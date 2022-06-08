https://sputnik-georgia.ru/20220608/ombudsmen-prizvala-prezidenta-gruzii-pomilovat-gendirektora-tv-mtavari-arkhi-gvaramiya-267247137.html

Омбудсмен призвала президента Грузии помиловать гендиректора ТВ "Мтавари архи" Гварамия

Омбудсмен призвала президента Грузии помиловать гендиректора ТВ "Мтавари архи" Гварамия

Ранее президент Грузии заявила, что приговор Нике Гварамия был несвоевременным 08.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-08T11:26+0400

2022-06-08T11:26+0400

2022-06-08T11:28+0400

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ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Народный защитник Грузии Нино Ломджария призвала президента Грузии Саломе Зурабишвили помиловать гендиректора оппозиционного телеканала "Мтавари архи", эпатажного медиаменеджера Нику Гварамия, который приговорен к трем годам и шести месяцам лишения свободы. Тбилисский горсуд 16 мая признал Гварамия виновным в злоупотреблении полномочиями по делу о нанесении телеканалу "Рустави 2", гендиректором которого он был до июля 2019 года, ущерба в 6,8 миллиона лари.Омбудсмен обратилась к президенту после того, как изучила детали приговора Гварамия. По ее мнению, этот приговор представляет собой "грубое нарушение стандарта обоснованности и принципа законности, которые закреплены Конституцией, национальным и международным законодательством".Элитные квартиры и авто: прокурор рассказал, куда Гварамия потратил деньги "Рустави 2">>Ранее Зурабишвили заявила, что приговор Гварамия был несвоевременным. По ее мнению, приговор можно было отложить, так как Грузия ждет решения по ее заявке на получение статуса кандидата на членство в Евросоюзе. При этом президент воздержалась от оценки сути судебного решения.

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грузия, новости, политика, ника гварамия, rustavi2 – рустави 2 грузинское онлайн тв