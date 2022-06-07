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Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю

Ценные бумаги компаний Грузии на Лондонской бирже: итоги торгов за неделю

Ценные бумаги правительства Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю понизились в стоимости 07.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-07T07:01+0400

2022-06-07T07:01+0400

2022-06-07T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Стоимость суверенных облигаций Грузии на Лондонской фондовой бирже за прошедшую неделю понизилась на 0,45% и составила 86,2 доллара с доходностью 6,86%, говорится в отчете инвестиционной компании Galt & Taggart.Торги корпоративными облигациямиСогласно данным инвесткомпании, стоимость еврооблигаций "Банка Грузии" за неделю понизилась на 0,24%, торги закрылись с доходностью 6,03% по цене 99,96 пункта. Сделки по еврооблигациям компании Georgia Capital закрылись по цене 96,67 пункта с доходностью 8,19%, за неделю цена повысилась на 0,04%.Стоимость еврооблигаций Грузинской железной дороги за прошедшую неделю повысилась на 0,06% до 85,21 пункта, доходность составила 7,05%.Облигации с ипотечным покрытием смогут размещать банки в Грузии >>Торги акциямиЦена на акции "Банка Грузии" на Лондонской фондовой бирже за неделю повысилась на 4,52% и составила 16,2 фунта стерлингов за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 548 тысячи ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 15,48-16,6 фунта за акцию.Кодекс корпоративного управления эмитентов утвержден в Грузии >>Цена на акции компании Georgia Capital за неделю повысилась на 2,46% и составила 6,66 фунта за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 281тысяч ценных бумаг компании, при этом цена колебалась в диапазоне 6,48-6,67 фунта.Акции TBC Bank понизились в цене за неделю на 4,28% до 14,3 фунтов за акцию. Всего за неделю были совершены сделки по купле-продаже 153 тысяч ценных бумаг банка, при этом цена колебалась в диапазоне 14,26-15,18 фунта за акцию.

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грузия, новости, tbc bank, экономика, "банк грузии", грузинская железная дорога, еврооблигации