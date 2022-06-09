https://sputnik-georgia.ru/20220609/borba-s-narkoprestupnostyu-v-gruzii-zaderzhany-pyat-chelovek-267298725.html

Борьба с наркопреступностью в Грузии: задержаны пять человек

Борьба с наркопреступностью в Грузии: задержаны пять человек

Преступления наказываются лишением свободы на срок до 20 лет или бессрочным заключением 09.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-09T16:28+0400

2022-06-09T16:28+0400

2022-06-09T16:28+0400

грузия

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наркопреступления в грузии

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ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Сотрудники МВД за последнее время задержали пять человек за наркопреступления и хранение оружия в Тбилиси и Аджарии, сообщает пресс-служба ведомства.Следствие ведется по следующим статьям:Эти преступления наказываются лишением свободы на срок до 20 лет или бессрочным заключением.Сотрудники полиции провели задержания в Кобулети и Тбилиси.В Кобулети задержали в прошлом судимого за разные преступления 47-летнего мужчину по обвинению в незаконном приобретении, хранении и попытке реализации наркотиков в крупном размере.При его личном досмотре полиция изъяла наркотик, содержащий бупренорфин. Кроме того, со слов задержанного были изъяты наркотики, оставленные им в разных местах для дальнейшей реализации в курортном поселке Чакви (Аджария).Еще два человека 27 и 24 лет были задержаны по обвинению в подготовке сбыта наркотических средств в Надзаладевском районе Тбилиси. Были обнаружены и изъяты подготовленные к реализации наркотики.Борьба с наркопреступностью в Грузии: задержаны трое мужчин >В Надзаладевском районе Тбилиси был задержан еще один обвиняемый. Его обвиняют в приобретении и хранении крупной партии наркотиков, незаконной культивации растения, содержащего наркотическое вещество в особо крупном размере, в незаконном приобретении и хранении марихуаны в крупном размере и незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия.В ходе обыска в квартире задержанного правоохранители изъяли в качестве вещественных доказательств: огнестрельное оружие, до четырех килограммов выращенного им наркотика марихуана, а также различные виды наркотических средств.Борьба с наркопреступностью в Грузии: задержаны 17 человек >>Сотрудники криминальной полиции задержали в Тбилиси 41-летнего мужчину по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в крупном размере и незаконном выращивании растения, содержащего наркотики в крупном размере.У него изъяли упаковку сушеной марихуаны, две упаковки наркотика МDМА (метилендиоксиметамфетамин), а из теплицы изъяли 39 корней конопли.

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грузия, происшествия, новости, тбилиси, кобулети, мвд грузии, наркопреступления в грузии