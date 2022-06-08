https://sputnik-georgia.ru/20220608/rukovodstvo-i-bastuyuschie-sotrudniki-ids-borjomi-ne-smogli-priyti-k-konsensusu-267245925.html
Руководство и бастующие сотрудники IDS Borjomi не смогли прийти к консенсусу
Руководство и бастующие сотрудники IDS Borjomi не смогли прийти к консенсусу
В настоящее время, как говорят в компании, оба завода работают с минимальной нагрузкой, в основном для обеспечения минеральной водой грузинского рынка 08.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-08T11:00+0400
2022-06-08T11:00+0400
2022-06-08T11:01+0400
грузия
новости
ираклий гарибашвили
"боржоми"
ids borjomi georgia
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ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Бастующие сотрудники IDS Borjomi опровергли распространившуюся информацию о том, что они достигли соглашения с руководством компании в ходе переговоров при посредничестве властей, говорится в заявлении Профсоюза трудящихся в аграрном хозяйстве, торговле и промышленности (LABOR).Бастующие работники заводов по розливу минеральной воды требуют выплаты задолженности по зарплате за два месяца, заключения с ними бессрочных трудовых контрактов и восстановления уволенных сотрудников (50 человек) безо всяких условий.Протестующие призвали руководство компании воздержаться от провокаций и призвали правительство Грузии помочь разрядить напряженную ситуацию.Между тем во вторник руководство IDS Borjomi Georgia обвинило бастующих сотрудников в агрессивности в ходе пикета зданий заводов и распространении дезинформации о том, что компания планирует нанять на работу иностранцев.IDS Borjomi: бастующие сотрудники проявляют агрессию>>Во вторник утром участники акции протеста закидали яйцами автобус, на котором на работу приехали отказавшиеся от забастовки их коллеги. Для обеспечения порядка на место вызвали полицию.В настоящее время, как говорят в компании, оба завода работают с минимальной нагрузкой, в основном для обеспечения минеральной водой грузинского рынка.Минздрав Грузии поможет руководству IDS Borjomi договориться с бастующими>>У компании возникли серьезные финансовые проблемы из-за антироссийских санкций, вплоть до того, что ее счета заморожены.С 2013 года контрольный пакет акций (60%) IDS Borjomi принадлежит российской Alfa Group Consortium, основатель которой Михаил Фридман был включен в список российских предпринимателей, попавших под международные санкции.О финансовых проблемах в IDS Borjomi стало известно в конце апреля. На этом фоне компания объявила о готовности безвозмездно передать часть своей доли правительству Грузии. Было отмечено, что в том случае, если правительство согласится на предложение, производство минеральной воды на заводах возобновится.Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что переговоры с компанией практически завершены. Через неделю вопрос будет вынесен на заседание правительства, после чего государство станет совладельцем IDS Borjomi Georgia и тем самым проблема будет решена.
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грузия, новости, ираклий гарибашвили, "боржоми", ids borjomi georgia
Руководство и бастующие сотрудники IDS Borjomi не смогли прийти к консенсусу
11:00 08.06.2022 (обновлено: 11:01 08.06.2022)
В настоящее время, как говорят в компании, оба завода работают с минимальной нагрузкой, в основном для обеспечения минеральной водой грузинского рынка
ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Бастующие сотрудники IDS Borjomi опровергли распространившуюся информацию о том, что они достигли соглашения с руководством компании в ходе переговоров при посредничестве властей, говорится в заявлении Профсоюза трудящихся в аграрном хозяйстве, торговле и промышленности (LABOR).
Бастующие работники заводов по розливу минеральной воды требуют выплаты задолженности по зарплате за два месяца, заключения с ними бессрочных трудовых контрактов и восстановления уволенных сотрудников (50 человек) безо всяких условий.
"Заявляем, что никакого соглашения не было. Более того, нарушено условие, которое подразумевало зачисление работникам зарплат за два месяца", - говорится в сообщении.
Протестующие призвали руководство компании воздержаться от провокаций и призвали правительство Грузии помочь разрядить напряженную ситуацию.
Между тем во вторник руководство IDS Borjomi Georgia обвинило бастующих сотрудников в агрессивности в ходе пикета зданий заводов и распространении дезинформации о том, что компания планирует нанять на работу иностранцев.
Во вторник утром участники акции протеста закидали яйцами автобус, на котором на работу приехали отказавшиеся от забастовки их коллеги. Для обеспечения порядка на место вызвали полицию.
В настоящее время, как говорят в компании, оба завода работают с минимальной нагрузкой, в основном для обеспечения минеральной водой грузинского рынка.
У компании возникли серьезные финансовые проблемы из-за антироссийских санкций, вплоть до того, что ее счета заморожены.
С 2013 года контрольный пакет акций (60%) IDS Borjomi принадлежит российской Alfa Group Consortium, основатель которой Михаил Фридман был включен в список российских предпринимателей, попавших под международные санкции.
О финансовых проблемах в IDS Borjomi стало известно в конце апреля. На этом фоне компания объявила о готовности безвозмездно передать часть своей доли правительству Грузии. Было отмечено, что в том случае, если правительство согласится на предложение, производство минеральной воды на заводах возобновится.
Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что переговоры с компанией практически завершены. Через неделю вопрос будет вынесен на заседание правительства, после чего государство станет совладельцем IDS Borjomi Georgia и тем самым проблема будет решена.