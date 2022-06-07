https://sputnik-georgia.ru/20220607/spory-o-polnomochiyakh-prezidenta-gruzii--reaktsiya-na-isk-pravitelstva-267227414.html

Споры о полномочиях президента Грузии – реакция на иск правительства

Споры о полномочиях президента Грузии – реакция на иск правительства

Иск правительства касается только вопроса назначения послов и ни в коем случае визитов, так как это "отдельная тема", заявил лидер правящей партии 07.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-07T18:42+0400

2022-06-07T18:42+0400

2022-06-07T18:42+0400

грузия

новости

политика

георгий вашадзе

давид усупашвили

грузинская мечта

саломе зурабишвили

конституционный суд грузии

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ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Иск правительства Грузии в Конституционный суд вызвал шквал критики со стороны представителей оппозиции – разъяснения пришлось делать и правящей партии.В марте правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" обвинила президента Саломе Зурабишвили в нарушении Конституции своими несогласованными зарубежными поездками и решениями касательно назначения послов. В понедельник правительство Грузии подало иск в Конституционный суд Грузии, чтобы доказать отсутствие у президента права отклонять представления Кабмина о назначении или увольнении послов.Лидер партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе считает, что подача иска в Конституционный суд имеет политическую подоплеку.Экс-спикер парламента Грузии, депутат от оппозиционной партии "Лело – для Грузии" Давид Усупашвили в свою очередь заявил, что приведенные правительством аргументы для него, как для юриста, являются тревожными."Мне очень интересно, что скажет сам Конституционный суд по этому поводу. Где написано, что у нее есть право на какие-то разъяснения и нет права принять другое решение по этой теме? Подождем, это покажет процесс", - заявил Усупашвили.Ответ "Грузинской мечты"В ответ на критику оппозиции разъяснение по поводу конституционного иска сделал председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.Как отметил Кобахидзе, иск правительства касается только вопроса назначения послов и ни в коем случае визитов, так как это "отдельная тема".При этом, он подчеркнул, что этот конкретный случай ни в коем случае не может стать основанием для импичмента."Соответственно, сегодня это лишь спекуляция", - отметил он.По информации Кобахидзе, иск касается назначения двух должностных лиц, в связи с которым "по непонятным причинам" был получен отказ президента.Это назначение Давида Бакрадзе на должность постоянного представителя в ООН, а также досрочное прекращение полномочий действующему постпреду Кахе Имнадзе и его перевод в Канаду.Нарушила ли президент Конституцию Грузии? Мнение юристов >>"В связи с этим конституционный суд должен сделать заключение. Реальность здесь проста – в парламентской республике полномочия на назначение посла принадлежат правительству", - отметил Кобахидзе.Единственная цель иска, чтобы в будущем назначение послов не были заблокированы, что, по оценке Кобахидзе, ставит страну в неловкое положение."Не было никакого основания, чтобы президент не назначала этих людей", - отметил он.В свою очередь, первый вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский назвал "полным бредом" разговоры о том, что основанием для внесения иска является наказание президента.Оппозиция своими заявлениями пытается представить президента страны в качестве субъекта конфликта, заявил вице-спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе."Нет никакой площадки для политического противостояния. Это спор в связи с вопросами компетенции", - подчеркнул Талаквадзе.Ранее "Грузинская мечта" инициировала изменения в закон "О онституционном суде", которые позволяют обжаловать в суде действия или бездействие президента Грузии, Генпрокурора или правительства. Парламент окончательно утвердил поправки 14 апреля.Как отметили в администрации правительства, конституционным иском правительство Грузии просит разъяснений касательно разделения полномочий между президентом Грузии и правительством Грузии касательно назначения и увольнения послов и глав дипломатических представительств.Парламент Грузии утвердил поправки в закон "О Конституционном суде" >>Правительство отметило, что Грузия - парламентская республика, в которой Конституция не наделяет президента ни исполнительной властью, ни полномочиями участвовать в реализации внутренней и внешней политики страны. Это является эксклюзивной прерогативой правительства Грузии.

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грузия, новости, политика, георгий вашадзе, давид усупашвили, грузинская мечта, саломе зурабишвили , конституционный суд грузии