https://sputnik-georgia.ru/20220608/rukovodstvo-i-bastuyuschie-sotrudniki-ids-borjomi-ne-smogli-priyti-k-konsensusu-267245925.html

Руководство и бастующие сотрудники IDS Borjomi не смогли прийти к консенсусу

Руководство и бастующие сотрудники IDS Borjomi не смогли прийти к консенсусу

В настоящее время, как говорят в компании, оба завода работают с минимальной нагрузкой, в основном для обеспечения минеральной водой грузинского рынка 08.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-08T11:00+0400

2022-06-08T11:00+0400

2022-06-08T11:01+0400

грузия

новости

ираклий гарибашвили

"боржоми"

ids borjomi georgia

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ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Бастующие сотрудники IDS Borjomi опровергли распространившуюся информацию о том, что они достигли соглашения с руководством компании в ходе переговоров при посредничестве властей, говорится в заявлении Профсоюза трудящихся в аграрном хозяйстве, торговле и промышленности (LABOR).Бастующие работники заводов по розливу минеральной воды требуют выплаты задолженности по зарплате за два месяца, заключения с ними бессрочных трудовых контрактов и восстановления уволенных сотрудников (50 человек) безо всяких условий.Протестующие призвали руководство компании воздержаться от провокаций и призвали правительство Грузии помочь разрядить напряженную ситуацию.Между тем во вторник руководство IDS Borjomi Georgia обвинило бастующих сотрудников в агрессивности в ходе пикета зданий заводов и распространении дезинформации о том, что компания планирует нанять на работу иностранцев.IDS Borjomi: бастующие сотрудники проявляют агрессию>>Во вторник утром участники акции протеста закидали яйцами автобус, на котором на работу приехали отказавшиеся от забастовки их коллеги. Для обеспечения порядка на место вызвали полицию.В настоящее время, как говорят в компании, оба завода работают с минимальной нагрузкой, в основном для обеспечения минеральной водой грузинского рынка.Минздрав Грузии поможет руководству IDS Borjomi договориться с бастующими>>У компании возникли серьезные финансовые проблемы из-за антироссийских санкций, вплоть до того, что ее счета заморожены.С 2013 года контрольный пакет акций (60%) IDS Borjomi принадлежит российской Alfa Group Consortium, основатель которой Михаил Фридман был включен в список российских предпринимателей, попавших под международные санкции.О финансовых проблемах в IDS Borjomi стало известно в конце апреля. На этом фоне компания объявила о готовности безвозмездно передать часть своей доли правительству Грузии. Было отмечено, что в том случае, если правительство согласится на предложение, производство минеральной воды на заводах возобновится.Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что переговоры с компанией практически завершены. Через неделю вопрос будет вынесен на заседание правительства, после чего государство станет совладельцем IDS Borjomi Georgia и тем самым проблема будет решена.

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