https://sputnik-georgia.ru/20220608/kaladze-nazval-preemnika-pokoynogo-eloshvili-na-postu-vitse-mera-tbilisi-267249728.html

Каладзе назвал преемника покойного Элошвили на посту вице-мэра Тбилиси

Каладзе назвал преемника покойного Элошвили на посту вице-мэра Тбилиси

Каха Гуледани займется решением проблем обманутых застройщиками граждан 08.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-08T12:41+0400

2022-06-08T12:41+0400

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ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Каха Гуледани займет должность вице-мэра Тбилиси, которая стала вакантной после смерти Ильи Элошвили, заявил градоначальник Каха Каладзе в начале заседания городского правительства.Сегодняшнее заседание городского правительства Каладзе начал с минуты молчания в память об Илье Элошвили."Мы лишились лучшего друга, человека, который безмерно любил свое дело, свою страну, был очень порядочным, профессионалом, – Ильи Элошвили. Хочу еще раз минутой молчания почтить его память", – сказал Каладзе.Что касается Гуледани, то он много лет работает в мэрии и имеет большой опыт. В настоящее время возглавляет муниципальную инспекцию. В прошлом Гуледани был заместителем министра регионального развития и инфраструктуры Грузии."Я потерял друга и дорогого человека" - Каладзе о смерти заммэра Тбилиси>>Каладзе поручил Гуледани курировать вопросы, связанные с решением проблем обманутых застройщиками граждан.При этом Каладзе подчеркнул большие заслуги Элошвили в решении проблем граждан, которые пострадали от строительных компаний "Свети", "Центр поинт" и "Олимпийская звезда".Тело 47-летнего Элошвили нашли в его квартире в Тбилиси утром 1 июня. По данным СМИ, тело Элошвили с одним огнестрельным ранением в области сердца нашла его супруга.Несчастный случай или самоубийство? Версии смерти заммэра Тбилиси>>Начальник Главного управления полиции района Ваке-Сабуртало Автандил Галдава заявил о суициде, отметив, что признаков насилия нет. Близкие и родные покойного утверждают, что он не мог покончить собой, так как был верующим человеком и у него были большие планы на будущее. Они полагают, что Элошвили мог случайно нажать на курок, когда чистил пистолет.

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грузия, новости, политика, илья элошвили, тбилиси, мэрия тбилиси, каха каладзе