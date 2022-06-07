https://sputnik-georgia.ru/20220607/passazhiropotok-v-kutaisskom-aeroportu-uvelichilsya-v-dva-raza-267193500.html

Пассажиропоток в Кутаисском аэропорту увеличился в два раза

Пассажиропоток в Кутаисском аэропорту увеличился в два раза

В мае текущего года аэропорт обслужил более 72,1 тысячи пассажиров, тогда как в мае 2019 года их было 64,7 тысячи 07.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-07T10:02+0400

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2022-06-07T10:02+0400

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ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. В мае 2022 года пассажиропоток в Кутаисском международном аэропорту имени Давида Агмашенебели составил 111% к уровню за аналогичный период 2019 года, сообщает Объединение аэропортов Грузии.По информации Объединения, в условиях пандемии в обновленном Кутаисском международном аэропорту продолжает наблюдаться положительная динамика авиаперевозок.В мае текущего года аэропорт обслужил более 72,1 тысячи пассажиров, тогда как в мае 2019 года их было 64,7 тысячи.Кутаисский аэропорт: поезда отныне останавливаются в Копитнари >>Помимо пассажиропотока, у аэропорта положительная динамика в плане восстановления авиарейсов. В мае в аэропорту возобновлено 115% рейсов (241 рейс). В 2019 году в мае было 210 рейсов.На данном этапе в аэропорту Кутаиси работают пять авиакомпаний, выполняющие рейсы по 25 направлениям в 14 стран.Туризм является важной составляющей экономики Грузии, поэтому для поддержки крайне пострадавшей от пандемии отрасли, Грузия начала постепенно снимать ограничения и открывать свои границы.Летом в Грузию будут летать самолеты 34 авиакомпаний из 30 стран >>Регулярное авиасообщение в Грузии возобновлено с 1 февраля 2021 года.Число визитов международных путешественников в Грузию в январе-мае 2022 года выросло на 257,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, страна приняла 1,2 миллиона международных визитеров и восстановила показатели 2019 года на 39,5%Большая часть туристов в мае текущего года приезжала в Грузию по воздуху через Тбилисский, Батумский и Кутаисский международные аэропорты, на которые приходится 40,1% въезжающих.

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грузия, туризм, новости, кутаисский международный аэропорт, авиасообщение в грузии, экономика