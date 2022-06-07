https://sputnik-georgia.ru/20220607/ids-borjomi-bastuyuschie-sotrudniki-proyavlyayut-agressiyu-267220351.html

IDS Borjomi: бастующие сотрудники проявляют агрессию

IDS Borjomi: бастующие сотрудники проявляют агрессию

Компания назвала дезинформацией утверждения о том, что этим утром полиция разогнала участников акции протеста 07.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-07T15:03+0400

2022-06-07T15:03+0400

2022-06-07T15:26+0400

грузия

новости

ираклий гарибашвили

минздрав

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ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Руководство IDS Borjomi Georgia обвинило бастующих сотрудников в агрессивности и распространении дезинформации.Бастующие работники заводов по розливу минеральной воды "Боржоми" второй день пикетируют входы в здания заводов. Одним из главных требований протестующих является восстановление прежних условий труда и выплата зарплаты. Компания назвала дезинформацией утверждения о том, что этим утром полиция разогнала участников акции протеста."Полиция действовала в рамках своих полномочий с целью разрядить обстановку", - сказано в заявлении.Переговоры по передаче государству доли IDS Borjomi почти завершились – премьер Грузии>>Там же отмечено, что "информация о том, что в IDS Borjomi Georgia работают иностранные граждане, лишена каких-либо оснований". Заводы работают с минимальной нагрузкой, в основном для обеспечения минеральной водой грузинского рынка.В IDS Borjomi Georgia положительно оценили решение Минздрава взять на себя роль посредника в переговорах между руководством и сотрудниками компании.Как оказалось у компании серьезные финансовые проблемы из-за антироссийских санкций, вплоть до того, что ее счета заморожены.С 2013 года контрольный пакет акций (60%) IDS Borjomi принадлежит российской Alfa Group Consortium, основатель которой Михаил Фридман был включен в список российских предпринимателей, попавших под международные санкции.Счета компании IDS Borjomi Georgia заморожены>>О финансовых проблемах в IDS Borjomi стало известно в конце апреля. На этом фоне компания объявила о готовности безвозмездно передать часть своей доли правительству Грузии. Было отмечено, что в том случае, если правительство согласится на предложение, производство минеральной воды на заводах возобновится.Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что переговоры с компанией практически завершены. Через неделю вопрос будет вынесен на заседание правительства, после чего государство станет совладельцем IDS Borjomi Georgia и тем самым проблема будет решена.

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грузия, новости, ираклий гарибашвили, минздрав