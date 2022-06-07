https://sputnik-georgia.ru/20220607/putin-rasskazal-ob-istoricheskom-minimume-urovnya-bezrabotitsy-v-rossii-267232773.html

Путин рассказал об историческом минимуме уровня безработицы в России

Путин рассказал об историческом минимуме уровня безработицы в России

Сельское хозяйство и строительство показывают положительную динамику, отметил президент России 07.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-07T21:03+0400

2022-06-07T21:03+0400

2022-06-07T21:03+0400

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ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Уровень безработицы в РФ вышел в апреле на минимальный уровень за всю историю, заявил президент России Владимир Путин."Также отмечу низкую безработицу, в апреле ее уровень в России находился на исторически минимальных значениях, а в мае количество официально зарегистрированных безработных не только не выросло, но даже немного сократилось", - сказал Путин во время совещания по экономическим вопросам во вторник. По его словам, уровень безработицы в апреле составил 4%, что стало минимальным значением за все время наблюдений.Вместе с тем Путин отметил, что ряд отраслей в России, в частности, черная металлургия, сигнализируют о рисках существенного снижения производства в среднесрочной перспективе."Прежде всего хочу сказать о динамике промышленности. Если в целом за первые четыре месяца текущего года промышленное производство в России прибавило 3,9%, то в апреле оно немного сократилось и заметный спад уже отмечается в автомобильной промышленности, нефтепереработке" - сказал Путин. По его словам, ряд отраслей, например, черная металлургия сигнализируют о рисках существенного снижения производства в среднесрочной перспективе.Глава государства отметил, что за последнее время прошло несколько отраслевых совещаний, на которых были рассмотрены и обозначены приоритетные задачи, меры поддержки компаний и коллективов в текущих условиях.При этом, по его словам, сельское хозяйство и строительство показывают положительную динамику.Он подчеркнул, что рост и укрепление этих отраслей играют определяющую роль для развития целых регионов и территорий страны, для повышения качества жизни наших граждан.Президент РФ подчеркнул, что важно поддержать потребительский спрос, нарастить его динамику, а также нужно обеспечить рост доходов граждан, предоставить бизнесу дополнительную ликвидность.Так, в мае объем розничной торговли в номинальном выражении вырос на 5,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года, однако реально с учетом инфляции он все-таки сократился, отметил президент."Нужно активно стимулировать конечный спрос в экономике, обеспечить рост доходов граждан, предоставить бизнесу дополнительную ликвидность и кредитные ресурсы. Ряд решений на этот счет уже приняты, в том числе с 1 июня на 10% повышены пенсии и минимальный размер оплаты труда, а также прожиточный минимум и, следовательно, многие социальные выплаты тоже повысились", - сказал Путин.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.

https://sputnik-georgia.ru/20220607/sanktsii-protiv-rf-navredili-vsemu-miru---bloomberg-267210032.html

https://sputnik-georgia.ru/20220601/sanktsii-protiv-rossii-ne-dostigli-tseli--ekspert-267052891.html

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россия, новости, в мире, экономика, владимир путин