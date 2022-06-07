https://sputnik-georgia.ru/20220607/gruziya-vpervye-prinimaet-uchastie-v-aviaforume-vo-vetname-267228490.html

Грузия впервые принимает участие в авиафоруме во Вьетнаме

Грузия впервые принимает участие в авиафоруме во Вьетнаме

В рамках форума грузинская делегация проведет встречи с 10 крупнейшими азиатскими авиакомпаниями 07.06.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Грузия налаживает связи с азиатским авиационным рынком на авиафоруме Routes Asia 2022 в Дананге, Вьетнам, сообщает Объединение аэропортов Грузии (UAG).Авиафорум проходит с 6-8 июня. В нем принимают участие 800 делегатов из стран Азии и Тихоокеанского региона. Грузию на мероприятии представляет Объединение аэропортов страны.В рамках форума грузинская делегация проведет встречи с 10 крупнейшими азиатскими авиакомпаниями и аэропортами-партнерами, которых постарается заинтересовать авиарынком Грузии.По информации Объединения, подобные форумы являются одним из главных событий в авиационной отрасли. Мероприятие позволяет представить важное географическое положение и туристический потенциал Грузии на авиационном рынке Азии.Пассажиропоток в Кутаисском аэропорту увеличился в два раза >>Участники трехдневного форума проведут очные встречи с лицами, принимающими решения в сфере авиации и туризма, чтобы согласовать, где, в каком направлении и с какой частотой авиакомпании будут летать авиакомпании в масштабе Азии и Тихого океана.

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грузия, новости, экономика, азия, авиасообщение в грузии, объединение аэропортов грузии, вьетнам