https://sputnik-georgia.ru/20220607/gruziya-vpervye-prinimaet-uchastie-v-aviaforume-vo-vetname-267228490.html
Грузия впервые принимает участие в авиафоруме во Вьетнаме
Грузия впервые принимает участие в авиафоруме во Вьетнаме
В рамках форума грузинская делегация проведет встречи с 10 крупнейшими азиатскими авиакомпаниями 07.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-07T19:06+0400
2022-06-07T19:06+0400
2022-06-07T19:13+0400
грузия
новости
экономика
азия
авиасообщение в грузии
объединение аэропортов грузии
вьетнам
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/07/267228328_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_1717f6f558fa1121196aeee2d3fb5d73.jpg
ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Грузия налаживает связи с азиатским авиационным рынком на авиафоруме Routes Asia 2022 в Дананге, Вьетнам, сообщает Объединение аэропортов Грузии (UAG).Авиафорум проходит с 6-8 июня. В нем принимают участие 800 делегатов из стран Азии и Тихоокеанского региона. Грузию на мероприятии представляет Объединение аэропортов страны.В рамках форума грузинская делегация проведет встречи с 10 крупнейшими азиатскими авиакомпаниями и аэропортами-партнерами, которых постарается заинтересовать авиарынком Грузии.По информации Объединения, подобные форумы являются одним из главных событий в авиационной отрасли. Мероприятие позволяет представить важное географическое положение и туристический потенциал Грузии на авиационном рынке Азии.Пассажиропоток в Кутаисском аэропорту увеличился в два раза >>Участники трехдневного форума проведут очные встречи с лицами, принимающими решения в сфере авиации и туризма, чтобы согласовать, где, в каком направлении и с какой частотой авиакомпании будут летать авиакомпании в масштабе Азии и Тихого океана.
азия
вьетнам
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/07/267228328_360:0:3091:2048_1920x0_80_0_0_f80e9d7b171c89c70df1f6e5713fd1da.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, экономика, азия, авиасообщение в грузии, объединение аэропортов грузии, вьетнам
Грузия впервые принимает участие в авиафоруме во Вьетнаме
19:06 07.06.2022 (обновлено: 19:13 07.06.2022)
В рамках форума грузинская делегация проведет встречи с 10 крупнейшими азиатскими авиакомпаниями
ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Грузия налаживает связи с азиатским авиационным рынком на авиафоруме Routes Asia 2022 в Дананге, Вьетнам, сообщает Объединение аэропортов Грузии (UAG).
Авиафорум проходит с 6-8 июня. В нем принимают участие 800 делегатов из стран Азии и Тихоокеанского региона. Грузию на мероприятии представляет Объединение аэропортов страны.
"Мы впервые представлены на авиационном форуме Routes Asia. Это наши первые прямые контакты с авиационным рынком Азии. Мы проводим презентации по всем трем международным аэропортам Грузии. Теперь у нас есть возможность максимально освоить азиатский рынок как въездного, так и выездного туризма", - заявила директор Объединения Тамар Арчуадзе.
В рамках форума грузинская делегация проведет встречи с 10 крупнейшими азиатскими авиакомпаниями и аэропортами-партнерами, которых постарается заинтересовать авиарынком Грузии.
По информации Объединения, подобные форумы являются одним из главных событий в авиационной отрасли. Мероприятие позволяет представить важное географическое положение и туристический потенциал Грузии на авиационном рынке Азии.
Участники трехдневного форума проведут очные встречи с лицами, принимающими решения в сфере авиации и туризма, чтобы согласовать, где, в каком направлении и с какой частотой авиакомпании будут летать авиакомпании в масштабе Азии и Тихого океана.