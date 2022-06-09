https://sputnik-georgia.ru/20220609/eto-problema-gosudarstva---ombudsmen-gruzii-o-situatsii-na-zavodakh-borzhomi-267311937.html

Это проблема государства - омбудсмен Грузии о ситуации на заводах "Боржоми"

Это проблема государства - омбудсмен Грузии о ситуации на заводах "Боржоми"

Омбудсмен заявила о наличии признаков дискриминации, и офис Народного защитника изучит дело в этом направлении 09.06.2022, Sputnik Грузия

2022-06-09T21:58+0400

2022-06-09T21:58+0400

2022-06-09T22:33+0400

грузия

новости

общество

народный защитник грузии

нино ломджария

"боржоми"

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ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Сложившаяся ситуация с бастующими работниками заводов по розливу минеральной воды "Боржоми" является проблемой государства, заявила Народный защитник Грузии Нино Ломджария журналистам после встречи с протестующими в Боржоми.Работники заводов "Боржоми" объявили бессрочную забастовку 31 мая. Они требуют выплаты задолженности по зарплате за два месяца, заключения бессрочных трудовых контрактов и восстановления уволенных сотрудников (50 человек) без всяких условий. Пока же они пикетируют входы в здания заводов.Почти час Народный защитник выслушивала проблемы бастующих.По словам Ломджария, есть признаки предполагаемой дискриминации и офис Народного защитника изучит дело в этом направлении."Людям, имеющим право на заработную плату, компания не платит в зависимости от того, кто и какую роль играет в забастовке. Они (бастующие - ред.) говорят о фактах давления и запугивания", - сказала Ломджария.Параллельно профсоюзы готовят коллективный иск работников, который в ближайшие дни будет подан в суд."Работа в этой компании (IDS Borjomi Georgia) является для них единственным источником дохода, и без зарплаты эти люди остаются совершенно без средств. Кроме того, многим из них угрожает опасность остаться без дома из-за неуплаты банковских кредитов", - сказала омбудсмен.Ломджария считает, что государство должно взять на себя роль посредника и найти наилучший выход.Между тем, еще в начале недели стало известно, что Служба инспекции труда Минздрава Грузии назначила посредника для оказания помощи в решении споров между руководством и бастующими работниками IDS Borjomi Georgia.О финансовых проблемах в IDS Borjomi из-за введения санкций против российских владельцев стало известно в конце апреля. На этом фоне компания объявила о готовности безвозмездно передать часть своей доли правительству Грузии. Было отмечено, что в том случае, если правительство согласится на предложение, производство минеральной воды на заводах возобновится в полной мере.Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что переговоры с компанией практически завершены. Через неделю вопрос будет вынесен на заседание правительства, после чего государство станет совладельцем IDS Borjomi Georgia и тем самым проблема будет решена.В настоящее время, как говорят в компании, оба завода работают с минимальной нагрузкой, в основном для обеспечения минеральной водой грузинского рынка. Бастующие же утверждают, что работа на заводах полностью парализована и на местах остаются лишь сотрудники администрации.

https://sputnik-georgia.ru/20220606/sotrudniki-borzhomi-piketiruyut-zavody-267171657.html

https://sputnik-georgia.ru/20220521/u-kompanii-borzhomi-ne-budet-nikakikh-problem---premer-266807313.html

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грузия, новости, общество, народный защитник грузии, нино ломджария, "боржоми"