10 мая.Заключение Еврокомиссии по заявке Грузии будет готово, предположительно, на этой неделе.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/06/249636601_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_5bdc80c132d843cd907271996706ccfd.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, грузинская мечта, европарламент, тея цулукиани, единое нацдвижение
Евродепутаты агрессивно вмешиваются во внутренние дела Грузии – вице-премьер
20:38 07.06.2022 (обновлено: 20:48 07.06.2022)
Представители правящей партии назвали евродепутатов лоббистами оппозиционной партии "Национальное движение"
ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Вице-премьер Грузии Тея Цулукиани оценила заявление депутатов Европарламента Андрюса Кубилюса и Расы Юкнявичене как прямое нападение на избранное народом правительство и вмешательство во внутренние дела страны.
Европарламентарии опубликовали открытое письмо, в котором речь идет о предоставлении Грузии статуса страны-кандидата на членство в Евросоюз. Как отмечают авторы письма, долгое время Грузия занимала ведущие ряды на пути интеграции в ЕС, однако за последние годы ситуация ухудшилась.
"Господин Кубилюс и госпожа, не помню фамилию, заходят слишком далеко и реально прямо нападают на избранное народом правительство. Этим заявлением они уже прямо и агрессивно вмешиваются во внутренние дела страны, и господина Кубилюса и госпожу, похоже, совершенно не интересует, кто такой грузинский народ и что думает грузинский народ", - заявила Цулукиани на брифинге.
В своем письме европарламентарии отмечают, что нынешние власти страны не проделали должную работу для того, чтобы Грузия была на первом плане интеграции в ЕС. А если вызовы слишком огромные для власти, то существуют демократические пути ее передачи другим.
Они также призвали политические силы и грузинский народ не разочароваться, если решение по поводу предоставления статуса кандидата завершится "менее оптимистичным" итогом, и предпринять совместные усилия для членства в ЕС.
Заявления Кубилюса и Расы не имеют никакого значения ни для нас, ни для грузинского общества, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.
"Они являются лоббистами "Национального движения", друзьями Саакашвили, друзьями "Нацдвижения", и, естественно, друг "Нацдвижения" не может быть другом Грузии", - заявил Кобахидзе.
Часть оппозиции, в том числе основанная экс-президентом Грузии "Единое национальное движение" обвиняет нынешние власти в отклонении от внешнеполитического курса страны и утверждает, что это станет препятствием для получения статуса страны-кандидата на членство в ЕС. В свою очередь, правящая партия "Грузинская мечта" говорит, что оппозиция ведет антигосударственную политику в стране и за рубежом.
Грузия подала заявку на присвоение статуса страны-кандидата на членство в Евросоюзе 3 марта. Опросник страна получила в ускоренном порядке и заполнила его также в сжатые сроки - первая часть была передана Евросоюзу 2 мая, а вторая - 10 мая.
Заключение Еврокомиссии по заявке Грузии будет готово, предположительно, на этой неделе.