https://sputnik-georgia.ru/20220607/pravitelstvo-gruzii-obratilos-v-sud-chtoby-dokazat-ogranichennye-polnomochiya-prezidenta-267210869.html

Правительство Грузии обратилось в суд, чтобы доказать ограниченные полномочия президента

Правительство Грузии обратилось в суд, чтобы доказать ограниченные полномочия президента

Конституция не наделяет президента Грузии исполнительной властью, заявило правительство 07.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-07T12:50+0400

2022-06-07T12:50+0400

2022-06-07T12:52+0400

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правительство грузии

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ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Правительство Грузии подало иск в Конституционный суд Грузии, чтобы доказать отсутствие у президента права отклонять представления Кабмина о назначении или увольнении послов.Ранее в марте правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" обвинила президента Саломе Зурабишвили в нарушении Конституции своими несогласованными зарубежными поездками и решениями касательно назначения послов.Правительство отметило, что Грузия - парламентская республика, в которой Конституция не наделяет президента ни исполнительной властью, ни полномочиями участвовать в реализации внутренней и внешней политики страны. Это является эксклюзивной прерогативой правительства Грузии."Конституционным иском правительство Грузии просит разъяснений касательно разделения полномочий между президентом Грузии и правительством Грузии касательно назначения и увольнения послов и глав дипломатических представительств", - говорится в сообщении на сайте правительства.Президент Грузии заявила, что не получает инструкций от "Мечты">>Ранее "Грузинская мечта" инициировала изменения в закон "О Конституционном суде", которые позволяют обжаловать в суде действия или бездействие президента Грузии, Генпрокурора или правительства. Парламент окончательно утвердил поправки 14 апреля.Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, комментируя скандал вокруг несогласованных с правительством зарубежных поездок президента, выразил предположение, что она введена в заблуждение.Вскоре после начала спецоперации России на Украине президент Грузии решила отправиться с рабочим визитом в страны Евросоюза для проведения переговоров, но получила отказ от правительства. Как заявила Зурабишвили, она посчитала нужным воспользоваться своими личными контактами и превратить рабочие визиты в личные встречи."Мечта" не наказывает президента Грузии– Кобахидзе об иске>>С 27 февраля по 1 марта президент Грузии провела встречи с президентом Германии Франк-Вальтер Штайнмайером, премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, премьер-министром Испании Педро Санчесом, президентом Франции Эммануэлем Макроном, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.Правозащитники расценили критику правительства в адрес президента как попытку политической расправы над ней.

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