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Споры о полномочиях президента Грузии – реакция на иск правительства
Споры о полномочиях президента Грузии – реакция на иск правительства
Иск правительства касается только вопроса назначения послов и ни в коем случае визитов, так как это "отдельная тема", заявил лидер правящей партии 07.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-07T18:42+0400
2022-06-07T18:42+0400
2022-06-07T18:42+0400
грузия
новости
политика
георгий вашадзе
давид усупашвили
грузинская мечта
саломе зурабишвили
конституционный суд грузии
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ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Иск правительства Грузии в Конституционный суд вызвал шквал критики со стороны представителей оппозиции – разъяснения пришлось делать и правящей партии.В марте правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" обвинила президента Саломе Зурабишвили в нарушении Конституции своими несогласованными зарубежными поездками и решениями касательно назначения послов. В понедельник правительство Грузии подало иск в Конституционный суд Грузии, чтобы доказать отсутствие у президента права отклонять представления Кабмина о назначении или увольнении послов.Лидер партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе считает, что подача иска в Конституционный суд имеет политическую подоплеку.Экс-спикер парламента Грузии, депутат от оппозиционной партии "Лело – для Грузии" Давид Усупашвили в свою очередь заявил, что приведенные правительством аргументы для него, как для юриста, являются тревожными."Мне очень интересно, что скажет сам Конституционный суд по этому поводу. Где написано, что у нее есть право на какие-то разъяснения и нет права принять другое решение по этой теме? Подождем, это покажет процесс", - заявил Усупашвили.Ответ "Грузинской мечты"В ответ на критику оппозиции разъяснение по поводу конституционного иска сделал председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.Как отметил Кобахидзе, иск правительства касается только вопроса назначения послов и ни в коем случае визитов, так как это "отдельная тема".При этом, он подчеркнул, что этот конкретный случай ни в коем случае не может стать основанием для импичмента."Соответственно, сегодня это лишь спекуляция", - отметил он.По информации Кобахидзе, иск касается назначения двух должностных лиц, в связи с которым "по непонятным причинам" был получен отказ президента.Это назначение Давида Бакрадзе на должность постоянного представителя в ООН, а также досрочное прекращение полномочий действующему постпреду Кахе Имнадзе и его перевод в Канаду.Нарушила ли президент Конституцию Грузии? Мнение юристов >>"В связи с этим конституционный суд должен сделать заключение. Реальность здесь проста – в парламентской республике полномочия на назначение посла принадлежат правительству", - отметил Кобахидзе.Единственная цель иска, чтобы в будущем назначение послов не были заблокированы, что, по оценке Кобахидзе, ставит страну в неловкое положение."Не было никакого основания, чтобы президент не назначала этих людей", - отметил он.В свою очередь, первый вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский назвал "полным бредом" разговоры о том, что основанием для внесения иска является наказание президента.Оппозиция своими заявлениями пытается представить президента страны в качестве субъекта конфликта, заявил вице-спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе."Нет никакой площадки для политического противостояния. Это спор в связи с вопросами компетенции", - подчеркнул Талаквадзе.Ранее "Грузинская мечта" инициировала изменения в закон "О онституционном суде", которые позволяют обжаловать в суде действия или бездействие президента Грузии, Генпрокурора или правительства. Парламент окончательно утвердил поправки 14 апреля.Как отметили в администрации правительства, конституционным иском правительство Грузии просит разъяснений касательно разделения полномочий между президентом Грузии и правительством Грузии касательно назначения и увольнения послов и глав дипломатических представительств.Парламент Грузии утвердил поправки в закон "О Конституционном суде" >>Правительство отметило, что Грузия - парламентская республика, в которой Конституция не наделяет президента ни исполнительной властью, ни полномочиями участвовать в реализации внутренней и внешней политики страны. Это является эксклюзивной прерогативой правительства Грузии.
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грузия, новости, политика, георгий вашадзе, давид усупашвили, грузинская мечта, саломе зурабишвили , конституционный суд грузии
Споры о полномочиях президента Грузии – реакция на иск правительства
Иск правительства касается только вопроса назначения послов и ни в коем случае визитов, так как это "отдельная тема", заявил лидер правящей партии
ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Иск правительства Грузии в Конституционный суд вызвал шквал критики со стороны представителей оппозиции – разъяснения пришлось делать и правящей партии.
