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Борьба с наркопреступностью в Грузии: задержаны пять человек
Борьба с наркопреступностью в Грузии: задержаны пять человек
Преступления наказываются лишением свободы на срок до 20 лет или бессрочным заключением 09.06.2022, Sputnik Грузия
2022-06-09T16:28+0400
2022-06-09T16:28+0400
2022-06-09T16:28+0400
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ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Сотрудники МВД за последнее время задержали пять человек за наркопреступления и хранение оружия в Тбилиси и Аджарии, сообщает пресс-служба ведомства.Следствие ведется по следующим статьям:Эти преступления наказываются лишением свободы на срок до 20 лет или бессрочным заключением.Сотрудники полиции провели задержания в Кобулети и Тбилиси.В Кобулети задержали в прошлом судимого за разные преступления 47-летнего мужчину по обвинению в незаконном приобретении, хранении и попытке реализации наркотиков в крупном размере.При его личном досмотре полиция изъяла наркотик, содержащий бупренорфин. Кроме того, со слов задержанного были изъяты наркотики, оставленные им в разных местах для дальнейшей реализации в курортном поселке Чакви (Аджария).Еще два человека 27 и 24 лет были задержаны по обвинению в подготовке сбыта наркотических средств в Надзаладевском районе Тбилиси. Были обнаружены и изъяты подготовленные к реализации наркотики.Борьба с наркопреступностью в Грузии: задержаны трое мужчин >В Надзаладевском районе Тбилиси был задержан еще один обвиняемый. Его обвиняют в приобретении и хранении крупной партии наркотиков, незаконной культивации растения, содержащего наркотическое вещество в особо крупном размере, в незаконном приобретении и хранении марихуаны в крупном размере и незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия.В ходе обыска в квартире задержанного правоохранители изъяли в качестве вещественных доказательств: огнестрельное оружие, до четырех килограммов выращенного им наркотика марихуана, а также различные виды наркотических средств.Борьба с наркопреступностью в Грузии: задержаны 17 человек >>Сотрудники криминальной полиции задержали в Тбилиси 41-летнего мужчину по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в крупном размере и незаконном выращивании растения, содержащего наркотики в крупном размере.У него изъяли упаковку сушеной марихуаны, две упаковки наркотика МDМА (метилендиоксиметамфетамин), а из теплицы изъяли 39 корней конопли.
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грузия, происшествия, новости, тбилиси, кобулети, мвд грузии, наркопреступления в грузии
Борьба с наркопреступностью в Грузии: задержаны пять человек
Преступления наказываются лишением свободы на срок до 20 лет или бессрочным заключением
ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Сотрудники МВД за последнее время задержали пять человек за наркопреступления и хранение оружия в Тбилиси и Аджарии, сообщает пресс-служба ведомства.
Следствие ведется по следующим статьям:
"Незаконные изготовление, производство, приобретение, хранение или сбыт наркотических средств, их аналогов, или новых психоактивных веществ"
"Незаконные посев, выращивание или культивирование растений, содержащих наркотические вещества"
"Незаконные изготовление, приобретение, хранение в небольших объемах для личного пользования либо незаконное потребление без назначения врача наркотических средств, их аналогов"
"Незаконное приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка или сбыт огнестрельного оружия"
Эти преступления наказываются лишением свободы на срок до 20 лет или бессрочным заключением.
Сотрудники полиции провели задержания в Кобулети и Тбилиси.
В Кобулети задержали в прошлом судимого за разные преступления 47-летнего мужчину по обвинению в незаконном приобретении, хранении и попытке реализации наркотиков в крупном размере.
При его личном досмотре полиция изъяла наркотик, содержащий бупренорфин. Кроме того, со слов задержанного были изъяты наркотики, оставленные им в разных местах для дальнейшей реализации в курортном поселке Чакви (Аджария).
Еще два человека 27 и 24 лет были задержаны по обвинению в подготовке сбыта наркотических средств в Надзаладевском районе Тбилиси. Были обнаружены и изъяты подготовленные к реализации наркотики.
В Надзаладевском районе Тбилиси был задержан еще один обвиняемый. Его обвиняют в приобретении и хранении крупной партии наркотиков, незаконной культивации растения, содержащего наркотическое вещество в особо крупном размере, в незаконном приобретении и хранении марихуаны в крупном размере и незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия.
В ходе обыска в квартире задержанного правоохранители изъяли в качестве вещественных доказательств: огнестрельное оружие, до четырех килограммов выращенного им наркотика марихуана, а также различные виды наркотических средств.
Сотрудники криминальной полиции задержали в Тбилиси 41-летнего мужчину по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в крупном размере и незаконном выращивании растения, содержащего наркотики в крупном размере.
У него изъяли упаковку сушеной марихуаны, две упаковки наркотика МDМА (метилендиоксиметамфетамин), а из теплицы изъяли 39 корней конопли.