В марте правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" обвинила президента Саломе Зурабишвили в нарушении Конституции своими несогласованными зарубежными поездками и решениями касательно назначения послов. В понедельник правительство Грузии подало иск в Конституционный суд Грузии, чтобы доказать отсутствие у президента права отклонять представления Кабмина о назначении или увольнении послов.
Лидер партии "Стратегия Агмашенебели" Георгий Вашадзе считает, что подача иска в Конституционный суд имеет политическую подоплеку.
"Настало время предпринять конкретные действенные шаги, чтобы остановить "Грузинскую мечту" от развратных действий против национальных интересов. Это не только правовой спор в Конституционном суде. Это часть большого политического процесса, который происходит сегодня в стране", - заявил Вашадзе.
Георгий Вашадзе
лидер партии "Стратегия Агмашенебели"
Экс-спикер парламента Грузии, депутат от оппозиционной партии "Лело – для Грузии" Давид Усупашвили в свою очередь заявил, что приведенные правительством аргументы для него, как для юриста, являются тревожными.
"Мне очень интересно, что скажет сам Конституционный суд по этому поводу. Где написано, что у нее есть право на какие-то разъяснения и нет права принять другое решение по этой теме? Подождем, это покажет процесс", - заявил Усупашвили.
Ответ "Грузинской мечты"
В ответ на критику оппозиции разъяснение по поводу конституционного иска сделал председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.
Как отметил Кобахидзе, иск правительства касается только вопроса назначения послов и ни в коем случае визитов, так как это "отдельная тема".
"Единственное, что сделает Конституционный суд, это разъяснение нормы. То есть разъяснит, как должны назначаться послы, чьей материальной прерогативой является назначение послов. Этим ограничится конституционный суд", - заявил Кобахидзе.
Ираклий Кобахидзе
председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия"
При этом, он подчеркнул, что этот конкретный случай ни в коем случае не может стать основанием для импичмента.
"Соответственно, сегодня это лишь спекуляция", - отметил он.
По информации Кобахидзе, иск касается назначения двух должностных лиц, в связи с которым "по непонятным причинам" был получен отказ президента.
Это назначение Давида Бакрадзе на должность постоянного представителя в ООН, а также досрочное прекращение полномочий действующему постпреду Кахе Имнадзе и его перевод в Канаду.
"В связи с этим конституционный суд должен сделать заключение. Реальность здесь проста – в парламентской республике полномочия на назначение посла принадлежат правительству", - отметил Кобахидзе.
Единственная цель иска, чтобы в будущем назначение послов не были заблокированы, что, по оценке Кобахидзе, ставит страну в неловкое положение.
"Не было никакого основания, чтобы президент не назначала этих людей", - отметил он.
В свою очередь, первый вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский назвал "полным бредом" разговоры о том, что основанием для внесения иска является наказание президента.
"Действие – это не назначение (прим. послов). Этим действием противоречит ли президент или нет конституционным нормам – это должно быть установлено", - подчеркнул Вольский.
Гия Вольский
первый вице-спикер парламента Грузии
Оппозиция своими заявлениями пытается представить президента страны в качестве субъекта конфликта, заявил вице-спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе.
"Нет никакой площадки для политического противостояния. Это спор в связи с вопросами компетенции", - подчеркнул Талаквадзе.
Ранее "Грузинская мечта" инициировала изменения в закон "О онституционном суде", которые позволяют обжаловать в суде действия или бездействие президента Грузии, Генпрокурора или правительства. Парламент окончательно утвердил поправки 14 апреля.
Как отметили в администрации правительства, конституционным иском правительство Грузии просит разъяснений касательно разделения полномочий между президентом Грузии и правительством Грузии касательно назначения и увольнения послов и глав дипломатических представительств.
Правительство отметило, что Грузия - парламентская республика, в которой Конституция не наделяет президента ни исполнительной властью, ни полномочиями участвовать в реализации внутренней и внешней политики страны. Это является эксклюзивной прерогативой правительства Грузии.